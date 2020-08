La fusée SLS de la NASA sera testée dans une installation de l’Utah le mercredi 2 septembre.

Le test d’incendie statique sera diffusé en direct pour que tout le monde puisse le regarder.

La fusée SLS est longue à venir, et ce test est un grand pas vers son éventuel premier lancement, bien que cela ne se produise probablement pas avant un certain temps.

Le système de lancement spatial de la NASA est une plate-forme de fusée conçue pour être la référence pour les missions sur la Lune et au-delà. Il est en chantier depuis très, très longtemps, et il a vu plus que sa juste part de retards en cours de route. Cependant, avec tout cela dans la vue arrière, la NASA est impatiente de nous montrer à tous ce pour quoi elle a dépensé l’argent des contribuables, et elle va diffuser en direct un test d’incendie statique pour que nous puissions tous en profiter.

Un test d’incendie statique est exactement ce à quoi cela ressemble: la NASA déclenchera le propulseur de fusée mais il n’ira nulle part. Sécurisée au sol en toute sécurité, la fusée tirera de toutes ses forces pendant que ses gestionnaires rassembleront des données vitales sur ses performances. De plus, si la fusée n’explose pas en un million de morceaux, elle sera considérée comme un plus.

Le test d’incendie statique est actuellement prévu pour l’après-midi du mercredi 2 septembre. Il aura lieu sur le site de Northrop Grumman dans l’Utah et, comme le note la NASA, il «aidera les équipes à évaluer de nouveaux matériaux, processus et améliorations potentiels pour les boosters qui alimenteront les missions spatiales au-delà d’Artemis III.»

La NASA a désespérément besoin que le projet Space Launch System se déroule sans heurts, et jusqu’à présent, ce n’est vraiment pas le cas. Il y a eu de nombreux retards et le budget a été mis de côté. Pourtant, l’agence spatiale ne peut pas simplement y renoncer après avoir déjà versé autant d’argent, et le projet implique tellement de sous-traitants travaillant sur différents aspects du véhicule que la NASA a depuis longtemps dépassé le point de l’avorter.

À terme, la NASA espère que le SLS sera l’étincelle qui déclenchera l’exploration humaine du système solaire. Ils prévoient déjà de se diriger vers la Lune, ce n’est donc pas une surprise, mais il semble de plus en plus probable que Mars sera la première planète autre que la Terre explorée par les humains.

«La fusée SLS, le vaisseau spatial Orion, la passerelle et le système d’atterrissage humain font partie de l’épine dorsale de la NASA pour l’exploration de l’espace lointain», déclare la NASA. «Le programme Artemis est la prochaine étape de l’exploration spatiale humaine et fait partie de l’approche d’exploration plus large de la Lune vers Mars de l’Amérique, dans laquelle les astronautes exploreront la Lune. L’expérience qui y est acquise permettra à l’humanité de faire le prochain pas de géant: envoyer des humains sur Mars. »

C’est bien, mais avant tout, la fusée ne doit pas exploser. Les tests d’incendie statiques n’offrent aucune garantie et nous avons vu des fusées exploser lors de tels tests dans le passé. Dans tous les cas, cela vaudra la peine de regarder.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures.

Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste après sa dépendance au jeu.