D’autres études sur les coronavirus montrent le risque de propagation du COVID-19 dans l’air, prouvant en outre que la transmission par aérosol devrait être une préoccupation sérieuse.

Une étude en Chine a montré que l’air expiré par les patients atteints de COVID-19 pouvait contenir des charges virales élevées et que la respiration pouvait jouer un rôle dans la transmission du coronavirus.

Une étude distincte des Pays-Bas a souligné l’importance d’une ventilation adéquate pour aider à limiter la propagation du virus.

Vous avez probablement entendu récemment que le nouveau coronavirus peut se propager dans l’air. C’est parce que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a finalement reconnu le risque, bien qu’à contrecœur, tout comme de plus en plus d’études ont montré que les aérosols provenant d’individus infectés peuvent contenir suffisamment de virus pour transmettre la maladie. De plus, ces aérosols peuvent parcourir de plus grandes distances que les gouttelettes aqueuses. Les chercheurs n’ont pas encore déterminé quelle quantité de charge virale dans l’air est suffisante pour infecter les patients, mais le message est clair. L’utilisation de masques faciaux en intérieur peut faire une énorme différence, et la ventilation pourrait devoir être étudiée pour aider à prévenir la propagation du virus. Quelques nouvelles études s’ajoutent au nombre croissant de recherches qui prouvent que les aérosols de coronavirus peuvent être infectieux, et les autorités devraient prendre ce risque en compte lors de l’élaboration de nouvelles mesures de sécurité.

Le Center for Infectious Disease Research and Policy (CIDRAP) de l’Université du Minnesota a détaillé les découvertes plus tôt cette semaine. La première étude vient de Chine et a été acceptée pour publication dans la revue Clinical Infectious Diseases. Les chercheurs ont mesuré le souffle expiré des patients atteints de COVID-19 et ont découvert qu’ils pouvaient expirer des millions de particules d’ARN viral par heure dans les premières phases de la maladie. C’est un développement massif qui nécessite certainement plus de recherche. Nous savons déjà par d’autres études que ces particules virales peuvent être expulsées en toussant, en éternuant et même en parlant simplement, mais ce nouveau développement est assez effrayant.

Les scientifiques ont examiné des échantillons d’haleine expirés de 49 patients COVID-19 de 10 pays, 4 patients hospitalisés sans coronavirus et 15 personnes en bonne santé de Pékin. Les chercheurs ont utilisé des tests PCR réguliers pour identifier le virus et ont prélevé des échantillons sur 242 surfaces dans des hôtels de quarantaine, des hôpitaux et des effets personnels. Les chercheurs ont découvert que 26,9% des échantillons d’haleine expirés contenaient de l’ARN viral, contre 3,8% des échantillons d’air et 5,4% des écouvillons de surface. Fait intéressant, les échantillons d’haleine de deux patients étaient positifs pour l’ARN du coronavirus, mais leurs mains, leurs téléphones portables et leurs toilettes ont été testés négatifs. L’ARN viral a également été trouvé sur un conduit de ventilation d’air situé sous le lit d’un patient.

Sur les 242 écouvillons de surface, 16,7% provenaient des cuvettes de toilettes, 12,5% des sols et 4% des mains, des taies d’oreiller, des téléphones et des claviers d’ordinateur. Les surfaces touchées par le personnel soignant ne représentaient que 2,6% des tests positifs. D’autres surfaces, y compris la plupart des téléphones et des poignées, ont été testées négativement.

Les chercheurs ont conclu que les émissions respiratoires d’ARN viral variaient selon le niveau d’activité, le stade de la maladie et l’âge. Cependant, les chercheurs pensent que les résultats prouvent que la maladie se propage principalement par aérosols plutôt que par gouttelettes, qui sont les plus grosses particules qui sont éjectées lors de la toux et des éternuements. L’étude n’a pas prouvé l’infectiosité ou la transmission réelles, donc des recherches supplémentaires sont définitivement nécessaires.

L’autre étude des Pays-Bas renforce également le cas de la transmission par aérosols. Des chercheurs néerlandais ont documenté une épidémie de COVID-19 survenue après que le pays ait aplati la courbe. Seules 493 personnes ont été testées positives dans le pays la semaine de l’épidémie, contre près de 8400 au plus fort de l’épidémie locale de coronavirus en avril.

Les chercheurs ont expliqué qu’un type de système de climatisation pourrait être à blâmer pour un groupe de patients atteints de coronavirus dans le service d’un établissement psychiatrique. Alors que le personnel soignant les patients devait porter des masques chirurgicaux et que tous les résidents du service n’étaient pas mobiles, 34 personnes ont été infectées dans le service, dont 17 agents de santé et 17 patients. Aucun des 95 résidents et 106 travailleurs des six autres quartiers n’a été testé positif.

Ces scientifiques pensent que le système de ventilation de ce service a contribué à l’épidémie. L’unité AC intelligente ne rafraîchirait l’air que lorsqu’un capteur de dioxyde de carbone intérieur indiquait des niveaux élevés. En conséquence, l’unité AC a fait recirculer le même air non filtré pendant de plus longues périodes. Les six autres salles avaient des systèmes de climatisation différents qui rafraîchissaient l’air régulièrement.

De l’ARN viral a été trouvé à l’intérieur du filtre à poussière des climatiseurs du salon commun et dans quatre filtres de trois des huit unités de ventilation. «Nous conseillons que la prévention de la transmission du COVID-19 devrait prendre en compte la possibilité de transmission par aérosol dans les établissements de santé et autres bâtiments où les systèmes de ventilation recirculent l’air intérieur non filtré», ont écrit les auteurs.

