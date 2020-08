Un navire autonome nommé Mayflower tentera de traverser l’Atlantique au début de 2021.

Le navire à énergie solaire sera piloté par l’intelligence artificielle.

Les navires autonomes du futur pourraient être utilisés pour l’expédition de marchandises ou pour des applications militaires.

Le Mayflower a amené les pèlerins au «Nouveau Monde» il y a exactement 400 ans. Ce fut un voyage historique de l’Angleterre à ce qui est aujourd’hui les États-Unis. On ne sait vraiment pas comment l’histoire aurait été façonnée si ces premiers colons anglais n’avaient jamais fait le voyage, mais nous en avons tous vu les conséquences.

Maintenant, un deuxième Mayflower va tenter exactement le même voyage, mais cette fois, personne ne sera à bord. Le Mayflower Autonomous Ship est le fruit de toute une série d’entreprises et d’organisations qui combinent leurs connaissances en ingénierie et en intelligence artificielle dans un voyage qui sera à nouveau historique.

Comme l’explique un article de Defense One, le navire partira du même port et effectuera un voyage presque identique à celui du Mayflower original. Sans équipage, le navire naviguera en utilisant l’intelligence artificielle et utilisera l’énergie solaire pour se pousser vers sa destination. En supposant que tout se passe bien, ce sera le tout premier voyage d’un navire autonome de cette taille dans l’Atlantique.

Les entreprises à l’origine du projet espèrent beaucoup apprendre de la mission, y compris la faisabilité d’utiliser l’intelligence artificielle comme outil de navigation sur l’océan. Si le voyage est réussi, il pourrait servir de point de départ pour des projets plus ambitieux. À terme, la navigation sur l’océan pourrait être assurée par des navires autonomes, et il y aurait de nombreux avantages.

Pour commencer, ne pas avoir d’équipage à bord des navires lorsqu’ils transportent des marchandises d’un port à un autre réduirait le risque de pertes si un navire se heurtait à une mer particulièrement agitée. De plus, les navires autonomes pourraient être envoyés sur des voyages plus périlleux sans souci, car il n’y aurait aucun élément humain. Les collisions entre deux gros navires en mer sont déjà incroyablement rares, mais avec l’IA effectuant la navigation, les navires sauraient toujours où se trouvent les uns les autres en pleine mer, réduisant encore davantage la possibilité d’un tel accident.

L’autre grande application des navires autonomes serait la guerre. Tout comme les drones autonomes ont fourni la possibilité de frapper des ennemis sans risquer la vie de pilotes humains, les navires de guerre autonomes pourraient faire de même pour les groupes navals.

«Une fois le voyage du Mayflower terminé, tous les points de données possibles sur les performances du navire seront analysés avec Watson AI d’IBM pour nous donner une meilleure compréhension de la façon dont les navires autonomes gèrent des défis tels que l’évitement d’obstacles, les changements d’état de la mer et l’occlusion des capteurs», les dirigeants du projet expliquer. «Des données du monde réel comme celles-ci sont inestimables pour les développeurs qui développent et forment les modèles d’apprentissage automatique qui navigueront sur les navires de guerre autonomes du futur.»

Le Mayflower ne fera son voyage inaugural qu’au début de 2021, mais une fois qu’il le fera, qui sait ce qui va suivre.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures.

Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste après sa dépendance au jeu.