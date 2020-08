NROL-44 est la première des cinq dernières missions à être effectuée par Delta 4 Heavy d’ici 2024

WASHINGTON – Une fusée Delta 4 Heavy devrait lancer une mission classifiée pour le National Reconnaissance Office le 26 août à partir de la base aérienne de Cape Canaveral, en Floride.

NROL-44 sera le 41e lancement de la fusée Delta 4 de United Launch Alliance, et le 12e dans la configuration lourde. L’ULA a déclaré le 24 août que le véhicule avait passé un examen de préparation au lancement et était sur la bonne voie pour un décollage à 2 h 16 mercredi.

NROL-44 est la première des cinq dernières missions effectuées par le Delta 4 Heavy d’ici 2024, date à laquelle ULA a l’intention de retirer la fusée à trois cœurs.

Les quatre prochaines missions sont NROL-82, NROL-91, NROL-68 et NROL-70.

Le NROL-82 devrait être lancé depuis la base aérienne de Vandenberg, en Californie, plus tard cette année.

Les missions lourdes NRO sont des satellites de la taille d’un bus scolaire et sont considérées comme les missions les plus complexes et les plus coûteuses pilotées par le gouvernement américain.

ULA a reçu des contrats en 2017 pour lancer NROL-44 et NROL-82. En 2018, il a reçu les prix NROL-91, NROL-68 et NROL-70 – dont le lancement est prévu pour les exercices 2022 2023 et 2024.

L’armée de l’air et la NRO ont versé à l’ULA environ 2,2 milliards de dollars pour les cinq dernières missions Delta 4 Heavy. L’armée de l’air a annoncé en septembre qu’elle avait négocié la clôture des contrats Delta 4 Heavy et que le véhicule serait retiré au cours de l’exercice 2024.

Les cinq derniers lancements ont été confiés à ULA, a déclaré l’armée de l’air, car la Delta 4 Heavy était la seule fusée capable de répondre aux exigences de compatibilité de la charge utile du NRO, et ULA le seul fournisseur capable de satisfaire les demandes de l’agence en matière de gestion des satellites.

Les missions lourdes NRO (connues sous le nom de catégorie C) au-delà de 2024 seront mises en concurrence entre ULA et SpaceX, qui ont été sélectionnés comme les deux fournisseurs pour l’approvisionnement de la phase 2 du lancement de l’espace de sécurité nationale. ULA développe le Vulcan Centaur pour remplacer l’Atlas 5 et le Delta 4. SpaceX pilotera le Falcon 9 et le Falcon Heavy.

L’armée de l’air a déclaré qu’au moment où le Delta 4 Heavy sera mis hors service, ULA et SpaceX devraient être prêts à concourir pour les contrats de catégorie C.

L’achat de services de lancement de phase 2 visait à introduire la concurrence sur le marché du lancement et à réduire les coûts. À plus de 400 millions de dollars chacune, les missions Delta 4 Heavy sont les plus chères.

Le 7 août, l’armée de l’air a annoncé les premiers prix de phase 2 à SpaceX et ULA pour trois missions NRO. ULA a reçu un contrat de 337 millions de dollars pour deux lancements et SpaceX un contrat de 316 millions de dollars pour un lancement.

L’armée de l’air n’a pas expliqué pourquoi le lancement de SpaceX accordé le 7 août coûte beaucoup plus cher que les lancements de l’ULA. Les contrats couvrent des coûts supplémentaires au-delà du prix réel du service de lancement. Les prix proposés par ULA et SpaceX pour les missions de la phase 2 sont exclusifs.

En 2018, le PDG de SpaceX, Elon Musk, a tweeté: «Un Falcon Heavy entièrement consommable, qui dépasse de loin les performances d’un Delta IV Heavy, coûte 150 millions de dollars, contre plus de 400 millions de dollars pour le Delta IV Heavy.»

Les experts de l’industrie ont émis l’hypothèse que le prix élevé comprend des coûts uniques pour les mises à niveau des véhicules et des infrastructures.

«Nous n’en savons pas encore assez sur le prix pour savoir ce qui est pris en compte dans le prix de SpaceX pour cette mission», a déclaré Todd Harrison, analyste du budget de la défense, du Center for Strategic and International Studies.

«Il se pourrait que certains des coûts de développement ponctuels associés à la satisfaction de certaines des exigences de lancement uniques du DoD – comme l’intégration de la charge utile verticale – soient inclus dans le coût de ce premier lancement», a déclaré Harrison à SpaceNews.