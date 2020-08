Une fusée Falcon 9 grimpe du pad 40 dimanche à la base aérienne de Cap Canaveral. Crédits: SpaceX

S’éloignant de Cap Canaveral sur une trajectoire inhabituelle vers le sud, une fusée Falcon 9 a esquivé le temps orageux et a placé avec succès un satellite d’observation radar argentin sur une orbite au-dessus des pôles de la Terre dimanche lors du 100e lancement de SpaceX.

Des orages épars dans le centre de la Floride ont menacé d’empêcher le lancement de se produire dimanche, mais les critères météorologiques étaient acceptables car le compte à rebours a suivi les dernières minutes avant le décollage de la fusée Falcon 9 de 229 pieds de haut (70 mètres) à 7:18:56 pm HAE (2318: 56 GMT).

SpaceX avait pour objectif de lancer dimanche deux fusées Falcon 9 depuis Cap Canaveral – un exploit inégalé depuis 1966 – mais les préparatifs pour l’autre vol ont pris du retard en raison du mauvais temps. Cette fusée est chargée de 60 satellites à large bande Starlink et doit maintenant décoller à 9 h 29 HAE (13 h 29 GMT) mardi à partir de la station 39A du Kennedy Space Center.

Neuf moteurs Merlin ont repris vie quelques secondes avant le lancement et des pinces se sont ouvertes pour permettre à la fusée de 1,2 million de livres et au satellite de télédétection radar argentin SAOCOM 1B de s’éloigner de la station 40 de la base aérienne de Cape Canaveral.

Au lieu de se lancer vers le nord-est ou l’est, le Falcon 9 a traversé un ciel nuageux et a fait un arc au sud-sud-est de la côte spatiale de Floride, puis a fait un virage à droite pour voler le long de la côte est de la Floride au-dessus de Fort Lauderdale et de Miami en chemin. sur une orbite polaire.

Le lancement dimanche a été le premier de Cap Canaveral à voler sur une piste sud depuis 1969. Depuis lors, la plupart des lancements américains en orbite polaire ont décollé de la base aérienne de Vandenberg en Californie, qui a une portée ouverte sur l’océan Pacifique qui ne nécessite pas roquettes pour effectuer un virage en vol, ou manœuvre «dogleg», pour éviter de survoler la terre.

Les neuf moteurs Merlin du premier étage du Falcon 9 se sont arrêtés environ deux minutes et demie après le lancement, puis le propulseur – réutilisé lors de trois missions précédentes – s’est séparé et s’est retourné pour commencer à repousser vers Cap Canaveral.

Après avoir tiré des moteurs pour ralentir, le propulseur a étendu les jambes d’atterrissage et est retourné à la zone d’atterrissage 1 de la station de l’armée de l’air de Cap Canaveral environ huit minutes après le début de la mission, se posant alors qu’un puissant boom sonique ondulait dans une atmosphère épaisse d’humidité.

C’était la 18e fois que SpaceX débarquait un booster Falcon 9 à Cap Canaveral depuis 2015, et la 59e récupération réussie d’un Falcon 9 de première étape au total, y compris des atterrissages sur les drones océaniques de SpaceX.

Le retour réussi de la première étape du Falcon 9 marque le 18e atterrissage d’un booster réutilisable construit par SpaceX à Cap Canaveral. COUVERTURE EN DIRECT: https://t.co/VunACRNd09 pic.twitter.com/l2SNSeL97m – . (@SpaceflightNow) 30 août 2020

Pendant la descente du booster, un seul moteur Merlin de l’étage supérieur du Falcon 9 a injecté le satellite SAOCOM 1B de 6 724 livres (3 050 kilogrammes) en orbite à environ 380 miles (610 kilomètres) au-dessus de la Terre.

Le satellite de construction argentine, équipé d’un instrument d’imagerie radar sophistiqué, s’est séparé de l’étage supérieur du Falcon 9 environ 14 minutes après le début de la mission. Deux charges utiles de covoiturage plus petites – nommées GNOMES 1 et Tyvak 0172 – ont été déployées à partir du Falcon 9 environ 45 minutes plus tard.

Le microsatellite GNOMES 1 est le premier d’une flotte prévue d’environ 20 petits engins spatiaux en cours de développement par une société basée au Colorado PlanetiQ pour collecter des données d’occultation radio en mesurant les effets de l’atmosphère sur les signaux diffusés par les satellites de navigation GPS, Glonass, Galileo et Beidou . Les informations peuvent fournir des données sur les conditions atmosphériques utiles dans les prévisions météorologiques.

Tyvak 0172 est un petit vaisseau spatial construit par Tyvak Nano-Satellite Systems. Les détails de sa mission n’ont pas été divulgués par SpaceX ou Tyvak.

SpaceX lance la première mission en orbite polaire depuis Cap Canaveral depuis 1969

Les séparations de la charge utile du covoiturage ont clôturé le premier lancement en orbite polaire depuis la côte spatiale de Floride en plus de 50 ans. Avant dimanche, le dernier lancement en orbite polaire de Cap Canaveral a eu lieu le 26 février 1969, lorsqu’une fusée Delta a lancé le satellite météorologique ESSA 9.

Après avoir contourné le sud de la Floride, la fusée Falcon 9 a survolé Cuba et l’Amérique centrale, puis a survolé l’océan Pacifique à l’ouest de l’Amérique du Sud. Le virage de la trajectoire de la fusée quelques minutes après le lancement a assuré que le point d’impact instantané – où les débris pourraient tomber du lanceur échoué – n’a pas traversé la Floride après le départ de Cap Canaveral.

Au moment où la fusée a atteint Cuba, elle volait trop haut pour être un problème de sécurité, selon des responsables de la 45e Escadre spatiale de l’US Space Force et de la Federal Aviation Administration, qui sont chargés d’assurer la sécurité publique lors des lancements de fusées depuis Cap Canaveral.

Cette approximation de la trajectoire de vol SAOCOM 1B est une estimation dérivée des zones de danger en aval et des paramètres orbitaux cibles connus du satellite. Crédit: .

Les responsables de la sécurité du champ de tir ont étudié si la trajectoire de lancement sud de la Floride pourrait être ressuscitée après des incendies de forêt à la base aérienne de Vandenberg – le principal site de lancement en orbite polaire américaine en Californie – menaçait les installations de lancement et de traitement de la charge utile en 2016.

Il s’est avéré que la capacité de SpaceX à ramener les propulseurs de premier étage à des atterrissages contrôlés – plutôt que de les faire redescendre sans guide vers la Terre en aval – et l’utilisation par le Falcon 9 du système de sécurité de vol autonome a rendu possible la trajectoire de lancement polaire de Cap Canaveral.

«Ce que nous avons trouvé après avoir analysé, c’est que SpaceX devrait être en mesure de le faire pour deux raisons», a déclaré Wayne Monteith, administrateur associé du bureau du transport spatial commercial de la FAA. « Non. 1, rappel flyback, et n ° 2, encore plus important, est la sécurité des vols autonomes, car en allant vers le sud, la façon dont l’architecture des systèmes de destruction de commande est configurée au sol, vous regarderiez directement dans le panache et vous obtenez un signal atténuation, et vous ne pourrez peut-être pas… envoyer la commande de destruction.

«Ainsi, grâce à la sécurité des vols autonomes et au retour en vol d’appoint, nous avons pu leur fournir ce qui semblait être un couloir de sécurité théorique du point de vue de la sécurité», a déclaré Monteith, ancien commandant de la 45e Escadre spatiale.

Le Département d’État est chargé d’informer les autres pays d’un vol de fusée au-dessus de leurs territoires. Ces notifications ont été faites pour la mission SAOCOM 1B, selon Brig. Le général Doug Schiess, l’actuel commandant de la 45e Escadre spatiale.

Un satellite lancé depuis Cap Canaveral visant une orbite polaire en 1960 a subi une panne en vol et a répandu des débris au-dessus de Cuba, tuant une vache et provoquant des manifestations à l’ambassade des États-Unis à La Havane.

SpaceX a choisi d’utiliser la trajectoire de lancement polaire sud de la mission SAOCOM 1B pour permettre à l’entreprise de réduire les effectifs à Vandenberg pendant une période avec peu de lancements là-bas, a déclaré aux journalistes Gwynne Shotwell, président et chef de l’exploitation de la société l’année dernière.

Lancement et premier étage du Falcon 9 dans mon jardin. Bien joué @SpaceX pic.twitter.com/SzkQKowwBh – Dr Buzz Aldrin (@TheRealBuzz) 30 août 2020

La société prévoit un autre lancement de Vandenberg en novembre avec le satellite océanographique Sentinel 6 Michael Freilich, un projet conjoint entre la NASA, la NOAA, l’Agence spatiale européenne et d’autres institutions européennes.

Un autre lancement du Falcon 9 sur une orbite polaire héliosynchrone est prévu au départ de Cap Canaveral en décembre pour une mission de covoiturage avec de nombreux petits satellites.

Scott Higginbotham, un responsable de mission du programme de services de lancement de la NASA, a confirmé que la mission – que SpaceX appelle Transporter-1 – devrait être lancée depuis Cap Canaveral. La NASA a réservé une petite charge utile pour voler sur le lancement du covoiturage Falcon 9.

SAOCOM 1B rejoint un jumeau en orbite

Développé par l’agence spatiale argentine CONAE et l’entrepreneur aérospatial argentin INVAP, le satellite SAOCOM 1B rejoint un double vaisseau spatial d’imagerie radar qui a été lancé lors d’un précédent vol Falcon 9 en octobre 2018.

Le vaisseau spatial SAOCOM 1B balaiera la Terre avec un radar à ouverture synthétique orientable en bande L, permettant une imagerie tous temps de la planète jour et nuit. Les imageurs radar peuvent voir à travers les nuages ​​et sont efficaces 24 heures sur 24, mais les caméras optiques sont gênées par les nuages ​​et l’obscurité.

Le satellite de télédétection radar SAOCOM 1B de l’Argentine de 6 724 livres (3 050 kilogrammes) s’est déployé à partir de l’étage supérieur du Falcon 9 après avoir atteint une orbite d’environ 610 kilomètres de haut. Deux charges utiles de covoiturage se déploieront environ une heure après le lancement. https://t.co/VunACRNd09 pic.twitter.com/dC1il1dNP7 – . (@SpaceflightNow) 30 août 2020

Entre autres objectifs, les satellites SAOCOM sont conçus pour mesurer l’humidité du sol et collecter des données pour les utilisateurs des secteurs agricole et forestier de l’Argentine.

Le satellite SAOCOM 1B pèse environ 6 724 livres (3 050 kilogrammes) et est identique à SAOCOM 1A, selon Raúl Kulichevsky, directeur exécutif et technique de CONAE.

Kulichevsky a déclaré que le Falcon 9 placerait SAOCOM 1B sur une orbite de 385 miles (620 kilomètres) de haut, où il doublerait la capacité d’observation de SAOCOM 1A. Les satellites SAOCOM travaillent en tandem avec les satellites italiens COSMO-SkyMed pour étudier les mêmes régions avec des imageurs radar en bande L et en bande X.

«L’un des principaux objectifs des satellites SAOCOM est de fournir des informations au secteur agricole, car l’un des éléments que nous développons sont des cartes d’humidité du sol, non seulement de la surface, mais en profitant des capacités de la bande L, nous pouvons mesurer la l’humidité du sol à 1 mètre de la surface de la terre », a déclaré Kulichevsky. «Ce sont des informations très importantes.»

L’ensemble du projet SAOCOM a coûté environ 600 millions de dollars, y compris deux satellites, deux lancements, une nouvelle station de suivi au sol et des améliorations industrielles, a déclaré Kulichevsky à . dans une interview.

Les membres de l’équipe posent avec le satellite d’imagerie radar SAOCOM 1B avant son expédition d’Argentine à Cap Canaveral plus tôt cette année. Crédit: CONAE

Le lancement du SAOCOM 1B était auparavant prévu en mars, mais les responsables argentins ont annulé la mission en raison de préoccupations concernant la pandémie de coronavirus. Les ingénieurs ont placé le SAOCOM 1B en entrepôt à Cap Canaveral jusqu’au début de juillet, date à laquelle les ingénieurs sont retournés en Floride depuis l’Argentine pour terminer la préparation du vaisseau spatial pour le décollage.

Le lancement de SAOCOM 1B a de nouveau été retardé à partir de fin juillet car la gamme n’était pas disponible pour le lancement, selon les membres de l’équipe SAOCOM 1B. Des sources ont déclaré que le retard était dû à la sécurité de la portée et aux problèmes de survol avec la charge utile classée montée au-dessus de la fusée Delta 4-Heavy de United Launch Alliance sur une rampe de lancement voisine.

La trajectoire sud requise pour la mission SAOCOM 1B a amené la fusée Falcon 9 sur une trajectoire plus proche de la plate-forme Delta 4 que pour un lancement typique vers l’est.

Les problèmes de sécurité du rayon de survol associés à la charge utile NRO du Delta 4 ont semblé s’évaporer soudainement sans explication samedi, lorsque les responsables de la sécurité du champ de tir ont accepté d’autoriser le lancement du SAOCOM 1B.

Envoyez un courriel à l’auteur.

Suivez Stephen Clark sur Twitter: @ StephenClark1.