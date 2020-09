Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Au plus fort de la course à l’espace dans les années 1960, les États-Unis ont lancé une série de satellites destinés à étudier la planète. Les six engins spatiaux de l’Observatoire géophysique en orbite (OGO) ont amélioré notre compréhension du champ magnétique terrestre, s’arrêtant quelques années plus tard. Cependant, l’un de ces satellites abandonnés, connu sous le nom d’OGO-1, vient de refaire l’actualité en retombant finalement sur Terre après 56 ans.

La NASA a lancé OGO le 4 septembre 1964 depuis Cap Canaveral à bord d’une fusée Atlas-Agena B. Bien qu’un peu primitif par rapport aux normes actuelles, l’Atlas-Agena a lancé certaines des premières missions les plus importantes du programme spatial américain. Un autre satellite OGO a suivi chaque année jusqu’en 1969, chacun ajoutant à notre connaissance des opérations spatiales à ce moment crucial où nous nous dirigions rapidement vers un atterrissage sur la lune. La plupart des satellites OGO sont retombés sur Terre plusieurs années après leur mise hors service, mais OGO-5 a réussi à s’accrocher jusqu’en 2011. OGO-1 a été le premier à être lancé, et jusqu’à il y a quelques jours, il était le seul encore en orbite.

OGO-1 a fonctionné de 1964 à 1971, mais la NASA n’avait pas la capacité de désorbiter manuellement le vaisseau spatial comme elle le fait souvent aujourd’hui. Ainsi, OGO-1 a continué à dériver à travers les cieux alors que les particules atmosphériques de haute altitude l’ont lentement abaissé au fil des ans. Le 25 août, le Catalina Sky Survey (CSS) de l’Université de l’Arizona a détecté un objet qui semblait se trouver sur une trajectoire d’impact avec la Terre. Le CSS est financé par le Bureau de coordination de la défense planétaire de la NASA, qui surveille les roches spatiales dangereuses. L’équipe a d’abord cru que le signal était un astéroïde, mais a déterminé plus tard qu’il s’agissait d’OGO-1.

La NASA a confirmé que OGO-1 est finalement revenu sur Terre le 29 août à 16 h 44 HAE. Il a plongé dans l’atmosphère, revenant à environ 160 kilomètres au sud-est de Tahiti – il était sur une orbite équatoriale, contrairement à certaines autres missions OGO qui étaient sur des orbites polaires. Le satellite pesait environ 113 kilogrammes, ce qui le rend suffisamment grand pour être visible lors de sa rentrée. Plusieurs vidéos amateurs montrent la sonde brûlant lorsqu’elle est tombée dans l’atmosphère.

Alors, disons au revoir à cet artefact du passé. Après 56 ans, OGO-1 est de retour sur Terre. Oui, il est probablement en morceaux au fond de l’océan, mais cela compte toujours.

