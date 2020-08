La propagation du nouveau coronavirus à bord des avions pourrait être beaucoup moins courante qu’on ne le pensait initialement.

Une étude a révélé que les chances d’obtenir le COVID-19 pendant un vol sont de 1 sur 4300 sur les vols de courte distance, en supposant que tout le monde porte des masques faciaux. Les chances chutent à 1 sur 7700 si le siège du milieu est inoccupé.

D’autres études ont montré que la transmission du coronavirus est possible à bord des avions, mais elle pourrait être limitée.

Inutile de dire que le risque de propagation du COVID-19 à bord d’un avion ne peut pas être entièrement éliminé.

Passer beaucoup de temps dans un endroit bondé pour vous enregistrer, déposer vos bagages et passer les contrôles de sécurité, afin que vous puissiez attendre à côté d’autres personnes avant l’embarquement fait partie de l’expérience de vol régulière. Tout comme passer plusieurs heures dans un avion bondé pendant qu’il vous emmène à destination. Ajoutez la nouvelle pandémie de coronavirus à tout cela, et l’expérience de vol déjà ennuyeuse devient incroyablement effrayante. Mais de plus en plus de recherches semblent indiquer que voler pendant la crise sanitaire pourrait être plus sûr que la plupart des gens ne le pensaient, en particulier si l’on considère les mesures de sécurité utilisées par les compagnies aériennes, y compris les mandats de masque facial.

Une étude menée il y a quelques jours a expliqué qu’au moins deux personnes avaient attrapé le COVID-10 à bord d’un avion reliant Tel Aviv à Francfort à la mi-mars après avoir éventuellement été en contact avec des personnes exposées au virus une semaine avant le vol. L’étude présentait certaines limites clés, comme le fait que les chercheurs ne pouvaient pas dire si les deux personnes avaient été infectées pendant le vol de quatre heures ou à l’aéroport. Plus important encore, les chercheurs n’avaient pas de données sur certains des autres passagers, ils ne savaient donc pas si davantage de personnes avaient été infectées après ce vol.

En plus de cette étude, . détaille deux autres cas où les passagers des vols ont été dépistés pour le coronavirus.

Dans l’un des cas, 328 passagers et membres d’équipage ont été testés après avoir découvert que 12 personnes à bord d’un vol des États-Unis à Taiwan étaient des transporteurs asymptomatiques. Le voyage a eu lieu le 31 mars et aucune des autres personnes n’a été testée positive pour le SRAS-CoV-2.

D’autre part, un vol du Royaume-Uni au Vietnam le 2 mars avait un passager infecté, et cette personne a propagé le virus à 14 autres ainsi qu’à un membre d’équipage.

Tous ces vols ont eu lieu dans les premières semaines des épidémies de coronavirus en Europe et aux États-Unis, à un moment où tout le monde n’était pas conseillé de porter des masques faciaux. Depuis lors, les compagnies aériennes se sont donné beaucoup de mal pour s’assurer qu’elles peuvent offrir une expérience de vol aussi sûre que possible. Le siège du milieu est souvent laissé vide. Les équipages ont commencé à porter des équipements de protection individuelle et les avions sont nettoyés plus souvent. Les compagnies aériennes ont également commencé à exiger que les passagers portent des masques faciaux.

Ajoutez à cela le système de climatisation à bord des avions modernes, qui remplace l’air de la cabine toutes les deux à trois minutes tout en filtrant 99,99% des particules dans l’air, et le risque d’obtenir le COVID-19 à bord d’un avion diminue encore plus.

Un professeur de statistiques à la Sloan School of Management du Massachusetts Institute of Technology a tenté de quantifier le risque de propagation à bord d’un avion. Arnold Barnett a constaté que le chiffre est de 1 sur 4300 pour les vols courts qui ont trois sièges de chaque côté de l’allée, à condition que tout le monde porte un masque. Les chances chutent à 1 sur 7700 si le siège du milieu est laissé vide. Ce n’est toujours pas zéro, et ce ne sera jamais tant que la nouvelle pandémie de coronavirus sera là.

«La plupart des choses sont plus dangereuses maintenant qu’elles ne l’étaient avant le COVID, et l’aviation ne fait pas exception à cela», a déclaré le professeur à . Travel. «Mais trois choses doivent mal tourner pour que vous soyez infecté (sur un vol). Il doit y avoir un patient Covid-19 à bord, et ils doivent être contagieux. S’il y a une telle personne sur votre vol, en supposant qu’elle porte un masque, elle ne doit pas empêcher la transmission. Ils doivent également être suffisamment proches pour que vous puissiez souffrir de la transmission. «

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.