L’ekranoplan de classe Lun de l’ère soviétique, alias MD-160, ressemble un peu à une unité que vous pourriez voir dans la série Command & Conquer. Il est également actuellement échoué dans la mer Caspienne et prend de l’eau. Il est possible que l’ekranoplan soit martelé par Dame Nature, rejoignant le «monstre de la mer Caspienne» original sur le fond de la mer, avant de pouvoir être réparé et exposé comme une pièce maîtresse du musée comme prévu à l’origine.

Le MD-160 est conçu pour voler en tirant parti de l’augmentation de la portance et de la diminution de la traînée des ailes d’un avion à proximité de la terre pendant le vol. Lorsqu’un avion ordinaire ne subit l’effet de sol que pendant le décollage et l’atterrissage, un ekranoplan exploite l’effet de sol pendant toute la durée de fonctionnement du véhicule. C’est aussi pourquoi le MD-160 et d’autres types d’ekranoplan fonctionnent également au-dessus de l’eau. Voler à quelques dizaines de mètres au-dessus du sol ne fonctionnera probablement pas dans une zone plus encombrée que les grandes plaines et ferait des ravages sur les poteaux téléphoniques et le câblage électrique même alors. Les Ekranoplans sont des véhicules uniques, distincts des avions, des hélicoptères, des aéroglisseurs et des aéroglisseurs.

Inventé en Russie, le Lun (du mot russe pour «harrier») montait à l’origine huit turboréacteurs NK-87, avec six tubes de missiles montés sur le dos et une envergure de 144 pieds (44 mètres). Il a servi dans la marine russe de la fin des années 1980 à la fin des années 1990 avant d’être immobilisé à Kaspiysk jusqu’en 2020. Le 31 juillet, le véhicule a été remorqué pour un déménagement à Derbent, au Daguestan, où il devait être exposé dans un futur parc . Au lieu de cela, le Lun est arrivé sur place avant de découvrir qu’il n’y avait nulle part où placer l’avion en premier lieu (du moins, selon cette traduction fournie via Twitter):

Экраноплан « Лунь », недавно отбуксированный в Дербент, в будущий филиал парка « Патриот ».

Оказалось, никакого парка там пока не построено. « Лунь » лежит на брюхе возле дикого пляжа и превращается в ключевую местную достопримечательность. pic.twitter.com/MQkeKmkpdN – Грета Коронатуборг (@qretaxyeta) 8 août 2020

L’engin aurait été assis dans les vagues depuis lors, les habitants faisant plusieurs tentatives infructueuses pour le transporter à la main sur le rivage.

La découverte originale des tests ekranoplan secrets de la Russie en 1967 a fait sensation aux États-Unis. Le prédécesseur du Lun était étiqueté «KM» sur les ailes, pour Korabl-maket, ce qui signifie «navire prototype». Lorsque des photos satellites d’espionnage montraient un avion monstrueux avec de minuscules ailes roulant pour des tests, la CIA a surnommé l’ekranoplan «Kaspian Monster» sans savoir ce qu’il était réellement. L’une des raisons pour lesquelles la CIA travaillait sur la technologie de surveillance par drone sans pilote via le projet Aquiline dès le milieu des années 1960 était la menace supposée posée par des engins comme le KM ou le Lun qui l’ont suivi plus tard.

HI Sutton a assemblé l’image ci-dessus et son site Web, Covert Shores, contient des détails supplémentaires sur la façon dont l’engin s’intègre dans la doctrine militaire soviétique. L’objectif initial de la recherche soviétique sur l’ekranoplan était de créer un navire capable de se déplacer presque aussi rapidement qu’un avion tout en restant en dessous de l’altitude minimale pour la détection radar. Alors que les ekranoplans plus petits ont été construits pour une variété d’utilisations, il n’y a pas de monstres de la taille du KM ou du MD-160 d’origine en service, et les ekranoplans ne sont pas des composants majeurs des réseaux de transport planifiés dans le monde à ma connaissance. L’artisanat est un exemple assez fascinant de «et si» qui aurait pu s’avérer populaire si la technologie s’était développée dans un sens différent de ce qu’elle a fait.

Image vedette de l’exploratrice urbaine russe Lana Sator via Radio Free Europe.

