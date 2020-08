Une fusée Falcon 9 se dresse sur le pad 40 samedi à la base aérienne de Cap Canaveral. Crédits: SpaceX

SpaceX prépare deux fusées Falcon 9 pour une paire de vols à neuf heures d’intervalle dimanche à partir de plates-formes séparées le long de la côte spatiale de Floride. Si le temps le permet, les départs consécutifs dimanche marqueraient la plus courte période entre deux lancements de classe orbitale au départ de Cap Canaveral depuis 1966.

Dimanche, les deux missions de SpaceX font suite à un avortement dramatique juste avant le décollage prévu d’une puissante fusée Delta 4-Heavy tôt samedi.

La fusée Delta 4-Heavy à trois cœurs, construite par United Launch Alliance, comptait à rebours pour être lancée samedi à 3 h 28 HAE (7 h 28 GMT) avec un satellite classifié pour le National Reconnaissance Office, l’agence de satellites d’espionnage du gouvernement américain.

Mais un ordinateur contrôlant les derniers instants du compte à rebours a ordonné un arrêt pendant la séquence d’allumage de la fusée.

Un porte-parole de l’ULA a déclaré que l’un des trois moteurs Aerojet Rocketdyne RS-68A de la Delta 4-Heavy – monté sous le servomoteur tribord de la fusée – s’était déjà enflammé lorsque l’interruption a été déclenchée trois secondes avant le décollage. Le moteur tribord s’allume en premier dans la séquence de démarrage échelonnée du moteur du Delta 4-Heavy.

ULA a déclaré samedi que le lancement du Delta 4-Heavy serait bloqué pendant au moins sept jours, tandis que les ingénieurs examineraient la cause de l’interruption du lancement et configureraient la fusée pour un autre compte à rebours.

Cela prépare le terrain pour les deux prochaines missions de fusée Falcon 9 de SpaceX dimanche pour transporter 60 autres engins spatiaux à large bande Starlink et le satellite d’observation radar argentin SAOCOM 1B en orbite.

« SpaceX vise dimanche 30 août pour deux lancements – une mission Starlink le matin et la mission SAOCOM 1B le soir », a écrit la société sur son site Internet.

Premièrement, une fusée Falcon 9 devrait décoller de la plate-forme 39A du Kennedy Space Center à 10 h 12 HAE (14 h 12 GMT) avec le prochain lot de 60 satellites Starlink pour le réseau prévu de SpaceX pour transmettre des signaux Internet à large bande dans le monde entier depuis l’espace.

Environ neuf heures plus tard, une autre fusée Falcon 9 pourrait être lancée à partir de la station 40 de la base aérienne de Cap Canaveral à 19 h 18. HAE (23 h 18 GMT) avec l’observatoire radar argentin SAOCOM 1B.

Les doubles décollages seront les 100e et 101e tentatives de lancement orbital de l’histoire de SpaceX, y compris les vols du booster de classe légère Falcon 1 à partir de 2006.

Avec le lancement des 60 satellites dimanche matin, SpaceX aura déployé 713 engins spatiaux Starlink à écran plat sur 12 vols de fusées Falcon 9 depuis mai 2019. La «mégaconstellation» Starlink de SpaceX est déjà la plus grande flotte de satellites au monde, mais des centaines d’autres seront lancées Dans les mois à venir.

Jonathan Hofeller, vice-président de Starlink et des ventes commerciales de SpaceX, a déclaré plus tôt ce mois-ci que la société construisait six vaisseaux spatiaux Starlink par jour et prévoyait de lancer des missions Starlink toutes les deux à trois semaines jusqu’à l’achèvement du réseau Starlink initial d’environ 1440 satellites.

SpaceX a reçu l’approbation réglementaire de la Federal Communications Commission pour exploiter à terme près de 12 000 satellites Starlink afin de couvrir la planète avec des signaux Internet à haut débit et à faible latence.

Après s’être dirigée vers le nord-est de Cap Canaveral, la fusée Falcon 9 injectera les 60 satellites Starlink – chacun pesant environ un quart de tonne – sur une orbite elliptique d’une altitude comprise entre 132 miles et 213 miles (213 et 343 kilomètres). Les satellites, construits dans une installation SpaceX à Redmond, Washington, se déploieront depuis l’étage supérieur de la fusée environ 15 minutes après le décollage de Cap Canaveral.

Les satellites déploieront des panneaux solaires, allumeront leurs propulseurs à ions krypton et commenceront à manœuvrer vers une orbite opérationnelle à environ 550 kilomètres au-dessus de la Terre. SpaceX a commencé le «test bêta» du réseau Starlink pour les clients potentiels à Washington avant de commencer le service commercial.

Le satellite SAOCOM 1B en attente de lancement dimanche soir a été développé par l’agence spatiale argentine CONAE.

