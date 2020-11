L’équipe de Roy Hodgson a souvent été coupable de ne pas capitaliser sur les chances à domicile, marquant seulement quatre buts en première période à Selhurst Park pendant toute la saison dernière en Premier League. Alors qu’ils font un peu mieux cette saison, Dann sait qu’ils ne peuvent pas se permettre de donner une longueur d’avance à qui que ce soit.

“De toute évidence, le résultat n’a pas été excellent, nous avons commencé lentement et les Wolves ont commencé fort”, a déclaré Dann. “Ils ont gagné un avantage de deux buts en première période et c’est vraiment difficile de revenir dans le match.

“En entrant dans le match de Leeds, qui a bien commencé la saison et qui avait l’air bien à venir, nous savons que ce sera un match difficile. Il y a des points positifs du match des Wolves que nous pouvons prendre dans le jeu, mais nous savons que nous pouvons” t donner une longueur d’avance aux équipes de cette Ligue, en particulier deux buts.

“Ils sont devenus très confiants dans leur façon de jouer et ont fait confiance à la façon dont le manager les présente, un peu uniques. Ils jouent parfois d’homme à homme. Il y a des matchs que j’ai regardés où ils sont vraiment beaux à regarder. , sur le pied avant. Nous savons que ce sera difficile, mais nous sommes confiants dans nos propres capacités en tant qu’équipe pour nous assurer que nous obtenons le bon résultat samedi. “

C’est un choc des styles de gestion à Selhurst demain alors que l’équipe tout-action de Bielsa se heurte au système bien foré et organisé de Hodgson, ce qui a apporté à Palace une stabilité sans fin depuis que l’ancien manager de l’Angleterre a repris il y a trois ans.

(PA)

“Il a été formidable pour le club, il a une grande expérience dans la gestion de certaines équipes de haut niveau, des équipes nationales”, a déclaré Dann. «Quand il est arrivé, c’était une période un peu agitée, car nous avions eu pas mal de managers en un laps de temps très court. Il est arrivé, a stabilisé le navire et depuis lors, nous construisons, en sachant toujours qu’il a cette capacité de garder le club stable et de construire et d’ajouter des joueurs en cours de route pour nous rendre plus forts dès l’année prochaine. Il nous donne cette stabilité dès le premier jour et nous avons construit sur cela en tant qu’équipe et une équipe en termes de performances chaque année. “

