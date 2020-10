Une réunion des acteurs de Happy Days se prépare ce week-end pour promouvoir les candidats démocrates dans le Wisconsin, mais Scott Baio ne participera pas. L’acteur a critiqué la production sur Twitter et John Stamos, qui a proposé en plaisantant de prendre la place de Baio. Il a inclus les hashtags «honteux» et «les libéraux sont désespérés».

Ron Howard a annoncé lundi la réunion du casting de Happy Days sur Twitter, expliquant qu’il s’agirait d’un événement virtuel pour soutenir le Parti démocrate du Wisconsin. Stamos a tweeté Howard, demandant: “Puis-je jouer à Chachi?” Baio, qui a joué Chachi dans la série originale, a tweeté Stamos avec un emoji qui pleurait et riait, même s’il n’avait pas l’air amusé. Il a écrit: “C’est ce à quoi Hollywood en est arrivé.”

🤣 C’est ce à quoi Hollywood en est venu. # honteux #LiberalsAreDesperate https://t.co/JxlIYc9AHZ – Scott Baio (@ScottBaio) 20 octobre 2020

Baio ne figure pas sur l’affiche de la réunion Happy Days et, à en juger par le son, il n’est pas intéressé à y assister. Cependant, l’événement virtuel inclura Howard, Henry Winkler, Anson Williams, Marion Ross et Don Most. Le jury est toujours sur Stamos, mais il semble peu probable qu’il y assistera.

L’événement sera diffusé en direct à partir de 19 h HE le dimanche 25 octobre pour toute personne qui fait un don à WisDems. La page de destination de l’événement note: “Tout ce que vous donnez sera utilisé pour s’assurer que Trump perd le Wisconsin, et donc la Maison Blanche.”

Plusieurs de ceux qui figurent sur le projet de loi se sont prononcés publiquement contre Trump, et vraisemblablement ils font tous sciemment campagne contre lui ici. En revanche, Baio est devenu de plus en plus politiquement franc au cours des dernières années, faisant campagne pour le sénateur Mitt Romney en 2012 et pour Trump en 2016. Il a raconté de fausses théories du complot sur l’ancien président Barack Obama, l’appelant Musulman ou sympathisant musulman, et je ne pense pas qu’il soit idiot. “

Sur Twitter, Baio a également partagé des théories du complot plus insidieuses, dont une affirmant que la fusillade de Sandy Hook était un “événement sous faux drapeau”, planifié par le gouvernement américain comme un coup pour changer les lois sur les armes à feu. Baio a retweeté des affirmations similaires sur la mort de la manifestante Heather Heyer, suggérant que les deux événements étaient liés. Dans le même temps, les allégations d’agression sexuelle contre Baio ont refait surface, ouvrant une toute nouvelle vague de controverse.

Tout cela et plus encore a eu un impact sur la position de Baio aux yeux du public et l’a séparé de ses anciennes co-stars de la sitcom. L’événement de réunion des acteurs de Happy Days est diffusé en direct le dimanche 25 octobre à 19 h HE.