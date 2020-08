Ce n’est pas parce qu’un vaccin contre le coronavirus est développé et distribué que cela ne signifie pas que la pandémie COVID-19 va prendre fin immédiatement.

Deux choses doivent également être vraies pour tout vaccin contre le coronavirus: il doit être suffisamment efficace et une partie suffisante de la population doit réellement prendre le vaccin.

Cette dernière partie est cependant un peu inquiétante, puisqu’un nombre alarmant d’Américains ont déjà déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention de prendre un vaccin contre le coronavirus une fois qu’il arrivera.

Les États-Unis se prépareraient à un effort majeur de messagerie et d’éducation pour soutenir l’arrivée imminente d’un vaccin contre le coronavirus, cette initiative de communication étant considérée comme une composante tout aussi importante de l’effort global visant à faire aboutir un vaccin que la science et la logistique. défis qui font également partie du mix. Comme l’a rapporté vendredi le Wall Street Journal, un tel effort de messagerie sera conçu pour informer les Américains qu’un tel vaccin est sûr et efficace – un obstacle de communication non négligeable à surmonter, croyez-le ou non, car un nombre inquiétant d’Américains l’ont fait. ont déjà précisé qu’ils n’ont pas l’intention de se faire vacciner.

Cela dit, il deviendra de plus en plus important de calibrer correctement nos attentes autour d’un vaccin, plus on se rapproche du point où on est enfin prêt à être administré à la population générale. C’est parce que, en soi, l’arrivée d’un vaccin ne mettra pas fin à la pandémie de coronavirus. Il y a en fait deux autres réalités importantes qui doivent accompagner l’arrivée d’un vaccin pour qu’il ait une chance de fonctionner dans la mesure où nous le souhaitons tous – et de nous aider tous à retrouver un peu la normale.

Premièrement, le vaccin contre le coronavirus doit être suffisamment bon. Autrement dit, il doit être efficace sur un grand pourcentage de la population, ce qui conduit à la deuxième chose – vous devez également être suffisamment nombreux pour obtenir le vaccin.

Selon CNBC, un modèle de calcul préparé par des chercheurs qui étudient ce problème exact a révélé que si 75% de la population reçoit un vaccin contre le coronavirus, il devrait être au moins 80% efficace pour mettre fin à la pandémie sans aucune autre mesure nécessaire pour compléter le vaccin ( comme une distanciation sociale continue). Le niveau d’efficacité pourrait ne pas être aussi élevé, cependant, d’autant plus que le vaccin annuel contre la grippe ne réduit généralement le risque de contracter la grippe que de 40% à 60%, selon le CDC. De même, le conseiller en santé de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a déclaré que si l’on espère qu’un vaccin serait efficace à au moins 75%, la Food and Drug Administration prévoit déjà d’autoriser un vaccin même si l’un d’entre eux n’est efficace qu’à 50% ou plus. .

Ces derniers jours, un responsable de la FDA – Peter Marks, directeur du Center for Biologics Evaluation and Research de la FDA – a confirmé à . qu’il avait juré de démissionner de son poste si l’administration Trump essayait de faire adopter un vaccin avant que les experts de la santé ne le croient. être sûr et efficace. Cela devrait donc donner aux gens la confiance nécessaire pour qu’un nombre suffisant d’entre nous se sente à l’aise pour prendre le vaccin. De même, le modèle de recherche référencé ci-dessus continue en montrant que si seulement la moitié d’une population se fait vacciner, si vous supposez également que chaque personne atteinte de coronavirus infecte 2,5 autres et que le vaccin n’est efficace qu’à 60%, il pourrait encore réduire le nombre d’infections. de 75%.

«Tout cela ne veut pas dire qu’un vaccin moins efficace ne serait pas utile», a souligné l’auteur de l’étude, le Dr Bruce Y. Lee, dans un article qu’il a écrit pour The Conversation le mois dernier. «Cela signifierait que la distanciation sociale et le port de masques devraient probablement se poursuivre jusqu’à ce que la pandémie ait terminé son cours ou qu’un vaccin réellement« assez bon »arrive.»

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias tels que Fast Company et The Guardian. Lorsqu’il n’écrit pas sur la technologie, on le trouve penché de manière protectrice sur sa collection naissante de vinyles, en plus de soigner son whovianisme et de se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.