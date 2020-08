Les responsables ont confirmé des réinfections de coronavirus dans deux autres pays après que les médecins de Hong Kong aient détaillé le cas d’un homme qui a contracté le COVID-19 deux fois en moins de cinq mois.

Des responsables belges et néerlandais ont déclaré avoir trouvé des patients atteints de véritables infections secondaires qui ont été confirmées par des tests génétiques.

Les chercheurs n’ont pas encore compris ce que cette immunité de courte durée signifie pour le développement de vaccins et si un deuxième cas de COVID-19 sera effectivement plus bénin que le premier combat.

Une étude de Hong Kong a livré les mauvaises nouvelles que nous redoutions. L’immunité contre le nouveau coronavirus semble être de courte durée, car un homme du pays a été infecté par deux souches différentes du virus en moins de cinq mois. Après avoir survécu au COVID-19 en mars, l’homme a de nouveau été diagnostiqué à la mi-août. Des tests sanguins et le séquençage du génome du coronavirus ont confirmé qu’il subissait un cas réel de réinfection par COVID-19.

Auparavant, nous avons vu de nombreux rapports sur les survivants du COVID-19 qui ont été testés positifs quelques semaines après l’infection initiale. Le CDC coréen a conclu qu’il ne s’agissait pas de réinfections réelles et que ces personnes n’étaient pas contagieuses. Au lieu de cela, des traces du virus étaient toujours détectables dans les échantillons. L’homme de Hong Kong était différent, montrant des signes d’infection aiguë ainsi qu’une nouvelle réponse anticorps. Le deuxième combat contre le COVID-19 s’est avéré encore plus doux que le premier, car l’homme était asymptomatique. Cependant, les chercheurs ont averti qu’il n’y a aucune garantie que les réinfections ultérieures ne peuvent pas être plus graves.

Les responsables de la Belgique et des Pays-Bas ont confirmé qu’ils avaient également identifié des patients souffrant d’un deuxième cas de COVID-19.

Le radiodiffuseur néerlandais NOS a annoncé mardi qu’un patient aux Pays-Bas avait été réinfecté par le virus. La virologue néerlandaise Marion Koopmans a déclaré que le patient était une personne âgée avec un système immunitaire affaibli.

Le conseiller du gouvernement néerlandais a déclaré que des réinfections étaient attendues, selon .. «Que quelqu’un surgisse avec une réinfection, cela ne me rend pas nerveux», dit-elle. «Nous devons voir si cela arrive souvent.»

Par ailleurs, le virologue belge Marc Van Ranst a déclaré au diffuseur local VRT qu’il n’était pas surpris par l’affaire de réinfection à Hong Kong.

«Pour nous, ce n’était pas une nouvelle car nous avons également eu un cas de ce genre en Belgique», a-t-il déclaré. Le cas auquel il a fait référence concernait une femme qui avait contracté le COVID-19 la deuxième semaine de mars, puis une deuxième fois en juin. «Je pense que dans les prochains jours, nous verrons d’autres histoires similaires… Celles-ci pourraient être des exceptions, mais elles existent, et ce n’est pas une seule», a déclaré Van Ranst. «Ce n’est pas une bonne nouvelle.»

L’expert a déclaré que la femme présentait des symptômes relativement légers et a émis l’hypothèse que le corps n’aurait peut-être pas créé suffisamment d’anticorps pour empêcher la réinfection. Cependant, les chercheurs de Hong Kong ont déclaré qu’ils n’étaient pas en mesure de prouver que la première infection produisait des anticorps. Les échantillons de sang qu’ils ont prélevés après la réinfection ont montré que le système immunitaire de l’homme avait créé une nouvelle génération d’anticorps pour répondre au virus.

Le comportement du coronavirus semble correspondre à ce que les chercheurs et les experts en santé publique attendaient. D’autres coronavirus humains qui causent des rhumes induisent une immunité qui dure entre six et 12 mois. Cela a toujours été un risque théorique pour le COVID-19.

À l’approche de l’automne et de l’hiver, les réinfections du COVID-19 pourraient devenir une chose. Ce n’est pas à cause de la prochaine saison froide, mais parce qu’un temps suffisant se sera écoulé depuis la première exposition au virus pour de nombreuses personnes, et qu’elles pourraient l’attraper à nouveau dans des régions où les épidémies sont encore incontrôlables.

Ces cas de réinfection sont également importants pour le développement de thérapies et de vaccins à l’avenir. Les chercheurs devront trouver des moyens de gérer l’immunité de courte durée et proposer des thérapies capables de traiter l’infection plus efficacement que les protocoles actuellement disponibles. En outre, les experts devront déterminer si l’infection initiale réduit le risque de complications lors d’infections ultérieures. Ce serait le genre de scénario à espérer.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.