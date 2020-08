Photo d’archive d’un lancement de Falcon 9 depuis la plateforme 39A du centre spatial Kennedy de la NASA en Floride. Crédits: SpaceX

SES a annoncé jeudi avoir fait appel à SpaceX pour deux lancements supplémentaires de fusées Falcon 9 au départ de Cap Canaveral afin de mettre en orbite davantage de satellites haut débit O3b mPower construits par Boeing, ajoutant à une paire de vols Falcon 9 commandés par SES l’année dernière pour lancer le premier lot de mPower plates-formes à partir de fin 2021.

Avec les deux lancements commandés à SpaceX jeudi, SES a réservé au moins cinq missions Falcon 9 pour les lancements dans les prochaines années.

Basée au Luxembourg, SES possède l’une des plus grandes flottes de satellites de communication commerciaux en orbite géostationnaire à plus de 22000 miles (près de 36000 kilomètres) au-dessus de l’équateur, diffusant des services de télévision, de données et Internet à des clients du monde entier.

Le réseau O3b de SES fournit une connectivité Internet aux navires, aux avions, aux pays en développement et insulaires et à d’autres clients en déplacement à l’aide d’une flotte de 20 satellites volant sur une orbite terrestre moyenne équatoriale unique à une altitude de plus de 5000 miles ou 8000 kilomètres .

SES a commandé sept satellites O3b améliorés à Boeing en 2017 pour étendre la capacité fournie par les 20 satellites originaux du réseau, construits par Thales Alenia Space en France. L’opérateur de satellites a réservé l’année dernière deux lancements de Falcon 9 avec SpaceX pour déployer les sept prochains satellites O3b en orbite.

Les satellites améliorés en bande Ka formeront le réseau O3b mPower de SES. SES affirme qu’un seul satellite O3b mPower, chacun ayant la capacité de générer plus de 4 000 faisceaux utilisateurs, aura 10 fois la capacité de la constellation de satellites O3b actuelle.

Les sept satellites initiaux devraient fournir 10 térabits de débit total, fournissant entre 50 mégabits par seconde et plusieurs gigabits par seconde de capacité à un seul utilisateur. Mais SES s’attend à ce que l’appétit des utilisateurs pour le haut débit par satellite augmente, et la société a commandé quatre autres satellites O3b mPower à Boeing au début du mois.

SES a annoncé jeudi que quatre fusées Falcon 9 lanceraient le bloc de 11 satellites O3b mPower. Cela représente deux lancements supplémentaires par rapport à la paire de missions Falcon 9 réservées par SES l’année dernière.

Basé sur la plate-forme satellite 702X de Boeing, le premier groupe de satellites O3b mPower, pesant chacun près de 2 tonnes, sera lancé sur une fusée Falcon 9 depuis Cap Canaveral à la fin de 2021.

«O3b mPower est la pierre angulaire de notre réseau multi-orbite, compatible cloud et hautes performances qui servira nos clients d’entreprise, de mobilité et de gouvernement dans la prochaine décennie, et nous sommes à seulement un an de son premier lancement», a déclaré Steve Collar, PDG de SES. «Nous avons un partenariat solide et de longue date avec SpaceX et nous sommes ravis d’ajouter les lancements de satellites O3b mPower supplémentaires qui permettront un débit plus élevé, une plus grande efficacité et beaucoup plus de bande passante à notre réseau de pointe.

Illustration d’artiste de la constellation O3b mPower. Crédit: Boeing

Les 20 premiers satellites O3b ont été lancés sur cinq fusées Soyouz depuis la Guyane entre 2013 et 2019 dans le cadre de missions achetées à Arianespace.

SES est l’un des principaux clients commerciaux de SpaceX.

L’opérateur de satellite a lancé une charge utile en 2013 sur le premier lancement du Falcon 9 de SpaceX sur l’orbite de transfert géostationnaire, le point de dépôt standard pour les satellites de télécommunications se dirigeant vers des positions opérationnelles à plus de 22 000 milles au-dessus de l’équateur.

SES a également lancé un satellite lors du premier lancement par SpaceX d’un propulseur de fusée Falcon 9 réutilisé en 2017. La société a piloté des satellites sur six lancements dédiés de Falcon 9 et a réservé au moins cinq autres lancements de Falcon 9 au cours des prochaines années, dont les quatre O3b Missions mPower.

Parallèlement à l’annonce du 7 août que SES achètera quatre autres satellites O3b mPower à Boeing, les sociétés ont annoncé qu’elles s’associeraient pour offrir des services haut débit O3b à l’armée américaine et à d’autres clients gouvernementaux.

«Alors que SES étend la constellation O3b mPower de sept à 11 satellites, Boeing et SES ont convenu de collaborer pour développer des offres de services et des capacités commerciales pour le gouvernement américain.» Collar a déclaré dans une déclaration du 7 août. «Nous avons construit notre réseau autour d’une architecture multi-orbite, multi-fréquence, haut débit, flexible et ouverte de plus en plus intéressante pour les utilisateurs gouvernementaux.»

