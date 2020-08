Le CDC a été critiqué ces derniers jours en raison d’un changement majeur dans ses directives concernant les tests de coronavirus.

Le CDC de nouvelles directives de test indiquent que les personnes asymptomatiques n’ont pas besoin de se faire tester même si elles ont été à proximité de personnes atteintes du coronavirus. Auparavant, l’agence recommandait que ces personnes se fassent dépister, notant que les personnes asymptomatiques peuvent toujours propager le virus.

Les directives révisées du CDC seraient apparues après l’application de pressions de la part de l’administration Trump.

Le CDC a été martelé par des critiques ces derniers jours, à la suite du changement controversé de ses directives concernant les tests de coronavirus que l’agence a publié lundi. En bref, il recommande qu’une personne qui ne présente aucun des symptômes associés au virus COVID-19 – même si cette personne peut avoir été en «contact étroit» avec une personne infectée pendant au moins 15 minutes – ne «pas nécessairement besoin d’un test. »

C’est un changement majeur dans les directives précédentes de l’agence concernant les tests, qui recommandent que les personnes soient testées pour le coronavirus même si elles ne présentent aucun symptôme tant qu’elles pensent avoir eu une «exposition récente connue ou suspectée» à une personne atteinte du virus. Cela est dû au «potentiel de transmission asymptomatique et pré-symptomatique» associé au virus, comme l’organisme l’a inclus dans sa recommandation précédente. En effet, il existe de nombreuses recherches qui montrent que les gens peuvent être porteurs du virus et le transmettre à d’autres personnes à proximité avant même que la personne infectée ne se rende compte qu’elle est malade. « Honte aux gens du CDC », a déclaré le gouverneur de New York Andrew Cuomo ces derniers jours, qualifiant ce changement d ‘ »indéfendable » – c’est aussi pourquoi son État s’est joint à plusieurs autres pour décider qu’ils vont ignorer ce changement tout à fait.

Certains détracteurs du renversement de l’agence supposent que des pressions politiques ont dû être exercées – l’idée étant que si vous recommandez de faire moins de tests, cela entraînerait moins de cas annoncés. Et une diminution du nombre de cas améliorerait bien sûr la réponse des États-Unis à la pandémie de coronavirus, relativement parlant.

Cependant, les gouverneurs de trois États voisins – New York, New Jersey et Connecticut – ont envoyé une déclaration conjointe à Fox News expliquant pourquoi ils n’ont pas l’intention de laisser le temps de tester autant de personnes que possible pour le coronavirus. «Les experts en santé recommandent de tester les contacts étroits d’individus atteints de COVID-19 pour identifier et prévenir la propagation asymptomatique», indique le communiqué. «Ce type de tests robustes par nos États a été un facteur clé de notre succès jusqu’à présent pour aplatir la courbe dans la zone des trois États.

«New York, New Jersey et Connecticut continueront de suivre les conseils des experts de la santé pour contenir et prévenir la propagation du COVID-19, et ne changeront donc pas nos directives qui donnent la priorité aux tests pour cette population», poursuit le communiqué. Il poursuit en qualifiant les nouvelles orientations de «non fondées sur la science» et susceptibles de nuire durablement à la réputation du CDC.

S’adressant aux journalistes lors d’une conférence téléphonique, Cuomo a doublé sa critique de cette nouvelle posture du CDC, dénonçant l’agence comme prouvant que sa première position était fausse ou qu’elle avait cédé à la pression politique avec ce nouveau changement. Pendant ce temps, les responsables de la santé en Floride et au Texas, ainsi qu’en Californie, n’ont apparemment pas l’intention de suivre les nouvelles directives du CDC non plus.

Ce ne sera pas la politique de l’état de CA. https://t.co/TG1mSuiTUQ – Gavin Newsom (@GavinNewsom) 26 août 2020

Le directeur du CDC, le Dr Robert Redfield, a tenté de dissiper la confusion autour des nouvelles orientations via une déclaration qu’il a publiée tard mercredi soir.

«Tous ceux qui ont besoin d’un test COVID-19 peuvent passer un test», a-t-il écrit. «Quiconque veut un test n’a pas nécessairement besoin d’un test; la clé est d’impliquer la communauté de santé publique nécessaire dans la décision avec les mesures de suivi appropriées. Il a ajouté que la nouvelle politique était « coordonnée en collaboration avec le groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche » et « a reçu l’attention, la consultation et la contribution appropriées des experts du groupe de travail. »

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias tels que Fast Company et The Guardian. Lorsqu’il n’écrit pas sur la technologie, on le trouve penché de manière protectrice sur sa collection naissante de vinyles, en plus de soigner son whovianisme et de se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.