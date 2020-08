Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Cela faisait longtemps que nous n’avions pas besoin d’un nouveau connecteur d’alimentation pour carte graphique. AMD et Nvidia se sont généralement contentés de paires de connecteurs à 6 et 8 broches dans diverses configurations. Cette année, Nvidia introduit un changement, avec un nouveau connecteur 12 broches pour Ampère.

Premièrement, bonne nouvelle: vous n’aurez pas à vous précipiter pour acheter de nouveaux connecteurs. Selon Nvidia, le 12 broches sera compatible avec les connecteurs 8 broches. C’est assez courant. Deux connecteurs Molex pouvaient être connectés pour créer un seul PCIe 6 broches à l’époque, et deux câbles 6 broches peuvent être combinés dans un convertisseur pour créer un seul 8 broches. Nous verrons probablement quelque chose de similaire ici.

(De manière amusante, cela suggère qu’une ancienne alimentation haute puissance avec huit connecteurs Molex à 4 broches pourrait être capable de piloter une carte PCIe 12 broches. Si quelqu’un a une alimentation appropriée et aime risquer de nouvelles cartes graphiques, je » d être curieux de savoir si cela a fonctionné.)

Selon Nvidia, le nouveau connecteur est nettement plus petit que l’original, et cela semble être vrai d’après les schémas ci-dessous:

Voici une paire standard de connecteurs à 8 broches. En règle générale, au moins les GPU les plus haut de gamme de la pile ont une paire de 8; Les cartes bas de gamme appaireront généralement un 8 broches avec un 6 broches.

Nvidia affirme avoir réduit considérablement l’espace total requis avec le nouveau connecteur à 12 broches, tout en fournissant plus de puissance que l’ancien standard à 8 broches. Le déplacement du connecteur vers cette nouvelle position permet également un refroidissement plus efficace de la carte.

Nvidia montre comment il conçoit les solutions de refroidissement pour ses GPU dans la vidéo ci-dessus. Il y a une implication ici que Ampère peut être une conception de haute puissance. «Lorsque nous créons une nouvelle architecture, nous avons de grands rêves de performance», déclare Andrew Bell, vice-président de l’équipe de conception de produits de Nvidia. «Mais l’une des choses que nous aimerions faire est de générer plus de performances en injectant plus de puissance dans le GPU.»

Nvidia a optimisé le PCB d’Ampère et réorganisé la solution de refroidissement pour améliorer les performances globales. Il s’agit d’une procédure standard pour les nouvelles générations de GPU – AMD et Nvidia aiment toujours montrer leurs conceptions de refroidisseurs améliorées – mais les deux sociétés ont également dû apporter de véritables améliorations à mesure que les TDP GPU ont grimpé. Selon les rumeurs, la série RTX 3000 serait une famille assez robuste, nous sommes donc curieux de voir les GPU et leurs performances sur le banc d’essai. La propre famille RDNA2 d’AMD ajoutera le lancer de rayons cette année.Nous verrons donc si cela laisse à Team Red plus de problèmes de chaleur ou si l’entreprise a trouvé suffisamment d’améliorations dans son GPU 7 nm de deuxième génération pour compenser les problèmes.

