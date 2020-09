Les enfants peuvent propager le coronavirus sans même savoir qu’ils l’ont, en particulier dans les communautés où les responsables de la santé ne recherchent pas systématiquement les porteurs asymptomatiques ou ne retracent pas les contacts.

Telle est la conclusion d’une nouvelle étude menée en Corée du Sud sur des enfants asymptomatiques, présymptomatiques et symptomatiques infectés par le COVID-19.

Les chercheurs ont déclaré que certains symptômes du COVID-19 n’étaient pas reconnus et que la maladie avait peut-être été manquée. Ils ont également constaté que les enfants peuvent être porteurs du virus pendant des semaines et que certains enfants ont présenté des symptômes pendant plus d’un mois.

Le nombre d’enfants confirmés positifs au COVID-19 a augmenté progressivement depuis que les écoles ont commencé à rouvrir. Divers rapports ont jusqu’à présent détaillé les différentes défaillances et incohérences en matière de sécurité dans les écoles, ce qui suggère que davantage de travail est nécessaire pour assurer la sécurité des enfants, de leurs familles et des membres du corps professoral. Par ailleurs, diverses études ont abouti à de nouvelles conclusions sur les cas de coronavirus chez les enfants. Des recherches ont montré que les enfants peuvent développer des charges virales élevées, même dès l’âge de la maternelle. Cela ne signifie pas nécessairement qu’ils sont plus infectieux, mais plus de virus dans les voies respiratoires supérieures est souvent un facteur de risque de transmission.

D’un autre côté, un article différent a déclaré que les enfants pourraient être tout aussi contagieux que les adultes. D’autres études ont conclu que la plupart des enfants ne risquent pas de développer des complications potentiellement mortelles comme les adultes, et que les enfants atteints de maladies préexistantes sont plus susceptibles de développer une évolution plus grave de la maladie. Même encore, des exceptions existent et il existe des enregistrements bien documentés de décès chez de jeunes patients sans autre condition médicale. La dernière pièce du puzzle du coronavirus chez les enfants vient d’un pays qui a eu l’une des meilleures réponses à la pandémie. Des chercheurs sud-coréens ont découvert que les enfants peuvent être porteurs du virus pendant des semaines, qu’ils développent ou non des symptômes. Cela augmente encore le risque de transmission silencieuse dans la communauté, surtout si des mesures ne sont pas prises pour détecter tôt les cas de COVID-19.

Publiée dans JAMA Pediatrics, l’étude propose des données sur 91 enfants positifs au COVID-19 observés entre le 18 février et le 31 mars. 20 d’entre eux n’ont présenté aucun symptôme et sont restés asymptomatiques pendant toute la durée de l’étude. 18 autres étaient présymptomatiques, mais ont finalement développé des symptômes. Les autres – 71 enfants – ont développé des symptômes généralement observés chez les patients atteints de COVID-19, notamment fièvre, toux, diarrhée, douleurs abdominales et perte soudaine de goût et d’odeur.

Les chercheurs ont constaté que la durée des symptômes variait de un à 36 jours, ce qui est troublant non seulement en raison du risque de propagation du coronavirus, mais aussi parce qu’un enfant pourrait avoir à faire face à ces symptômes aussi longtemps que de nombreux adultes.

Ce qui est encore plus troublant, c’est que la plupart des enfants symptomatiques n’ont pas été correctement diagnostiqués lorsque les premiers symptômes sont apparus. Seuls 8,5% des patients ont été confirmés infectés par le nouveau coronavirus lorsque les symptômes ont commencé à apparaître. La majorité (66,2%) présentait des symptômes non reconnus.

«Le principal obstacle impliqué dans cette étude dans le diagnostic et le traitement des enfants atteints de COVID-19 est qu’un nombre considérable d’enfants sont asymptomatiques, et même si des symptômes sont présents, ils ne sont pas reconnus et ignorés avant que le COVID-19 ne soit diagnostiqué», ont écrit les chercheurs. . «Environ 52% des enfants présentaient déjà des symptômes une médiane de 3 jours avant le diagnostic. Compte tenu de la surveillance très stricte en Corée, il est à noter que les symptômes de 70% d’entre eux, qui avaient des contacts étroits avec des personnes avec des cas confirmés et qui étaient supposés être en auto-quarantaine, n’ont pas été reconnus. Les enfants en quarantaine ont été testés pour le COVID-19 la veille de leur libération pour confirmer qu’ils n’étaient pas atteints de la maladie. »

Les chercheurs affirment que 93% des enfants atteints de COVID-19 auraient pu être manqués «sans la recherche intensive des contacts et les tests diagnostiques agressifs de la Corée». D’autres pays comme les États-Unis n’ont pas été en mesure de mettre en œuvre des campagnes efficaces de recherche des contacts et de test. Le CDC américain a récemment apporté un changement controversé à ses directives pour dire aux personnes qui pensent avoir été exposées au COVID-19 que les tests ne sont pas nécessaires. Il est important de noter que si des recherches supplémentaires sont nécessaires sur la question, une telle étude n’est même pas possible dans les pays qui n’ont pas mis en place de tels protocoles de confinement. Encore une fois, comme les États-Unis.

Les chercheurs ont également déclaré qu’il était «alarmant» que l’ARN du virus puisse être détecté dans des échantillons d’enfants asymptomatiques pendant 14,1 jours en moyenne. La moyenne globale pour tous les enfants de l’étude était encore plus élevée, à 17,6 jours. Cela signifie que les enfants qui présentent des symptômes peuvent porter des traces du virus encore plus longtemps que les asymptomatiques. Les enfants ne seront probablement pas contagieux pendant toute la période, et la détection de l’ARN viral ne signifie pas que les enfants avaient encore un virus viable en eux. Les chercheurs affirment que l’infectiosité pourrait culminer 2 à 3 jours avant le début des symptômes et que la transmission au stade présymptomatique de la maladie pourrait représenter jusqu’à 44% des infections secondaires.

Il convient de noter que si cet ARN viral est «avéré infectieux (car la plupart des enfants étaient asymptomatiques, présymptomatiques ou présentaient des symptômes méconnaissables dans cette étude), le potentiel de transmission du SRAS-CoV-2 chez les enfants et son effet sur la être plus grand que prévu », ont déclaré les chercheurs.

Le Dr Roberta DeBiasi et le Dr Meghan Delaney de l’Hôpital national pour enfants ont écrit un article d’accompagnement qui met en évidence les résultats de la recherche en Corée du Sud, soulignant l’importance de tests appropriés et de l’observation des mesures de sécurité lors de la réouverture des écoles. «Une stratégie de surveillance qui ne teste que les enfants symptomatiques ne parviendra pas à identifier les enfants qui excrètent silencieusement le virus lorsqu’ils se déplacent dans leur communauté et dans leurs écoles. Dans les régions où l’utilisation des masques faciaux n’est pas largement acceptée ou utilisée par le grand public, les porteurs asymptomatiques peuvent servir de réservoir important qui peut faciliter la propagation silencieuse à travers une communauté », ont déclaré les médecins.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.