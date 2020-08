WASHINGTON – L’opérateur de satellites Orbcomm, le constructeur de petits satellites AAC Clyde Space et l’entrepreneur aérospatial suédois Saab travaillent sur un cube de démonstration pour les communications maritimes qui pourrait marquer le début d’une nouvelle constellation, ont annoncé les entreprises le 24 août.

Le cubesat 3U testera un système d’échange de données à très haute fréquence, ou VDES, une charge utile de Saab capable de communications bidirectionnelles entre les navires et la terre via satellite. Orbcomm distribuera les données VDES aux clients, car l’opérateur basé aux États-Unis fournit déjà des services de suivi des navires avec le système d’identification automatique, qui est un sous-ensemble de VDES.

Le cubesat devrait être lancé à la mi-2022 sur une fusée à déterminer.

VDES est actuellement limité aux émetteurs au sol, limitant la couverture aux rivages, mais a 32 fois la bande passante des émetteurs du système d’identification automatique, selon un communiqué de presse de l’AAC Clyde. Le VDES spatial étendrait la couverture à travers les océans s’il était fourni par une constellation avec suffisamment de satellites.

Luis Gomes, PDG de la société suédoise AAC Clyde, a déclaré que la décision de procéder à une constellation ne serait pas prise tant que le satellite de démonstration ne serait pas lancé et évalué, mais que les trois sociétés sont en train de discuter de ce à quoi il pourrait ressembler.

«Il peut s’agir d’un petit ou d’un grand», a-t-il déclaré lors d’une interview. «Nous avons parlé d’environ 100 vaisseaux spatiaux. À l’heure actuelle, nous nous concentrons sur la démonstration du service, puis il y aura une discussion avec d’autres membres du consortium sur où nous aimerions prendre cela et comment nous aimerions progresser.

L’administration suédoise des transports fournit 12,2 millions de couronnes suédoises (1,4 million de dollars) à AAC Clyde pour le cubesat, qu’elle construira à Uppsala, en Suède, dans une installation auparavant réservée aux sous-systèmes satellites. AAC Clyde a déclaré qu’il s’attend à recevoir 17 millions de couronnes suédoises au total pour le programme, bien que Gomes ait refusé d’indiquer le coût total prévu du satellite.

Gomes a déclaré qu’AAC Clyde piloterait le prototype VDES en orbite terrestre basse et que sa conception actuelle n’incluait pas la propulsion. AAC Clyde conçoit généralement ses cubesats pour durer au moins cinq ans, a-t-il déclaré.

Les entreprises prévoient d’achever la démonstration au premier trimestre de 2023, après quoi Orbcomm continuerait à utiliser les données VDES du satellite, a déclaré Greg Flessate, vice-président principal et directeur général du gouvernement d’Orbcomm, de l’AIS et des opérations commerciales, à SpaceNews.

« C’est une extension naturelle de [AIS] des ensembles de données qui le portent au niveau supérieur », a-t-il déclaré.

Alors que le système d’identification automatique est limité à de simples données telles que la vitesse et la direction du navire, le VDES peut fournir des informations météorologiques, des informations sur la route et d’autres données, a-t-il déclaré. VDES a également de meilleures fonctionnalités de cybersécurité que l’AIS, selon Saab.

Orbcomm fournit des données AIS via un réseau de 13 satellites, a déclaré Flessate, certains appartenant et d’autres via des partenaires, et dispose de deux cubesats AIS sous contrat avec AAC Clyde.

Flessate a déclaré que le premier de ces deux cubesats AIS devrait être lancé en décembre, et le second entre début avril et fin juin. Il a refusé de dire qui lancera les cubesats.

Les cubesat AAC Clyde, Orbcomm et Saab ne seront pas les premiers à tester le VDES dans l’espace. La société britannique Surrey Satellite Technology Limited a construit un cube de démonstration VDES avec une charge utile développée par Honeywell pour exactEarth, un fournisseur AIS canadien, qui a été lancé en 2018 sur un SpaceX Falcon 9. L’Agence spatiale européenne a également commencé à tester le VDES spatial en 2017 avec la Norvège. Norsat-2 smallsat.