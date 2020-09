WASHINGTON – Rocket Lab a annoncé le 3 septembre avoir placé son premier satellite Photon en orbite, démontrant les technologies du vaisseau spatial et la capacité de la société à fournir des solutions spatiales de bout en bout.

Le satellite, appelé «First Light», a été lancé comme étage de coup de pied de la fusée Electron qui a placé le satellite d’imagerie radar Sequoia de Capella Space en orbite le 30 août. mode satellite », faisant de la scène un satellite opérationnel.

«Il s’agit de notre tout premier satellite construit et conçu par Rocket Lab», a déclaré Peter Beck, directeur général de Rocket Lab, lors d’un appel aux journalistes. «Pour la première fois, nous proposons un service complet de bout en bout.»

First Light se veut une démonstration technologique, testant des sous-systèmes clés tels que l’alimentation, la gestion thermique et le contrôle d’attitude. « Nous voulions prouver toutes les choses qui n’avaient pas d’héritage de vol », a-t-il déclaré. Il porte également ce qu’il a appelé une «caméra assez douce» qui a fourni des images du vaisseau spatial et de la Terre.

Le vaisseau spatial sera en orbite pendant cinq à six ans. En plus de tester les technologies des engins spatiaux, First Light sera également disponible pour les clients potentiels à essayer.

La société n’a pas annoncé à l’avance son intention de tester Photon sur ce dernier lancement, qui a également servi de retour en vol de l’Electron après un échec de lancement début juillet. «J’aime faire des choses et m’assurer que cela fonctionne avant de l’annoncer», a-t-il déclaré.

Davantage de photons qui démontreront principalement les capacités du vaisseau spatial seront lancés avant de voler des clients, a déclaré Beck. «Nous développons tout un ensemble de démos technologiques», a-t-il déclaré, qui seront diffusées lors des prochaines missions Electron. Il a suggéré que la première mission opérationnelle Photon serait le lancement du cubesat CAPSTONE de la NASA en orbite lunaire au début de l’année prochaine.

Rocket Lab a annoncé Photon en avril 2019. La société a déclaré qu’en offrant aux clients un bus satellite éprouvé basé sur l’étage de démarrage d’Electron, ces clients pourraient se concentrer sur le développement de leurs charges utiles, plutôt que de travailler également sur un bus satellite.

« Vous pouvez utiliser non seulement un lanceur éprouvé, mais une plate-forme de vaisseau spatial éprouvée, de sorte que vous ne prenez pas de temps de développement ni de risque pour mettre votre idée en orbite », a déclaré Beck dans une interview au moment où la société a annoncé Photon. Les startups spatiales, a-t-il dit, ont souvent du mal à développer des satellites. « Ils essaient de fournir un service de données, mais ils doivent passer par tout l’apprentissage du développement de leur propre satellite, plutôt que de générer directement des revenus. »

Beck a réitéré cela dans l’appel avec les journalistes au sujet du lancement de Photon. Les clients potentiels incluent ceux qui souhaitent acquérir rapidement une expérience de vol avec une charge utile, ou ceux qui préfèrent une solution clé en main qui comprend le bus satellite, les stations de lancement et au sol. Beck a noté que le système de propulsion de Photon offre un «delta V incroyablement élevé», ou changement de vitesse, ce qui a suscité l’intérêt des agences gouvernementales.

Le but de l’effort global n’est pas de «construire une plate-forme qui la limite à un groupe restreint de missions», mais plutôt une plate-forme polyvalente. « C’est quelque chose de meilleur de sa catégorie qui couvre une grande variété de missions. »

Beck a déclaré que la société travaillait avec un «groupe restreint» de clients lors du développement de Photon, mais n’en nommait aucun. «L’intérêt pour Photon et la capacité qu’il représente est énorme», a-t-il soutenu. Il a également refusé d’indiquer combien la société a dépensé pour Photon.

Au fil du temps, les revenus du programme de satellite Photon pourraient rivaliser avec ceux de la fusée Electron, a-t-il déclaré, une diversification essentielle pour se démarquer dans un marché encombré. «Nous avons une excellente entreprise de lancement», a-t-il déclaré, «mais en 2020 et au-delà, vous ne pouvez pas être simplement une entreprise de lancement.»