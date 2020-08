Un nouveau traitement contre le coronavirus pourrait être plus largement disponible pour les patients, mais ce n’est pas la percée dont le monde pourrait avoir besoin.

Les transfusions plasmatiques de convalescence peuvent sauver des vies chez les patients atteints de COVID-19 sévère, mais ce n’est pas le remède miracle qui peut sauver tout le monde.

La thérapie a reçu l’approbation d’utilisation d’urgence, le président Trump la vantant comme une «percée historique».

D’autres responsables de la santé ne sont pas convaincus, car les transfusions de plasma ne fonctionnent que dans certaines conditions. Une autre limitation est qu’aucune des études actuelles n’a eu de groupe témoin placebo, de sorte que les conclusions pourraient ne pas être entièrement exactes.

Après huit mois de lutte contre la nouvelle pandémie de coronavirus, le monde dispose de quelques thérapies qui peuvent réduire les complications et sauver des vies. Des dizaines d’autres médicaments sont à divers stades de tests cliniques, et plus de 150 candidats vaccins expérimentaux sont également en cours d’élaboration – parmi eux, une poignée d’entre eux ont atteint la phase critique 3. Les médicaments qui peuvent sauver des vies ne fonctionnent pas sur tous les patients qui développent toutefois des complications graves pouvant entraîner la mort. Il n’existe pas de remède miracle qui puisse sauver tout le monde. En outre, tant que le taux d’infectivité reste élevé, le taux de mortalité le restera également. Ce n’est pas seulement que les médicaments ne sont pas efficaces chez tous les patients. C’est aussi la pression exercée sur les ressources, y compris le personnel, les thérapies et les appareils, qui peut mettre la vie d’une personne en danger.

Une autre thérapie vient s’ajouter à la liste des traitements qui peuvent améliorer l’état des patients atteints de COVID-19, et c’est quelque chose dont nous avons souvent discuté au cours des derniers mois. Le plasma sanguin atteint d’anticorps vient de recevoir une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) de la Food and Drug Administration (FDA) après que des rapports aient déclaré que l’approbation avait été suspendue. Malheureusement, comme l’hydroxychloroquine, le plasma de convalescence est également politisé. Le président Trump le vante comme une avancée majeure, laissant entendre qu’il pourrait sauver de nombreuses vies. Le problème avec l’EUA est que le plasma n’a pas non plus fait l’objet d’une étude appropriée. Les avantages peuvent être limités, comme l’ont montré des études récentes, et le plasma ne sauvera pas tout le monde. Heureusement, contrairement à l’hydroxychloroquine, les transfusions de plasma ne mettront la vie de personne en danger.

Des études des hôpitaux méthodistes de Houston et de la Mayo Clinic ont montré que le plasma des survivants du COVID-19 peut sauver la vie de personnes souffrant de complications du coronavirus sous deux limitations spécifiques. Le traitement doit être appliqué au début de la maladie et le plasma doit être riche en anticorps pour fonctionner. Cette thérapie a également une troisième limitation essentielle. Pour que le plasma fonctionne, les hôpitaux ont besoin de nombreux donneurs qui correspondent aux patients sévères.

Le président Trump a annoncé l’EUA plasma dimanche après-midi, la qualifiant d ‘«annonce vraiment historique», selon Stat. «L’action d’aujourd’hui élargira considérablement l’accès à ce traitement», a-t-il déclaré, ajoutant que le plasma de convalescence a été prouvé pour réduire la mortalité de 35%. Il a appelé cela un «nombre formidable».

«Nous rêvons dans le développement de médicaments de quelque chose comme une réduction de la mortalité de 35%», a déclaré le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar. «C’est une avancée majeure dans le traitement des patients.»

Malheureusement, on ne sait pas d’où vient ce chiffre de 35%. Le membre du personnel de la FDA qui a examiné les données n’était pas aussi enthousiaste, et le nom de la personne a été expurgé d’un mémo publié par l’agence.

Les données «soutiennent la conclusion selon laquelle [convalescent plasma] pour traiter les patients hospitalisés avec COVID-19 répond aux critères «peut être efficace» pour la délivrance d’une EUA. Des essais randomisés adéquats et bien contrôlés restent néanmoins nécessaires pour une démonstration définitive de… l’efficacité et pour déterminer les attributs optimaux du produit et les populations de patients appropriées pour son utilisation », a déclaré cette personne.

Il y a quelques jours, nous avons appris que plusieurs responsables de la santé, dont le Dr Anthony Fauci, se sont opposés à l’EUA pour le plasma en invoquant des preuves peu convaincantes. Aucune des études existantes ne comportait de contrôles placebo, comme le souligne la citation du membre du personnel de la FDA ci-dessus. En outre, l’approbation de l’EUA pourrait rendre difficile pour quiconque d’accepter de participer à une étude où ils pourraient recevoir un placebo au lieu du plasma réel. Mais, encore une fois, ces études ont montré que tous les patients recevant du plasma ne survivront pas et les gens doivent comprendre que le risque de décès est toujours là même après des transfusions de plasma. La thérapie a des limites qu’aucun enthousiasme ne doit ignorer.

L’ancien commissaire de la FDA, Scott Gottlieb, a défendu la FDA contre les remarques de Trump sur Twitter selon lesquelles l’agence pourrait avoir retardé l’approbation du plasma, rapporte CBS News. Il a également précisé que les essais jusqu’à présent ne répondent pas encore aux normes médicales.

«L’essai sur lequel cela va être basé, 70 000 patients, n’était pas un essai très rigoureux. C’était une étude ouverte où tout le monde était traité, il est donc difficile de tirer des conclusions », a-t-il déclaré à CBS. «Je pense que le plasma est probablement bénéfique. Il est probablement faiblement bénéfique dans le cadre de ce traitement. Mais je pense que certaines personnes voulaient voir des données plus rigoureuses pour fonder cette décision. Et je pense que cela fait partie de ce qui se passe ici en ce qui concerne ce tweet et ces questions sur la prise de décision de la FDA. «

Le meilleur moyen de prévenir les complications du COVID-19 reste d’éviter l’infection.