À l’instar de son satellite jumeau SAOCOM 1A, l’engin spatial SAOCOM 1B balaiera la Terre avec un radar à ouverture synthétique orientable en bande L, permettant une imagerie de la planète par tous temps, jour et nuit. Les imageurs radar peuvent voir à travers les nuages ​​et sont efficaces 24 heures sur 24, mais les caméras optiques sont gênées par les nuages ​​et l’obscurité.

Entre autres objectifs, les satellites SAOCOM sont conçus pour mesurer l’humidité du sol et collecter des données pour les utilisateurs des secteurs agricole et forestier de l’Argentine.

Le satellite SAOCOM 1B pèse environ 6 724 livres (3 050 kilogrammes) et est identique à SAOCOM 1A, selon Raúl Kulichevsky, directeur exécutif et technique de CONAE.

Kulichevsky a déclaré que le Falcon 9 placerait SAOCOM 1B sur une orbite de 385 miles (620 kilomètres) de haut, où il doublerait la capacité d’observation de SAOCOM 1A. Les satellites SAOCOM travaillent en tandem avec les satellites italiens COSMO-SkyMed pour étudier les mêmes régions avec des imageurs radar en bande L et en bande X.

«L’un des principaux objectifs des satellites SAOCOM est de fournir des informations au secteur agricole, car l’un des éléments que nous développons sont des cartes d’humidité du sol, non seulement de la surface, mais en profitant des capacités de la bande L, nous pouvons mesurer la l’humidité du sol à 1 mètre de la surface de la terre », a déclaré Kulichevsky. «Ce sont des informations très importantes.»

L’ensemble du projet SAOCOM a coûté environ 600 millions de dollars, y compris deux satellites, deux lancements, une nouvelle station de suivi au sol et des améliorations industrielles, a déclaré Kulichevsky à . dans une interview.

Deux petites charges utiles de covoiturage passeront en orbite avec SAOCOM 1B.

Après avoir libéré SAOCOM 1B environ 14 minutes après le début de la mission, le Falcon 9 déploiera deux satellites plus petits nommés GNOMES 1 et Tyvak 0172 environ une heure après le décollage, selon SpaceX.

Le microsatellite GNOMES 1 est le premier d’une flotte prévue d’environ 20 petits engins spatiaux en cours de développement par une société basée au Colorado PlanetiQ pour collecter des données d’occultation radio en mesurant les effets de l’atmosphère sur les signaux diffusés par les satellites de navigation GPS, Glonass, Galileo et Beidou . Les informations peuvent fournir des données sur les conditions atmosphériques utiles dans les prévisions météorologiques.

Tyvak 0172 est un petit vaisseau spatial construit par Tyvak Nano-Satellite Systems. Les détails de sa mission n’ont pas été divulgués par SpaceX ou Tyvak.

SpaceX prévoit d’atterrir le premier booster de la mission Starlink sur un drone positionné dans l’océan Atlantique au nord-est de Cap Canaveral. La première étape de la mission SAOCOM 1B doit retourner à la base aérienne de Cap Canaveral pour un atterrissage à terre moins de 10 minutes après le décollage.

L’un des deux navires de SpaceX chargés de récupérer les coquilles de carénage de la charge utile – qui larguent quelques minutes après le lancement – est en position au nord-est de Cap Canaveral pour récupérer le linceul en deux parties de la mission Starlink. Un autre bateau est au sud de Cap Canaveral près de la zone de récupération des coques de carénage de la mise à l’eau SAOCOM 1B.

Les deux lancements dimanche utiliseront des propulseurs de fusée Falcon 9 précédemment utilisés. Mais les prévisions météorologiques sont incertaines dimanche.

Dans les prévisions météorologiques de lancement officielles pour le lancement du Falcon 9 dimanche matin, l’US Space Force prédit une probabilité de 50% de conditions météorologiques favorables, avec des nuages ​​«considérables» de niveau moyen et élevé attendus sur la côte spatiale de Floride. La principale préoccupation météorologique de la mission Falcon 9 / Starlink est la possibilité de violer la règle des nuages ​​épais.

Selon le 45e Escadron météorologique, il n’y a que 40% de chances que le temps soit acceptable pour le lancement du satellite SAOCOM 1B dimanche soir, en raison de «la menace d’orages en soirée et de la nébulosité associée au-dessus de la zone de lancement».

S’ils décollent tous les deux comme prévu, les doubles lancements de Falcon 9 prévus dimanche entreront dans l’histoire.

La dernière fois que Cap Canaveral a accueilli deux lancements orbitaux en un laps de temps plus court, c’était le 11 novembre 1966, lorsqu’un Atlas-Agena et une fusée Titan 2 ont été lancés à seulement 99 minutes de distance de différentes plates-formes, selon un journal de lancement tenu par Jonathan McDowell. , un astronome du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics qui suit les satellites mondiaux et les lancements.

L’Atlas a soulevé le véhicule cible Agena utilisé pour l’amarrage par l’équipage de deux hommes Gemini 12, qui a été lancé sur la fusée Titan 2 le même jour.

S’adressant aux journalistes plus tôt cette semaine, Brig. Le général Doug Schiess – commandant de la 45e Escadre spatiale qui gère la chaîne de l’Est – a déclaré que la portée avait raccourci le temps nécessaire pour se reconfigurer entre les missions.

«Les lancements continuent d’augmenter», a déclaré Schiess. «Cela est dû en partie à nos missions spatiales de sécurité nationale, et une grande partie à nos missions commerciales.

«Nous voulons être une gamme suffisamment résiliente et fiable pour que chaque fois que quelqu’un veuille la lancer, qu’il s’agisse d’une charge utile de sécurité nationale, d’une charge utile civile avec la NASA ou d’une charge utile commerciale, nous sommes en mesure de le faire», a déclaré Schiess Mardi.

Tout en notant que le manifeste de lancement chargé cette semaine nécessitait une certaine «planification de la gymnastique», Schiess a salué le partenariat de la gamme avec ULA et SpaceX pour y parvenir.

L’avènement des systèmes autonomes de terminaison de vol, qui seraient activés pour détruire une fusée si elle volait hors de sa trajectoire, aide à rationaliser la portée des opérations nécessaires pour soutenir les missions de Cap Canaveral. La famille de fusées Falcon de SpaceX utilise les systèmes de destruction automatique, tandis que les fusées Delta 4-Heavy et Atlas 5 d’ULA utilisent un système de terminaison de vol plus ancien qui nécessite une commande manuelle envoyée par un officier de contrôle au sol.

La fusée Vulcan Centaur de nouvelle génération d’ULA aura la capacité de terminaison de vol autonome, ce qui permet à la gamme de prendre en charge les lancements avec des équipes plus petites. Le système de sécurité automatisé permet également à la gamme d’accueillir plus d’un lancement le même jour.

Avant l’introduction du système automatisé de sécurité des vols et du suivi GPS par satellite, un réseau de radars de suivi était nécessaire pour surveiller la trajectoire de vol de chaque fusée afin de s’assurer qu’elle restait dans des couloirs prédéfinis. En plus des préoccupations liées au vieillissement de l’infrastructure des parcours, cela a souvent nécessité un minimum de deux jours entre les lancements à partir de Cap Canaveral au cours des dernières décennies.

«Les systèmes de sécurité de vol autonomes nous permettent d’être beaucoup plus rapides dans ce domaine, de sorte que les nouvelles fusées seront en ligne depuis ULA et d’autres qui auront un système de vol autonome (systèmes), cela nous permettra d’être encore meilleurs dans ce domaine», a déclaré Schiess.

«Cela revient vraiment à un effort de collaboration et à la capacité de tout planifier, de changer le réseau», a déclaré Schiess. « C’est aussi certaines des choses que nous faisons pour la gamme du futur, pour nous construire une architecture qui changera beaucoup plus rapidement, plug and play avec notre télémétrie, et des choses comme ça. »

La mission SAOCOM 1B mérite d’être signalée dans un autre sens, car il s’agira du premier lancement de fusée de Cap Canaveral depuis 1969 à voler sur une trajectoire sud pour déployer sa charge utile sur une orbite à forte inclinaison qui vole près des pôles de la Terre.

La trajectoire inhabituelle obligera la fusée Falcon 9 à voler d’abord au sud-sud-est de Cap Canaveral au-dessus de l’océan Atlantique, puis à reculer vers l’ouest dans un virage à droite pour contourner la côte sud de la Floride.

Cette approximation de la trajectoire de vol SAOCOM 1B est une estimation dérivée des zones de danger en aval et des paramètres orbitaux cibles connus du satellite. Crédit: .

Connu sous le nom de manœuvre de «dogleg», le virage à droite garantira que le point d’impact de la fusée ne traversera jamais la Floride en cas de panne en vol entraînant un crash du véhicule sur Terre. Le lanceur se dirigera ensuite au-dessus du détroit de Floride et de Cuba avant de mettre en orbite le satellite radar SAOCOM 1B.

Les responsables de la sécurité du champ de tir ont commencé à étudier la trajectoire de lancement vers le sud après les incendies de forêt sur la base aérienne de Vandenberg – d’où proviennent presque tous les lancements américains en orbite polaire – ont menacé les installations de lancement et de traitement de la charge utile en 2016. – plutôt que de les faire redescendre sans guide vers la Terre en aval – et l’utilisation par le Falcon 9 d’un système de sécurité de vol autonome a rendu possible la trajectoire de lancement polaire de Cap Canaveral.

