Si vous recherchez un écran riche en fonctionnalités pour votre bureau, l’UltraSharp U2720Q de Dell peut être l’option idéale. Ce moniteur a une résolution 4K et une excellente précision des couleurs qui le rend bien adapté aux projets de travail professionnels. Mieux encore, il est disponible dès maintenant avec des centaines de dollars sur le prix de détail.

Moniteur USB-C Dell UltraSharp U2720Q 27 4K (485,99 $)

Travailler sur un moniteur 4K présente des avantages majeurs, notamment en installer davantage à l’écran à tout moment. Cet écran de Dell utilise un panneau 4K de 27 pouces qui prend également en charge 1,07 milliard de couleurs, ce qui le rend bien adapté à l’édition d’images. À l’heure actuelle, vous pouvez en obtenir un auprès de Dell de 719,99 $ à 485,99 $ avec un code promotionnel STAND4SMALL.

Processeur Intel Core i9-9900K 8 cœurs 5 GHz (369,99 $)

Le Core i9-9900K est l’un des processeurs Intel les plus puissants avec huit cœurs de processeur pouvant atteindre des vitesses aussi élevées que 5 GHz. Le processeur est également déverrouillé, ce qui vous permet de l’overclocker pour tenter d’extraire des performances supplémentaires de la puce. Actuellement, vous pouvez l’obtenir auprès de Newegg avec un jeu gratuit de 449,99 $ à seulement 369,99 $ avec code promotionnel GAMERDAYS49.

Haut-parleur intelligent Echo Studio avec ampoule Philips Hue (169,99 $)

Amazon a conçu Echo Studio pour en faire un haut-parleur intelligent extrêmement haut de gamme. Il a un total de cinq haut-parleurs intégrés pour fournir des notes aiguës claires ainsi que des basses puissantes. Il est également livré avec une ampoule Philips Hue, qui peut être contrôlée avec Alexa. À l’heure actuelle, cet ensemble est en vente sur Amazon, passant de 229,98 $ à seulement 169,99 $, ce qui en fait le même prix que l’Echo Studio en lui-même.

Ordinateur portable Dell Vostro 15 3590 Intel Core i7-10510U 1080p 15,6 pouces avec GPU AMD Radeon 610, 8 Go de RAM DDR4 et 256 M.2 NVMe SSD (659,00 $)

Dell a mis à niveau cet ordinateur portable avec le nouveau processeur Intel Core i7-10510U de 10e génération doté de quatre cœurs de processeur cadencés à 1,6 GHz. Le système est également livré avec un périphérique de stockage SSD NVMe rapide, un écran 1080p et un processeur graphique AMD Radeon 610 pour exécuter des jeux bas de gamme. Vous pouvez l’obtenir maintenant auprès de Dell avec une réduction de 1212,86 $ à seulement 659,00 $.

Tablette WiFi Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10,4 pouces 64 Go (279,99 $)

Samsung a conçu ses tablettes Galaxy Tab S6 Lite avec un processeur ARM octa-core et un écran haute résolution de 2 000 × 1 200. Ce modèle est également livré avec 64 Go de stockage et un Samsung S-Pen pour prendre des notes à l’écran. À l’heure actuelle, vous pouvez l’obtenir auprès d’Amazon entre 349,99 $ et 279,99 $.

Amazon Fire TV Stick 4K (24,99 $)

Comme son nom l’indique, le Fire TV Stick 4K d’Amazon est capable de diffuser du contenu 4K sur votre téléviseur intelligent à partir d’un large éventail de sources. Il est également livré avec une télécommande dotée d’Alexa, capable d’entendre et d’obéir aux commandes vocales. À l’heure actuelle, certains clients peuvent obtenir une réduction de 49,99 $ à 24,99 $ avec un code promotionnel 4KFIRETV.

