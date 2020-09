Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Nous avons vu les premiers appareils 5G grand public en 2019, mais Qualcomm et les opérateurs ont mis le pied sur le pied en 2020 en concevant sa puce Snapdragon 865 avec une radio 5G obligatoire. C’est pourquoi des téléphones comme le Galaxy S20 et OnePlus 8 ont une connectivité 5G malgré une prise en charge réseau limitée. Verizon, en particulier, a mis du temps à déployer la 5G en raison de sa dépendance à la 5G à ondes millimétriques (mmWave) ultra-rapides (et ultra-inconstantes). Qualcomm dit que mmWave pourrait bientôt s’améliorer – il a terminé un test qui double la portée théorique de mmWave à 3,8 kilomètres (2,36 miles).

Le déploiement précoce de la 5G a été source de confusion partout, mais surtout aux États-Unis, où les fréquences moyennes sont moins disponibles. Verizon, confronté à un manque de spectre 5G souhaitable, a lancé son réseau 5G sur mmWave. Ces fréquences sont mesurées en dizaines de gigahertz alors que la 5G en bande moyenne est d’environ 2 à 6 GHz. Les fréquences mmWave plus élevées transportent beaucoup de données, mais elles ne se propagent pas loin et ne traverseront pas d’obstacles.

Qualcomm encourage mmWave depuis avant la mise en vente des premiers appareils grand public, et pourquoi ne le ferait-il pas? Qualcomm gagne beaucoup d’argent en vendant ces antennes et modems 5G coûteux. Maintenant, il dit que le matériel existant pourrait devenir plus performant. À l’aide du modem Snapdragon X55 et de l’antenne QTM527, Qualcomm a maintenu une connexion de données 5G à une station de base distante de 2,36 miles. Il a utilisé un modem haut débit 5G autonome pour le test plutôt qu’un smartphone, mais des téléphones comme le Galaxy Note20 Ultra utilisent les mêmes composants.

Les détails sur le matériel réseau sont légers – Qualcomm dit que la station de base 5G était une Ericsson Air5121 avec du matériel de tour Baseband 6630. Le nœud exécutait une nouvelle version de logiciel à portée étendue, permettant une connexion plus distante. Cependant, Qualcomm n’a pas précisé la vitesse de cette liaison de données. Je ne serais pas surpris s’il était beaucoup plus lent qu’un signal LTE à cette distance.

Actuellement, les trois opérateurs américains disposent de réseaux mmWave 5G, mais Verizon est le seul à ne pas disposer d’un réseau à bande inférieure pour le compléter. Ainsi, cette technologie pourrait profiter à tout le monde, pas seulement à Verizon. Pourtant, vous devez être dans un endroit avec un minimum d’obstacles pour obtenir un signal mmWave, quelle que soit la portée maximale – actuellement, vous devez être à environ un bloc du site cellulaire. L’onde millimétrique sur les téléphones pourrait être une chimère, mais cette avancée pourrait nous amener là où nous devons être pour un haut débit domestique 5G utile.

