Plusieurs études ont montré que les symptômes du coronavirus peuvent persister pendant des semaines après la disparition du virus, et les médecins ne peuvent pas expliquer ce qui conduit à la soi-disant «longue expérience COVID».

Un nouvel article indique que certains patients pourraient avoir besoin de quelques semaines supplémentaires pour se débarrasser du virus en plus des dix jours conseillés par le CDC.

La recherche montre également que certains tests PCR donnent des résultats faussement négatifs et que certaines personnes infectées peuvent propager le virus même après avoir été informées qu’elles ne l’ont pas.

Seul un petit pourcentage des personnes infectées par le nouveau coronavirus risquent des complications potentiellement mortelles et la mort. Mercredi matin, ce chiffre s’élevait à plus de 867 000 décès dans le monde sur plus de 26 millions de cas confirmés. C’est un taux de mortalité de 3,33%, mais ce n’est pas le taux de mortalité réel. Les scientifiques estiment que le nombre de personnes infectées dépasse considérablement le nombre de cas confirmés.

Une estimation récente du CDC américain a déclaré que 10 fois plus d’Américains pourraient être infectés que ce que les chiffres montrent. Une étude d’immunité similaire menée en Espagne a abouti à des conclusions similaires. Si nous appliquions la même évaluation à la population mondiale, pas moins d’un quart de milliard de personnes auraient déjà contracté le virus. Ce taux de mortalité descendrait à 0,33% dans un tel scénario. Indépendamment de ce que le véritable taux de mortalité finit par être, toutes les personnes qui se seraient rétablies après avoir été testées négatives deux fois de suite pour le coronavirus ne se sont pas rétablies. Nous avons entendu à maintes reprises que les symptômes du COVID-19 peuvent persister pendant des mois, même après la disparition du virus du système. Un nouveau rapport renforce encore l’idée que certaines personnes prendront beaucoup de temps pour aller mieux, et il leur faudra plusieurs semaines supplémentaires avant de commencer un test négatif.

Le phénomène n’est pas entièrement compris, bien que les médecins soient conscients de ce qui se passe avec un ensemble de patients. Même le Dr Anthony Fauci a reconnu le problème il y a quelques jours, que certains appellent de manière informelle «long COVID».

«Nous ferions mieux d’être prudents lorsque nous disons:« Les jeunes qui ne se retrouvent pas à l’hôpital vont bien, laissez-les être infectés, c’est OK. »Non, ce n’est pas OK», a expliqué Fauci lors d’un briefing il y a quelques jours. . «Chez les personnes qui sont jeunes et en bonne santé», a ajouté Fauci, «qui ne nécessitent pas d’hospitalisation mais qui tombent suffisamment malades et symptomatiques pour rester au lit pendant une semaine ou deux ou trois, puis guérir, elles éliminent le virus – elles ont des symptômes résiduels pendant des semaines et parfois des mois. »

Des chercheurs de Grande-Bretagne ont étudié des groupes de personnes présentant de longs symptômes de COVID. . cite une étude différente publiée dans le British Medical Journal qui décrit les mêmes complications du COVID-19 avec une torsion inhabituelle. Le virus peut avoir besoin de plus de temps pour être éliminé du corps.

Certains patients peuvent avoir besoin d’attendre plus d’un mois avant d’être à nouveau testés pour savoir qu’ils ont éliminé le virus. Selon les chercheurs, il est également inquiétant de constater qu’un test négatif sur cinq est de faux négatifs. Cela suggère que certaines personnes pourraient propager la maladie sans le savoir, après un test négatif.

Une étude des premiers jours de la pandémie a montré qu’un patient en Chine a été testé positif pendant près de 50 jours, ce qui était un record à la fois. Des cas similaires ont été observés depuis.

La version la plus récente des lignes directrices du CDC sur les coronavirus indique que les gens peuvent retourner au travail ou à l’école 10 jours après l’apparition des symptômes.

L’étude mentionne également les longs symptômes du COVID qui persistent même après l’obtention de tests négatifs. Les courbatures, la perte d’odeur, le «brouillard cérébral» et l’humeur affectée peuvent durer des mois, selon l’étude, selon .. Le rapport ne fournit pas de statistiques supplémentaires pour les patients susceptibles de présenter des symptômes du COVID-19 pendant des mois.

Comme pour toute autre maladie, personne ne peut prédire l’évolution du COVID-19. Alors que les jeunes et ceux qui n’ont pas d’autres problèmes de santé peuvent souffrir d’une version bénigne de la maladie, il n’ya aucune garantie. La mort est toujours un risque pour ces groupes, et un COVID long peut affecter n’importe qui.

