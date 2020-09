Maryam Fazel, professeur en génie électrique et informatique à l’Université de Washington, dirigera l’Institut multidisciplinaire pour les fondations de la science des données (IFDS). Fazel est photographié avec des collègues sur cette photo de 2015. (Photo UW / Patrick Bennett)

Avec un financement fédéral de 12,5 millions de dollars, l’Université de Washington dirigera une cohorte d’établissements qui s’attaqueront aux défis fondamentaux dans le domaine de la science des données.

L’UW s’associe à des chercheurs interdisciplinaires de l’Université Wisconsin-Madison, de l’Université Californie-Santa Cruz et de l’Université de Chicago pour former l’Institute for Foundations of Data Science (IFDS). L’effort sera dirigé par Maryam Fazel, professeur en génie électrique et informatique à l’UW.

L’institut marque l’aboutissement de trois années de travail soutenu par la National Science Foundation dans le cadre de son programme de recherche transdisciplinaire sur les principes de la science des données, ou TRIPODS. Cet effort fait partie du projet Harnessing the Data Revolution Big Idea de la NSF.

«Alors que la science des données est de plus en plus intégrée dans toutes les facettes de nos vies, son succès révèle des défis urgents qui nécessitent de nouvelles théories», a déclaré Fazel dans un communiqué. «Nous avons besoin de l’expertise de toutes les disciplines fondamentales pour comprendre les mystères et surmonter les pièges de la science des données et des algorithmes d’intelligence artificielle.»

L’équipe UW pour l’IFDS, dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du haut à gauche: Maryam Fazel, Zaid Harchaoui, Kevin Jamieson, Yin Tat Lee, Abel Rodriguez et Dmitriy Drusvyatskiy. (Image UW)

Comme l’explique la NSF, l’institut «conduira à des méthodes plus efficaces en termes de calcul, résistantes aux erreurs et aux données incomplètes ou ambiguës, et mieux à même de réagir et d’agir dans des environnements changeants. L’équipe étudiera également les implications éthiques et sociétales des algorithmes basés sur les données, y compris la confidentialité, l’injustice et les préjugés. » Le financement est étalé sur cinq ans.

NSF a financé un deuxième institut de science des données et un consortium d’universités qui est dirigé par l’Université de Californie-Berkeley et le Massachusetts Institute of Technology.

L’équipe UW comprend Zaid Harchaoui, professeur agrégé de statistiques; Dmitriy Drusvyatskiy, professeur agrégé de mathématiques; Kevin Jamieson et Yin Tat Lee, professeurs adjoints à la Paul G. Allen School of Computer Science & Engineering; et Abel Rodriguez, professeur et directeur du département de statistique.

L’institut collaborera avec l’Institut eScience de l’UW et le NSF AI Institute qui comprend l’UW.