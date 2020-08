Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Le rover Perseverance de la NASA a laissé la Terre pour toujours le 30 juillet, et il n’y aura pas grand-chose à dire sur la mission avant qu’elle n’atteigne Mars en février 2021. Cependant, vous pouvez vous enregistrer sur le rover à tout moment à l’aide de «Eyes on the Outil du système solaire ». Là, vous pouvez suivre la progression de la mission alors qu’elle se dirige vers la planète rouge.

Le logiciel NASA Eyes est une simulation du système solaire qui montre en temps réel les emplacements des planètes, des lunes et des missions les plus remarquables de la NASA. Il existe une application de bureau complète que vous pouvez installer pour ce que la NASA appelle une expérience «plus immersive». Cependant, si vous souhaitez simplement vérifier les planètes et les emplacements de quelques explorateurs robotiques, la version Web est suffisante.

La NASA dit qu’il serait trop intimidant de fournir des mises à jour en direct sur toutes ses missions en cours, mais vous pouvez voir Perseverance, Parker, New Horizons et quelques missions de l’ESA. Il existe également des emplacements vivants pour les planètes, les planètes naines et d’autres objets remarquables comme l’astéroïde Bennu. Vous pouvez cliquer et faire glisser pour faire pivoter votre vue, et la molette de défilement effectue un zoom. Dans le coin, vous avez des options de qualité et d’éclairage. Cliquer sur Mars 2020 fait également apparaître un panneau d’informations avec des statistiques de base et des liens pour obtenir plus d’informations.

Le programme de bureau a en effet beaucoup plus à offrir. Vous pouvez verrouiller Perseverance ou toute autre mission incluse pour voir son emplacement actuel. Ensuite, vous pouvez avancer ou reculer le temps pour voir où il était ou sera. Si vous le souhaitez, vous pouvez suivre Mars 2020 de la Terre à Mars, mais ne vous attendez pas à une animation sophistiquée de l’atterrissage. Le vaisseau spatial se heurte simplement à Mars au moment opportun dans cette simulation. Néanmoins, il sera intéressant de jeter un œil à la vue en direct à mesure que nous nous rapprochons de l’atterrissage. Si vous utilisez l’application de bureau, vous pouvez effectuer une avance rapide pour obtenir un aperçu maintenant.

La persévérance est la suite de la NASA au rover Curiosity au succès retentissant. Le nouveau véhicule a quelques améliorations de conception, des instruments plus avancés et un drone hélicoptère qui, espérons-le, deviendra la première machine volante sur une autre planète. Perseverance atterrira dans le cratère de Jezero le 18 février 2021. Le vaisseau spatial devrait atteindre la planète plus tôt que cela, mais il attendra le moment prédéterminé pour commencer l’atterrissage autonome. Nous saurons quelques minutes plus tard si Perseverance suit les pas de Curiosity avec un atterrissage parfait.

