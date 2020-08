Malgré le fait que les cas de coronavirus sont en baisse dans de nombreux endroits, un médecin a révélé qu’il y a encore plusieurs endroits où elle n’irait jamais en ce moment en raison de la pandémie en cours.

Ils comprennent des endroits comme des bars, des gymnases et des vacances.

Selon l’Université Johns Hopkins, les cas mondiaux de coronavirus viennent de dépasser les 24 millions.

Les États-Unis ont cruellement besoin de bonnes nouvelles liées à la pandémie de coronavirus depuis un certain temps maintenant, et il semble que cela commence enfin à se matérialiser. Comme nous l’avons noté hier, par exemple, le nombre de nouveaux cas quotidiens de coronavirus aux États-Unis est passé depuis le 22 juillet d’un pic d’environ 70000 à environ 42600 nouvelles infections par jour. C’est selon une analyse CNBC de la moyenne sur sept jours des données compilées par l’Université Johns Hopkins. Et sur le front du vaccin contre les coronavirus, Moderna a déclaré que son candidat vaccin avait montré des résultats prometteurs – la société a déclaré que le vaccin avait produit des anticorps neutralisants chez les personnes âgées sur lesquelles il avait été essayé.

Néanmoins, le rappel qui doit être à nouveau souligné à ce stade est que nous sommes toujours très au cœur de la pandémie du COVID-19. À tel point qu’un médecin a averti que tant de choses que nous associons à la vie quotidienne normale – que ce soit voler dans un avion ou manger dans un restaurant – ne sont probablement pas si sûres pour le moment.

Le Dr Deborah Lee, anciennement du National Health Service du Royaume-Uni, écrit maintenant de nombreux articles en ligne sur les problèmes de santé et médicaux. Elle a déclaré à un site d’actualités ces derniers jours qu’il y avait cinq lieux / activités qu’elle ne se sentait pas à l’aise de visiter ou de s’engager en ce moment. Ils comprennent:

Partir en vacances. Cela signifie quitter la maison pour aller n’importe où en vacances dès maintenant. En fait, sa famille a annulé tous ses projets de vacances pour le reste de l’année en mars. «À l’heure actuelle», écrit-elle, le Royaume-Uni déconseille tout voyage, sauf essentiel, aux États-Unis, et les États-Unis déconseillent tous les voyages, sauf non essentiels, au Royaume-Uni! Donc, je suppose que vous et moi ne nous reverrons pas bientôt.

Bars / discothèques. Lee est explicite – visiter ce genre d’endroit est l’une des choses les plus risquées que vous puissiez faire en ce moment, comme elle le dit. En partie à cause du manque d’uniformité dans la manière dont les règles relatives au port de masques et à la distanciation sociale sont appliquées. Un endroit peut être laxiste, tandis qu’un autre suit parfaitement les règles.

Gymnases. C’est une autre interdiction, écrit Lee, en partie parce qu’il s’agit d’un environnement souvent chaud, avec de l’humidité dans l’air. Des conditions parfaites, en d’autres termes, pour propager le coronavirus.

Danse de bal. Non pas que la plupart d’entre nous allions probablement le faire de si tôt, mais Lee (qui admet aimer la salle de bal et la danse latine) dit que c’est une autre activité qui est trop risquée pour être pratiquée en ce moment. De plus, elle souligne une lettre publiée plus tôt ce mois-ci dans la revue Emerging Infectious Diseases, qui faisait état d’un groupe de cas de COVID-19 liés à une école de danse en Corée du Sud.

Visite chez le médecin. Si elle n’était pas confrontée à une sorte d’urgence médicale, Lee dit qu’elle n’hésiterait pas à appeler une ambulance. Sinon, elle reporte les visites médicales qui ne sont pas urgentes et peuvent être effectuées un peu plus tard. Traiter les patients COVID-19 est la priorité. «Si vous vous présentez avec un problème non lié au COVID, vous devriez être vu dans une« zone propre », ou mieux encore sur un« site propre »», écrit Lee. «Le personnel médical qui voit des patients atteints de COVID-19 est tenu à l’écart des patients dont on ne pense pas qu’ils sont infectés.»

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias tels que Fast Company et The Guardian. Lorsqu’il n’écrit pas sur la technologie, on le trouve penché de manière protectrice sur sa collection naissante de vinyles, en plus de soigner son whovianisme et de se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.