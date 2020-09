Les scientifiques et les conseillers universitaires ont élaboré un plan de distribution du vaccin contre le coronavirus une fois qu’un médicament sûr et efficace a été mis à la disposition du public.

Le plan comprend quatre phases, la première comprenant les travailleurs de la santé à haut risque ainsi que les personnes souffrant de maladies sous-jacentes qui les mettent en danger.

La plupart des individus en bonne santé ne seront pas vaccinés avant la deuxième ou la troisième phase.

Tôt ou tard, un vaccin contre le nouveau coronavirus sera déployé et le pire de cette pandémie pourrait enfin être derrière nous. Bien sûr, une fois que la FDA a déterminé qu’un vaccin est sûr et efficace, la logistique de distribution de centaines de millions de doses entre en jeu, ce qui est presque aussi intimidant que de créer un vaccin en premier lieu.

Beaucoup d’entre nous veulent simplement savoir quand nous aurons accès à un vaccin contre le coronavirus, et mardi, les scientifiques et universitaires qui conseillent le gouvernement fédéral sur l’attribution d’un vaccin ont publié un projet de cadre préliminaire. Selon les Académies nationales des sciences, de l’ingénierie et de la médecine, les travailleurs de la santé à haut risque devraient être le premier groupe à mettre la main sur le vaccin dans la première des quatre phases prévues.

«Les travailleurs de la santé de première ligne sont particulièrement importants pour endiguer la pandémie et prévenir les décès et les maladies graves», explique le rapport. «La vaccination de ces personnes leur permet non seulement de fournir ces services, mais réduit également le risque de propagation de l’infection pendant qu’elles travaillent dans des hôpitaux, des maisons de retraite médicalisées, des résidences avec services d’assistance, des soins à domicile et des foyers de groupe, ou retournent dans leurs propres foyers. . »

Une fois que les travailleurs de la santé auront été largement vaccinés, la phase suivante comprendra les travailleurs essentiels à haut risque d’exposition, les enseignants et le personnel scolaire, les personnes souffrant de maladies sous-jacentes, les personnes vivant dans des refuges pour sans-abri ou des foyers de groupe, les personnes en prison ou en prison, et toute personne âgée. qui n’ont pas été inclus dans la première phase.

Une approche par étapes de l’attribution des vaccins contre le COVID-19. Source de l’image: NAP

La phase 3 est le moment où les jeunes adultes, les enfants et les travailleurs essentiels qui ne sont pas exposés à un risque élevé d’exposition seront inoculés. Si vous n’avez participé à aucune des trois premières phases, «toute personne résidant aux États-Unis qui n’a pas reçu le vaccin lors des phases précédentes» aura la chance de se faire vacciner lors de la quatrième phase.

Il convient de noter qu’il ne s’agit là que d’une ébauche et, bien que ces plans puissent sembler raisonnables, ils n’ont pas encore été finalisés. En fait, avant que le comité ne soumette son rapport final cet automne, il acceptera les commentaires du public sur l’ébauche sur son site Web et permettra à quiconque est intéressé de voir ce que dit l’ébauche de le télécharger. Si vous avez des suggestions ou souhaitez contribuer de manière significative, vous avez jusqu’au 4 septembre pour le faire.

