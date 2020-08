Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Aujourd’hui, vous pouvez économiser sur un ordinateur portable Dell hautement performant avec une réduction de 65 $. Vous avez déjà un PC? Vous pouvez également commander le Ring Fit Adventure de Nintendo, qui est épuisé depuis des semaines et vient de revenir en stock avec une réduction de 10 $.

Ordinateur portable Dell Inspiron 15 5593 Intel Core i5-1035G1 15,6 pouces 1080p avec 8 Go de RAM DDR4 et 256 Go M.2 NVMe SSD (584,99 $)

Dell a conçu cet ordinateur portable moderne avec l’un des nouveaux processeurs Intel Core i5-1035G1 et un SSD NVMe M.2 rapide de 256 Go. Ce processeur offre des performances décentes pour les tâches quotidiennes telles que les travaux scolaires et le travail de bureau. Il dispose également d’un processeur graphique intégré capable, qui peut exécuter raisonnablement bien certains jeux avec des paramètres bas. L’ordinateur portable est doté d’un clavier rétroéclairé par LED, ce qui donne au système un aspect cool et utile lors de la saisie dans l’obscurité. Actuellement, vous pouvez obtenir ce système de Dell réduit de 649,99 $ à 584,99 $ avec un code promotionnel SAUVEGARDER10.

Nintendo Switch Ring Fit Adventure (69,88 $)

The Ring Fit Adventure est la dernière entrée de Nintendo dans sa longue série de jeux qui promeuvent l’activité physique et l’exercice. En plus du jeu lui-même, ce kit est également livré avec une sangle de jambe et un Ring-Con qui sont essentiels pour jouer et profiter du jeu. Après avoir été épuisé pendant des semaines, vous pouvez maintenant commander le Ring Fit Adventure d’Amazon avec une réduction de 79,99 $ à 69,88 $.

Kit d’alarme de sonnerie 8 pièces + Amazon Echo Show 5 (249,99 $)

Ce kit d’alarme à sonnerie en huit pièces est livré avec deux capteurs de mouvement et trois capteurs de contact pour détecter les personnes qui se promènent et ouvrent des portes dans votre maison. Le système est également livré avec un haut-parleur qui fonctionne comme une alarme, un clavier pour armer et désactiver le système et un prolongateur de portée pour maintenir les différents composants connectés. Le bundle est même livré avec un Amazon Echo Show 5 qui peut être utilisé pour contrôler le système de sécurité avec des commandes vocales. Vous pouvez l’obtenir sur Amazon dès maintenant entre 389,98 $ et 249,99 $.

Dell 2020 XPS 15 9500 Intel Core i7-10750H 1920 × 1200 Ordinateur portable 15,6 pouces avec Nvidia GeForce GTX 1650 Ti, 8 Go de RAM DDR4 et 256 Go M.2 NVMe SSD (1439,99 $)

Le dernier ordinateur portable XPS 15 de Dell dispose d’un écran de résolution 1920 × 1200 avec un rapport hauteur / largeur de 16:10. Le système est également doté de repose-poignets élégants en fibre de carbone et d’un processeur Core i7 hexa-core capable d’atteindre des vitesses d’horloge aussi élevées que 5 GHz. Le système est également adapté pour exécuter des jeux avec une Nvidia GeForce GTX 1650 Ti. Le nouveau XPS 15 se vend 1799,99 $, mais avec un code promotionnel SAUVEGARDER10 vous pouvez actuellement l’obtenir de Dell à seulement 1 439,99 $.

Eufy Anker Boost IQ RoboVac 12 (159,99 $)

Eufy a conçu ce robovac fin avec un vide capable d’aspiration de 1 500 Pa. Cela lui donne l’énergie dont il a besoin pour garder votre maison propre, et il peut également durer jusqu’à 100 minutes avec une seule charge. À l’heure actuelle, vous pouvez en obtenir un chez Newegg de 239,99 $ à seulement 159,99 $ avec un code promotionnel AKEUFYAUG.

Samsung Evo Select 256 Go MicroSDXC (34,99 $)

En plus de sa grande capacité de 256 Go, cette carte microSDXC est également assez rapide et capable de transférer des données jusqu’à 100 Mo / s. Actuellement, vous pouvez l’obtenir auprès d’Amazon entre 49,99 $ et 34,99 $.

Remarque: les conditions générales s’appliquent. Consultez les sites de vente au détail concernés pour plus d’informations. Pour d’autres offres intéressantes, rendez-vous chez nos partenaires sur TechBargains.com.

Maintenant lis: