Scott Disick dit les choses telles qu’elles sont. Connu pour son sens de l’humour sec, Disick a pris ses pensées dans la section des commentaires de l’un des messages récents de Kourtney Kardashian et les fans s’amusent avec lui. Lundi, la maman de trois enfants a partagé une photo d’elle-même vêtue d’un costume orange portant des talons hauts, et sa légende était une réplique de la chanson à succès “WAP” de Cardi B et Megan Thee Stallion sous-titrant: “Je ne cuisine pas, je ne ‘pas propre. “

The Keeping Up With the Kardashians ex a répondu: “C’est sûr.” Ses fans ont pris le commentaire de plaisanterie à la légère et se sont un peu amusés avec lui, tout comme sa jeune sœur Kim Kardashian lorsqu’elle a posté l’emoji qui pleure en riant. Son copain Simon Huck a ajouté: “Outre les quesadillas, c’est correct.”

Kardashian et Disick semblent se rapprocher de plus en plus depuis qu’il a démissionné avec l’ex Sofia Richie. Au cours de leur relation de deux ans, il y avait des spéculations selon lesquelles Kardashian pourrait avoir été un point sensible, malgré leurs vacances en famille ensemble et qu’il a été dit que Richie et Kardashian s’entendaient très bien.

Disick et Kardashian partagent trois enfants: Mason, 10 ans; Penelope, 8 ans, et Reign, 5 ans. Les deux se sont rencontrés par intermittence de 2006 à 2015. Ayant trouvé un moyen de coparentalité, l’ancien couple semble l’avoir fait en dépit de son passé difficile. En 2017, Disick a rendu public sa relation avec Richie car les deux ont été vus ensemble à plusieurs reprises. Alors que plusieurs doutaient de la gravité de leur romance, ils ont réussi à rester forts et à persévérer pendant deux ans. Ils n’ont décidé que récemment de cesser de travailler en 2020 après un bref passage que Disick a passé en cure de désintoxication – bien que l’on dit que son court séjour là-bas n’avait rien à voir avec la raison pour laquelle ils l’ont appelé.

Les spectateurs ont toujours pensé que Disick retournerait éventuellement à Kardashian, mais malgré leur statut de célibataire, il n’y a toujours pas beaucoup de clarté quant à savoir s’ils prévoyaient de se remettre ensemble ou non. Sur la saison actuelle de L’incroyable famille Kardashian – qui ne dépassera pas 20 saisons – il y avait un teaser pour un épisode à venir dans lequel il était déclaré que Kardashian et Disick pourraient essayer le bébé numéro quatre.

Bien que cela n’ait pas encore été confirmé, les fans s’attendent à ce que la paire se remette ensemble. Un autre article des Kardashians portant une chemise en flanelle, prétendu être celui de Disick par les adeptes, a également des gens qui penchent pour que le couple soit plus impliqué que ce que l’on voit actuellement.