Un homme qui avait perdu son chat bien-aimé une semaine auparavant l’a retrouvé par hasard dans une société humanitaire locale alors qu’il cherchait un nouvel animal de compagnie.

Le chat et son propriétaire étaient ravis de la réunion.

Le chat est maintenant rentré chez lui et, espérons-le, ne partira pas pour d’autres aventures.

Eh bien, voici un petit rayon de soleil dans un flot de nouvelles par ailleurs morne: un homme qui a perdu son chat bien-aimé a été réuni avec son ami à quatre pattes après être allé chercher un nouveau chat différent. Un homme du nom de Theron qui a visité la Bangor Humane Society à la fin de la semaine dernière a eu la chance de son côté, même s’il ne le savait pas lorsqu’il a franchi la porte.

Theron cherchait un nouvel animal de compagnie. Son chat précédent, Cutie Pie, avait disparu. Après avoir attendu une semaine pour qu’il rentre chez lui ou soit retrouvé par un voisin, Theron a décidé qu’il devait partir et a cherché un nouveau compagnon à quatre pattes. En parcourant les chats de la société humanitaire, il a vu quelque chose auquel il ne s’attendait pas: Cutie Pie.

Theron était visiblement incroyablement excité de voir son minou perdu l’attendre, et il a montré des photos sur son téléphone du chat pour prouver au personnel du refuge que le chat était bien le sien.

«Theron est venu dans notre refuge aujourd’hui à la recherche d’un chat pour guérir son cœur après la disparition de son minou, Cutie Pie, il y a environ une semaine», écrit la société humaine dans un message Facebook. «Alors qu’il parcourait le chenil, il s’est arrêté pour examiner un de nos amis d’un peu plus près et quand le chat s’est tourné vers lui, Theron a éclaté de joie. C’ÉTAIT SA TARTE CUTIE !! »

Cutie Pie était apparemment également très heureux de voir son gardien, avec la société humanitaire écrivant qu’ils n’avaient «honnêtement jamais vu un chat aussi impatient d’être dans un transporteur de chat! Il était tellement prêt à rentrer à la maison!

«Ce sont les bonnes choses», poursuit le message. « Nous voulons réunir autant d’animaux que possible avec leurs propriétaires, et c’est un honneur de les garder en sécurité jusqu’à ce que cela puisse arriver. »

C’est une fin joyeuse à ce qui a dû être une semaine assez difficile pour Theron et Cutie Pie, mais maintenant qu’ils sont réunis, Theron pourrait valoir la peine d’investir dans une puce électronique ou un collier d’identité. Celles-ci ont tendance à rendre les réunions comme celle-ci beaucoup plus fréquentes, pour ne pas dire plus rapides.

Si vous vous trouvez dans une situation difficile comme Theron l’a fait, appeler les refuges pour animaux et les sauvetages locaux est généralement une bonne idée. Il y a beaucoup de bonnes personnes dans ce monde, et les animaux perdus se retrouvent souvent dans des refuges après avoir été retrouvés et qu’un propriétaire ne peut être identifié.

