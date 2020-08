Le nouveau coronavirus peut se propager via des aérosols, explique une nouvelle étude, qu’il s’agisse de gouttelettes de salive éjectées lors de la conversation ou de l’utilisation des toilettes.

La recherche montre que les aérosols de coronavirus ont traversé les canalisations d’égout à l’intérieur d’un bâtiment, des traces apparaissant dans un appartement de 10 étages plus haut.

Une bonne ventilation, l’utilisation de masques faciaux en public et le rinçage des toilettes avec le couvercle baissé font partie des mesures recommandées pour réduire l’exposition aux aérosols infectieux de coronavirus.

Le nouveau coronavirus peut se propager par voie aérienne, et cela ne devrait plus être un secret pour personne. Un nombre croissant d’études ont documenté le phénomène, indiquant clairement que les masques doivent être portés à tout moment à l’intérieur, à proximité d’autres personnes ou dans des zones extérieures bondées. Les aérosols sont différents des gouttelettes, bien que les responsables de la santé, y compris l’Organisation mondiale de la santé (OMS), disent que les gouttelettes sont le principal moyen par lequel le virus se propage. La transmission d’aérosol commence sous la forme de gouttelettes plus petites qui sont éjectées pendant la conversation ou qui se forment lorsque la chasse d’eau des toilettes. L’eau s’évapore et ces minuscules gouttelettes se transforment en aérosols qui peuvent voyager beaucoup plus loin que les gouttelettes ordinaires. Des études récentes ont montré que les aérosols transportent un virus viable qui peut se multiplier à l’intérieur des cellules humaines dans un laboratoire, il est donc définitivement contagieux sous forme d’aérosol. Une étude différente a prouvé que les aérosols d’un virus comme la grippe pouvaient se propager sur les particules de poussière, les chercheurs spéculant que le virus SARS-CoV-2 pourrait se comporter de la même manière.

Une nouvelle recherche sur les aérosols de coronavirus en provenance de Chine montre un autre type inattendu d’événement lié aux aérosols qui peut se produire. Le virus peut traverser les canalisations d’égout dans les immeubles à plusieurs étages et apparaître dans les salles de bains situées à plus de 10 niveaux au-dessus de la source. Ces particules ne sont pas nécessairement infectieuses, mais l’étude prouve que le virus peut voyager dans l’air beaucoup plus facilement qu’on ne le croit.

Des chercheurs chinois ont publié leur étude sur la transmission par aérosols des coronavirus dans Environment International, via Bloomberg. Ils ont examiné divers scénarios dans lesquels des aérosols de coronavirus pouvaient être observés, y compris un cas où des traces du virus ont été trouvées sur l’évier, le robinet et la poignée de douche d’un appartement longtemps libéré au 16ème étage d’un immeuble. Cinq personnes vivant dans l’appartement directement sous l’unité libérée avaient toutes le COVID-19.

Les scientifiques du CDC chinois sont allés encore plus loin et ont réalisé «une expérience de simulation de traceur sur site», découvrant que le virus pouvait se propager par les tuyaux d’évacuation encore plus loin qu’un seul étage. Les aérosols de coronavirus ont parcouru 10 étages et ont atteint les toilettes au 25e étage:

La possibilité de transport d’aérosols par les égouts après avoir tiré la chasse d’eau des toilettes du 15e étage a été confirmée par une expérience de simulation de traceur sur place montrant que des aérosols ont été trouvés dans les toilettes des appartements du 25e étage (deux cas confirmés le 1er février) et du 27e étage. (deux cas ont été confirmés les 6 et 13 février, respectivement) du bâtiment.

L’étude indique que la transmission via un ascenseur partagé ne peut pas non plus être exclue, mais les résultats sont cohérents avec une épidémie similaire dans un bâtiment il y a près de 20 ans pendant la pandémie de SRAS. Quelque 329 résidents du lotissement privé Amoy Gardens à Hong Kong ont été infectés par le SRAS, et 42 d’entre eux sont morts. La transmission d’aérosols par des tuyaux d’égout défectueux était en partie responsable de l’épidémie dans le bâtiment. Le SRAS fait également partie de la même famille de coronavirus que le SRAS-CoV-2, qui cause le COVID-19.

Les résultats de l’étude chinoise sont particulièrement cruciaux pour la propagation du COVID-19 dans des endroits abritant un grand nombre de personnes infectées, comme les hôpitaux. «Les toilettes sont une nécessité quotidienne mais peuvent favoriser la transmission des aérosols d’origine fécale si elles sont mal utilisées, en particulier dans les hôpitaux», ont écrit les scientifiques. Le document cite d’autres études qui ont montré comment la chasse d’eau des toilettes peut propulser des aérosols viraux dans l’air, ce qui est également un facteur de risque de propagation du virus à l’intérieur. Une étude récente du CDC coréen a montré qu’une femme peut avoir attrapé le virus en partageant les mêmes toilettes que des voyageurs asymptomatiques revenant d’Italie fin mars sur un vol qui était par ailleurs surveillé par les responsables de la santé pour assurer la sécurité des passagers.

La recherche propose diverses méthodes pour limiter l’exposition aux aérosols de coronavirus dans les hôpitaux et autres lieux publics. Celles-ci comprennent la ventilation adéquate des pièces et des espaces publics, une utilisation réduite de la climatisation, un nettoyage et une désinfection accrus des transports en commun et des toilettes, et le rinçage des toilettes avec le couvercle fermé. Le port de masques faciaux est également conseillé pour toutes les activités dans les lieux publics, les scientifiques notant que les gens devraient éviter les activités sociales dans les espaces bondés et mal ventilés qui peuvent favoriser le risque de transmission d’aérosols.

