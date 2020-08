Améliorez votre jeu avec un ordinateur de bureau Dell Alienware. Aujourd’hui, vous obtenez l’un de ces systèmes avec une carte graphique RTX 2060 et un processeur Core i5 en vente avec plus de 200 $ de réduction sur le prix de détail.

Ordinateur de bureau de jeu Dell Alienware Aurora R9 Intel Core i5-9400 avec GPU Nvidia GeForce RTX 2060, 8 Go de RAM DDR4 512 Go M.2 NVMe SSD (912,99 $)

Les nouveaux ordinateurs de bureau de jeu Dell Alienware Aurora utilisent une nouvelle conception de boîtier avec un éclairage LED RVB et un matériel haut de gamme, capable d’exécuter les derniers jeux avec des effets de nouvelle génération, y compris le traçage de rayons. Vous pouvez l’obtenir maintenant auprès de Dell avec une réduction de 1149,99 $ à 912,99 $ avec un code promotionnel IGD17.

Ordinateur portable Asus VivoBook S15 S512FL Intel Core i7-10510U 15,6 pouces 1080p avec GPU Nvidia GeForce MX250, 8 Go de RAM DDR4 et 512 Go de SSD NVMe (719,99 $)

Le VivoBook d’Asus est doté d’un processeur Intel Core i7 rapide, idéal pour exécuter plusieurs programmes en même temps. Il dispose également d’une puce graphique Nvidia MX250 bas de gamme pouvant accueillir certains jeux avec des paramètres graphiques bas. Pour un temps limité, vous pouvez obtenir l’un de ces systèmes de Newegg avec un code promotionnel de 799,99 $ à 719,99 $. W6SCHYR56.

Samsung Evo Select 256 Go MicroSDXC (29,99 $)

En plus de sa grande capacité de 256 Go, cette carte microSDXC est également assez rapide et capable de transférer des données jusqu’à 100 Mo / s. Actuellement, vous pouvez l’obtenir auprès d’Amazon entre 49,99 $ et 29,99 $.

Offres en vedette

Alienware Aurora R9 Ordinateur de bureau de jeu Intel Core i5-9400 à 6 cœurs avec RTX 2060, SSD 512 Go pour 912,99 $ chez Dell (utilisez le code: IGD17 – prix courant 1149,99 $)ASUS VivoBook S15 Ordinateur portable Intel Core i7-10510U Quad-core 15,6 ″ 1080p avec SSD 512 Go pour 719,99 $ à Newegg (utilisez le code: W6SCHYR56 – prix de liste 799,99 $)Samsung EVO Select 256 Go Carte MicroSDXC avec adaptateur pour 29,99 $ chez Amazon (prix catalogue 49,99 $)Lenovo Flex 5 Ordinateur portable tactile AMD Ryzen 5 4500U 6 cœurs 14 ″ 1080p 2-en-1 avec 16 Go de RAM pour 599,99 $ chez AmazonDell Nouveau Vostro 15 7500 Ordinateur portable Intel 10e génération Core i7-10750H 6 cœurs 15,6 ″ 1080p avec GTX 1650, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD pour 1099 $ chez Dell (prix courant 1998,57 $)Alienware Aurora R11 Ordinateur de bureau de jeu Intel Core i7-10700F à 8 cœurs de 10e génération avec RTX 2080 SUPER, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD pour 1477,39 $ chez Dell (utilisez le code: IGD17 – prix courant 1779,99 $)Bague Judas Cam Sonnette vidéo intelligente 1080p + point d’écho pour 79,99 $ chez Amazon (prix catalogue 179,98 $)Ring Video Doorbell 3 Plus + Echo Show 5 pour 179,99 $ chez Amazon (prix catalogue 289,98 $)Dell nouveau XPS 15 Ordinateur portable Intel Core i7-10750H 6 cœurs 15,6 ″ 1920 × 1200 de 10e génération pour 1349,99 $ chez Dell (utilisez le code: SAUVEGARDER10 – prix courant 1599,99 $)Alienware m15 R3 Ordinateur portable de jeu Intel Core i7-10750H 6 cœurs 15,6 po 1080p 144 Hz avec RTX 2060, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD pour 1 493,99 $ chez Dell (utilisez le code: IGD17 – prix courant 1799,99 $)Dell U3419W UltraSharp Moniteur IPS USB-C incurvé 34 ″ 3440 × 1440 pour 647,99 $ chez Dell (utilisez le code: STAND4SMALL – prix courant 959,99 $)Apple iPad Mini Tablette Wi-Fi 64 Go 7,9 pouces pour 349 $ chez Amazon (prix catalogue 399 $)iRobot Roomba 960 Aspirateur robot WiFi pour 399 $ chez Amazon (prix catalogue 449 $)Roku Streaming Stick + Lecteur multimédia en streaming 4K pour 39,99 $ chez Best Buy (prix catalogue 49,99 $)Dyson Ball Multi Floor Origine Aspirateur vertical pour 189,99 $ chez Newegg (prix courant 299,99 $)

Remarque: les conditions générales s’appliquent. Consultez les sites de vente au détail concernés pour plus d’informations. Pour d’autres offres intéressantes, rendez-vous chez nos partenaires sur TechBargains.com.

