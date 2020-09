Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Les projecteurs peuvent souvent fournir l’expérience cinématographique la plus attrayante, mais peu de pièces sont configurées pour en accueillir une sans compromis qui irait à l’encontre de l’objectif. Après tout, vous ne voulez pas que les gens empruntent le chemin du projecteur chaque fois que quelqu’un se lève pour une collation. Les projecteurs à ultra courte focale peuvent s’intégrer dans plus d’espaces, mais ils ont tendance à manquer des fonctionnalités des conceptions plus traditionnelles. Cependant, les derniers projecteurs de Samsung offrent des projections plus grandes et même une prise en charge HDR.

Naturellement, les modèles LSP9T et LSP7T prennent en charge la résolution 4K. Le LSP9T a une taille de projection maximale de 130 pouces (mesurée en diagonale), et le LSP7T est juste un peu plus petit à 120 pouces. Les appareils sont des boîtiers compacts que vous pouvez placer juste à côté d’un mur ou d’un écran au même endroit où vous pourriez placer un téléviseur.

Vous n’aurez pas à les monter au plafond ou à les élever au fond de la pièce comme un projecteur à l’ancienne. Le projecteur peut créer une image sur le mur à seulement quelques centimètres sans distorsion. Le plus grand LSP9T a également la certification HDR10 +, ce qui en fait le premier projecteur avec cette distinction.

Bien que la conception à ultra courte focale soit utile dans de nombreux espaces, la qualité de votre expérience visuelle dépendra de plusieurs facteurs qui ne s’appliqueraient pas à un téléviseur ordinaire. D’une part, vous avez besoin d’un espace mural plat avec la bonne réflectivité ou d’un écran. La lumière ambiante doit également être au minimum pour rendre l’image suffisamment visible. Tous les contrastes et couleurs ajoutés grâce à cette certification HDR sophistiquée n’ont pas d’importance si vous essayez d’utiliser cet appareil dans une pièce avec une lumière ambiante excessive.

Samsung affirme que les LSP9T et LSP7T seront disponibles cette saison des fêtes. Il n’a cependant pas publié de prix. Même les plus petits projecteurs à ultra courte focale sont coûteux, il ne serait donc pas impensable de voir ces appareils coûter quelques milliers de dollars.

Maintenant lis: