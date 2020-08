Un astéroïde devrait faire un passage très proche de la Terre le 2 novembre, juste un jour avant l’élection présidentielle américaine de 2020.

Les chances de l’astéroïde de toucher la Terre sont inférieures à un demi pour cent.

La roche est si petite que même si elle entrait dans l’atmosphère terrestre, elle serait détruite par friction avant d’atteindre le sol.

C’est une année électorale ici aux États-Unis, et avec la pandémie et tout le reste, il y a beaucoup à faire. Beaucoup de gens en ont tout simplement marre de la politique, et vous avez sans aucun doute vu des gens s’engager à voter pour «un astéroïde géant» plutôt que pour l’un ou l’autre des candidats. Si vous avez lu des gros titres scientifiques au cours des derniers jours, vous avez peut-être remarqué qu’un coup d’astéroïde semble en fait une possibilité. Heureusement (?), Ce n’est pas le cas.

Il est vrai que la roche spatiale connue sous le nom de 2018VP1 devrait faire un passage très proche de la Terre le 2 novembre, juste un jour avant l’élection présidentielle américaine de 2020. C’est une sacrée coïncidence et on se demande presque si 2020 est vraiment destiné à nous condamner tous. Autrement dit, jusqu’à ce que vous regardiez les détails.

La bonne nouvelle (si vous préférez vivre) est que les scientifiques connaissent 2018VP1 depuis, eh bien, 2018. Les astronomes le surveillent de près et pensent qu’il n’a qu’une chance de 0,41% d’entrer réellement dans l’atmosphère de la Terre quand il passe. le 2 novembre. C’est moins d’un demi pour cent, donc les chances sont évidemment très faibles, mais que se passerait-il s’il réussissait à entrer dans l’atmosphère?

Eh bien, c’est là que nous avons d’autres bonnes nouvelles. L’astéroïde n’est pas exactement le genre de «tueur de planètes» qui finirait 2020 en beauté. En fait, ce n’est même pas un «tueur de ville» ni aucune sorte de tueur. Mesurant à peine 1,80 mètre de large, il est si petit qu’il brûlerait probablement complètement à cause de la friction en entrant dans l’atmosphère terrestre.

L’astéroïde 2018VP1 est très petit, env. 6,5 pieds et ne représente aucune menace pour la Terre! Il a actuellement 0,41% de chances de pénétrer dans l’atmosphère de notre planète, mais s’il le faisait, il se désintégrerait en raison de sa très petite taille. – NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) 23 août 2020

En fait, en raison de sa petite taille, la NASA ne le considère même pas comme un «objet potentiellement dangereux». Les scientifiques sont généralement très libéraux dans leur application de cette étiquette, car ils veulent être aussi sûrs que possible qu’une roche spatiale ne causera pas de problèmes si elle se rapproche trop pour le confort, il est donc réconfortant de savoir que 2018VP1 n’est même pas admissible. pour cette distinction.

Il est certainement tentant de croire que tout pourrait mal tourner en 2020 va, en fait, mal tourner. À ce stade, nous n’avons aucune raison de croire le contraire, mais dans ce cas, il semblerait que nous ayons peu de raisons de nous inquiéter. L’astéroïde ne nous poserait aucun problème avant les élections. L’élection elle-même, par contre, s’en chargera probablement seule.

