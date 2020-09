Les 2400 opérateurs spatiaux de l’Armée de l’Air qui sont transférés à la Force spatiale sont répartis sur 175 endroits à travers le monde

WASHINGTON – Dans les semaines à venir, l’US Space Force ajoutera plus de 2400 nouveaux membres qui ont accepté de quitter l’armée de l’air et se sont portés volontaires pour rejoindre le service spatial.

Avec des restrictions sur les rassemblements de masse en raison de la pandémie de COVID-19, la Force spatiale organisera une cérémonie virtuelle d’assermentation le 15 septembre lors de la conférence virtuelle sur l’air, l’espace et la cybersécurité de l’Air Force Association.

Les 2400 opérateurs spatiaux qui sont transférés à la Force spatiale sont répartis sur 175 sites à travers le monde, a déclaré la porte-parole Lynn Kirby.

Environ la moitié des nouveaux membres de la Force spatiale se trouvent aux bases de Buckley, Peterson et Schriever Air Force au Colorado, et à la base aérienne de Vandenberg en Californie. Kirby a déclaré que l’autre moitié se trouvait dans d’autres sites aux États-Unis et à l’étranger, notamment en Allemagne, au Groenland, au Japon et au Royaume-Uni.

Les 2 400 aviateurs ont été choisis parmi plus de 8 500 candidats à la mutation. Seuls les aviateurs dans les domaines de carrière des opérations spatiales et des opérations des systèmes spatiaux ont été sélectionnés.

À la date officielle du transfert, les membres enrôlés recevront le serment d’enrôlement et signeront des contrats d’enrôlement dans la Force spatiale. Les officiers recevront le serment d’office et signeront les documents de mise en service de la Force spatiale. Les officiers et les membres enrôlés doivent s’engager à un minimum de deux ans de service actif.