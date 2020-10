La dernière photo de vacances de Scott Disick a des fans de Keeping Up With the Kardashians qui pensent qu’il est de retour avec Kourtney Kardashian paniqué. Partageant une autre photo idyllique de la célèbre escapade sur l’île privée de la famille en l’honneur du 40e anniversaire de Kim Kardashian, la star de Flip It Like Disick pose au loin avec une femme qui ressemble beaucoup à Kourtney au coucher du soleil dans le post de mercredi.

«Travailler sur mes mouvements de nuit», a-t-il légendé la photo. Ce n’est pas la seule photo que lui et Kourtney ont postée ensemble pendant leurs vacances, la mère des trois enfants du couple partageant des photos de leur promenade à vélo privée du même jour sous-titrée «selfie selfie». Les fans souhaitant que le couple se remette ensemble ont laissé des commentaires enthousiastes sur le message, une personne commentant: “VOUS ET KOURTNEY ALLEZ SAUVER 2020”, et une autre demandant, “EST-CE QUE KOURT OU IM QUI OBSÉDÉ AVEC SKOURT?” D’autres ont demandé confirmation que la femme sur la photo était bien Kourtney. “* google des photos de Kourtney et Scott pour voir leur différence de taille *”, a écrit une personne. “Impossible. Zoomer. Avant. Fermer. Assez !!!” un autre a ajouté.

Disick et sa petite amie de longue date, Sofia Richie, se sont séparés en mai 2020 après près de trois ans ensemble. Depuis lors, Kourtney et son ex ont incité les gens à deviner leur comportement, faisant des commentaires séduisants sur les réseaux sociaux pendant des mois. Le fondateur de Poosh a même posé plusieurs fois dans la chemise de Disick, et il était question que les deux aient un quatrième enfant ensemble dans la bande-annonce de la saison 19 de KUWTK. «Scott est comme, ‘Nous allons pour le bébé n ° 4.’ C’était sérieux? Je veux savoir », demande Kim à sa sœur pendant la bande-annonce. Sœur Khloé Kardashian a ajouté: “Êtes-vous enceinte?” avant la coupure de la vidéo.

Disick a demandé de l’aide pour des «traumatismes passés» en avril dans un centre de rééducation, et une source a dit à Us Weekly à l’époque que Kourtney était une grande partie de lui faisant ce choix. “Kourtney a encouragé Scott à aller en cure de désintoxication et en particulier à APN Lodge parce qu’elle a vu qu’il se débattait”, expliquait l’initié à l’époque.

Caitlyn Jenner souhaite que Disick et Kourtney se réunissent pour le bien de leurs enfants, a-t-elle déclaré à Entertainment Tonight le mois dernier. Jenner a dit qu’elle espère que Disick pourra “se ressaisir” tout en pensant à ses enfants. “Je pense que c’est toujours le mieux pour les enfants d’avoir une mère et un père qui sont là tout le temps”, a déclaré Jenner à la sortie, admettant qu’elle ne savait pas ce qui allait se passer entre les deux à la fin. “Je ne sais pas si ça va marcher.”