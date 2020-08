L’atterrisseur Mars InSight de la NASA fournissait des mises à jour météorologiques depuis la surface de la planète rouge, mais cela s’est brusquement arrêté.

Un problème non spécifié a provoqué le passage du système de capteurs météorologiques de l’atterrisseur en mode sans échec, et la NASA essaie toujours de comprendre pourquoi.

Le système peut reprendre vie avec un redémarrage, mais la NASA prend les choses lentement.

L’atterrisseur InSight de la NASA a fait beaucoup de travail depuis son arrivée sur la planète rouge, mais il est peut-être mieux connu pour ce qu’il n’a pas été en mesure de faire. L’outil «taupe» auto-martelant dont l’atterrisseur est équipé n’a tout simplement pas fait son travail. C’est un gros problème, mais la mission est loin d’être une perte totale grâce à l’abondance d’autres capteurs et instruments que l’atterrisseur a à bord.

Certains de ces capteurs sont conçus pour suivre la météo martienne, et la NASA est même allée jusqu’à déclarer InSight la première station météo martienne. Vous pouvez consulter la dernière météo sur le site officiel d’InSight… ou du moins vous pourriez. C’était avant que ça ne marche.

Malheureusement, il semble que quelque chose ne va pas avec les capteurs météorologiques, et comme l’explique le Jet Propulsion Laboratory de la NASA dans un nouveau billet de blog, les scientifiques ne sont pas tout à fait sûrs de ce qui ne va pas.

«Appelés APSS (Auxiliary Payload Sensor Suite), les capteurs collectent des données sur la vitesse et la direction du vent, la température et la pression de l’air et les champs magnétiques», explique la NASA. « Tout au long de chaque jour martien, ou sol, l’ordinateur principal d’InSight récupère les données stockées dans l’ordinateur de contrôle de l’APSS pour une transmission ultérieure à un vaisseau spatial en orbite, qui transmet les données à la Terre. »

C’est très bien, mais cela n’est utile que si cela fonctionne comme prévu. À l’heure actuelle, comme l’explique la NASA, le système est en «mode sans échec» en raison d’une sorte de problème. «L’APSS est en mode sans échec et il est peu probable qu’il soit réinitialisé avant la fin du mois pendant que les membres de l’équipe de mission travaillent à un diagnostic. Les ingénieurs de JPL sont optimistes sur le fait que la réinitialisation de l’ordinateur de contrôle peut résoudre le problème, mais ils doivent étudier la situation plus avant avant de ramener les capteurs à la normale. »

L’atterrisseur InSight a de nombreuses fonctions. Jusqu’à présent, il a renvoyé des données sur les «tremblements de terre» parcourant la planète et fourni une mine de données sur la météo. L’outil défectueux de la taupe martienne, que les scientifiques de la NASA tentent toujours de comprendre, fournirait tout un tas de nouvelles données si ses gestionnaires peuvent jamais le faire fonctionner. S’il est capable de creuser à une profondeur de plus d’une douzaine de pieds, comme il est conçu, il prendra des mesures de température et fournira une image encore plus vivante de la surface de la planète et de ce qui se trouve en dessous.

Toutes ces recherches contribuent grandement à la préparation d’une éventuelle mission avec équipage sur la planète rouge. Si nous voulons réussir à installer des colonies, même temporaires, sur la planète, il sera crucial de savoir exactement ce qu’elle a à offrir en termes de temps, de température et de tremblements de terre.