«Ce que nous avons trouvé après avoir analysé, c’est que SpaceX devrait être en mesure de le faire pour deux raisons», a déclaré Wayne Monteith, administrateur associé du bureau du transport spatial commercial de la FAA. « Non. 1, rappel flyback, et n ° 2, encore plus important, est la sécurité des vols autonomes, car en allant vers le sud, la façon dont l’architecture des systèmes de destruction de commande est configurée au sol, vous regarderiez directement dans le panache et vous obtenez un signal atténuation, et vous ne pourrez peut-être pas… envoyer la commande de destruction.

«Ainsi, grâce à la sécurité des vols autonomes et au retour en vol d’appoint, nous avons pu leur fournir ce qui semblait être un couloir de sécurité théorique du point de vue de la sécurité», a déclaré Monteith, ancien commandant de la 45e Escadre spatiale.

Schiess a déclaré que l’équipe de sécurité de la 45e Space Wing a travaillé avec la FAA pour approuver la trajectoire de lancement du SAOCOM 1B. La FAA est chargée de veiller à ce que les lancements commerciaux de fusées ne mettent pas en danger le public.

Bien que la fusée Falcon 9 suivra une source qui effleure la côte sud de la Floride, les centres de population de cette région ne seront pas menacés par le lancement car son «point d’impact instantané» – où les débris tomberaient si la fusée échouait – reste au large en raison de la trajectoire de flexion du véhicule.

« Miami n’est dans aucun de ces dangers liés au lancement ou à l’ascension », a déclaré Schiess. «Il s’éteint puis repart sur son orbite sud. Il survolera Cuba, mais ce sera une altitude où nous serons en sécurité. »

Le Département d’État est chargé d’informer les autres pays d’un vol de fusée au-dessus de leurs territoires. Ces notifications ont été faites pour la mission SAOCOM 1B, selon Schiess.

«Dans ce cas, ils pourraient potentiellement survoler Cuba, et potentiellement survoler l’Amérique centrale», a déclaré Monteith à . l’année dernière. «Le couloir de vol que nous avons examiné descendait du côté Pacifique de l’Amérique du Sud. Vous devez donc parcourir l’isthme. Mais vous êtes à une altitude à ce point où il y a un danger ou un danger exceptionnellement minuscule pour quiconque se trouve en dessous. «

Un satellite lancé depuis Cap Canaveral visant une orbite polaire en 1960 a subi une panne en vol et a répandu des débris au-dessus de Cuba, tuant une vache et provoquant des manifestations à l’ambassade des États-Unis à La Havane.

SpaceX a choisi d’utiliser la trajectoire de lancement polaire de Cap Canaveral pour permettre à l’entreprise de réduire les effectifs de Vandenberg pendant une période avec peu de lancements là-bas, a déclaré aux journalistes Gwynne Shotwell, président et chef de l’exploitation de la société l’année dernière.

Le lancement du SAOCOM 1B était auparavant prévu en mars, mais les responsables argentins ont annulé la mission en raison de préoccupations concernant la pandémie de coronavirus. Les ingénieurs ont placé le SAOCOM 1B en entrepôt à Cap Canaveral jusqu’au début de juillet, date à laquelle les ingénieurs sont retournés en Floride depuis l’Argentine pour terminer la préparation du vaisseau spatial pour le décollage.

Le lancement de SAOCOM 1B a de nouveau été retardé à partir de fin juillet car la gamme n’était pas disponible pour le lancement, selon les membres de l’équipe SAOCOM 1B. Des sources ont déclaré que le retard était dû à la sécurité de la portée et aux problèmes de survol avec la charge utile classée montée au-dessus de la fusée Delta 4-Heavy de l’ULA sur une aire de lancement voisine.

La trajectoire sud requise pour la mission SAOCOM 1B emmènera la fusée Falcon 9 sur une trajectoire plus proche de la plate-forme Delta 4 que pour un lancement typique vers l’est.

Les problèmes de sécurité de la plage de survol associés à la charge utile NRO du Delta 4 ont semblé s’évaporer soudainement sans explication samedi, lorsque les responsables militaires ont accepté d’autoriser le lancement du SAOCOM 1B.

Un porte-parole de l’ULA a déclaré que le Delta 4-Heavy et sa charge utile de sécurité nationale avaient été sécurisés après la tentative de lancement avortée tôt samedi matin. Le portique mobile de protection de la rampe de lancement Delta 4 a été remis en place autour de la fusée, et le porte-parole a déclaré à . qu’aucune autre mesure de sécurité n’était nécessaire avant la mission SAOCOM 1B.

Un porte-parole de la 45e Escadre spatiale a renvoyé des questions sur les problèmes de sécurité à SpaceX. Un porte-parole de SpaceX n’a ​​pas répondu aux questions de . à ce sujet.

