WASHINGTON – Le programme Artemis d’exploration lunaire humaine de la NASA peut aider à ouvrir la voie à des missions humaines sur Mars, selon un nouveau rapport, bien que certaines modifications de ces plans puissent être nécessaires.

Le rapport, publié par le groupe de défense de l’exploration spatiale Explore Mars lors de son sommet virtuel Humans to Mars, est basé sur un atelier tenu en novembre dernier qui a réuni des représentants de la NASA, de l’industrie et du monde universitaire pour explorer des approches pour une exploration humaine abordable de Mars.

L’atelier a identifié 85 activités ou fonctions associées à l’exploration humaine de Mars, allant de la santé humaine aux technologies d’atterrissage et aux systèmes de surface. Un nombre «significatif» d’entre eux peuvent bénéficier du programme Artemis ou des recherches en cours sur la Station spatiale internationale, conclut le rapport.

Cela serait complété par des travaux sur les technologies spécifiques à Mars. «Nous devrions examiner les risques de retraite, prouver les technologies et vivre et travailler sur la lune en parallèle avec le développement de ces technologies spécifiques et uniques», a déclaré Lisa May, technologue en chef pour l’espace civil et commercial chez Lockheed Martin, lors d’une table ronde au conférence 2 sept.

Un domaine d’étude noté par les panélistes est l’acquisition d’expérience de la gravité partielle, comme celle à la surface de la Lune ou de Mars. «Nous ne savons pas ce que nous ne savons pas sur la gravité partielle», a déclaré Michelle Rucker, responsable de l’architecture de Mars au Johnson Space Center. L’expérience de la NASA, a-t-elle noté, s’est presque entièrement déroulée en gravité terrestre ou en microgravité. « Un point de données entre zéro et un serait bon pour nous. »

L’atelier, cependant, a déclaré que certains changements au programme Artemis pourraient être nécessaires pour qu’il puisse mieux servir l’exploration de Mars. «Le simple fait d’avoir des humains à la surface de la lune faisant leur travail, faisant leur exploration et leur science, et établissant une présence soutenue, n’est pas suffisant», a déclaré May.

Un exemple de changement est le fait d’avoir des missions prolongées sur la passerelle lunaire, que la NASA propose actuellement d’utiliser pour des séjours relativement courts d’astronautes. «Nous pourrions imiter les missions sur Mars, les durées de transit sur Mars, en laissant les équipages rester plus longtemps sur la passerelle», a-t-elle déclaré.

Un autre groupe de travail de l’atelier s’est concentré sur l’utilisation des ressources in situ, en particulier sur l’accès aux dépôts de glace d’eau qui existent probablement à la fois sur la Lune et sur Mars. Cela comprend une série de missions précurseurs sur les deux mondes pour déterminer à quel point cette glace est accessible.

«La prochaine étape est d’arrêter d’être en orbite, de descendre au sol, de commencer à creuser dans la terre et de comprendre ce qui se trouve réellement à la surface», a déclaré Brett Denevi, spécialiste des planètes au laboratoire de physique appliquée de l’Université Johns Hopkins.

Un exemple d’une telle mission est Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) de la NASA, qui cherchera de la glace d’eau au pôle sud de la lune. «VIPER est une première étape cruciale», a-t-elle déclaré, «mais nous devons continuer à partir de là.»

Clive Neal, professeur à l’Université de Notre-Dame, était d’accord, soulignant l’importance d’identifier les réserves de glace d’eau sur la Lune et Mars et qui pourraient être utilisées par des missions avec équipage. «Comprendre ce que nous pouvons réellement extraire et utiliser va dicter l’architecture de ce que nous avons mis en place pour aller sur la Lune puis sur Mars», a-t-il déclaré. «Il est essentiel de le faire maintenant.»

Il a déclaré que c’était important pour l’exploration humaine durable à long terme sur la Lune et sur Mars. «Développer la durabilité sur la lune nous donne un modèle pour développer la durabilité sur Mars», a-t-il déclaré. Cette durabilité, a-t-il dit, permettra d’éviter «un autre intervalle de 50 ans avant d’envoyer des humains au-delà de l’orbite terrestre».