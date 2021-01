UNE

furieux Scott Parker a accusé la Premier League de risquer la sécurité de ses joueurs de Fulham lors du match réarrangé de ce soir à Tottenham et a déclaré qu’un plus grand club n’aurait jamais été mis dans la même position.

Le match de Tottenham à Aston Villa, frappé par Covid, a été reporté lundi matin, la Premier League annonçant que le voyage de Fulham dans le nord de Londres, qui avait été annulé quelques heures avant le coup d’envoi le 30 décembre en raison d’une épidémie de coronavirus dans l’équipe de Parker, aurait lieu. ce soir à la place.

Parker est furieux que Fulham ait été informé de la décision après le match de samedi en FA Cup contre QPR, qui est allé en prolongation. Cependant, la Premier League est catégorique sur le fait que Fulham a été informé de la possibilité de devoir remplir le match des Spurs samedi, avant le coup d’envoi contre QPR, et que l’annonce a été faite lundi car les Cottagers ont eux-mêmes retardé la confirmation qu’ils pourraient accueillir Chelsea le prochain. Samedi.

Ce match a été repoussé à partir de vendredi pour donner plus de repos à Fulham, mais Parker dit qu’il existe un risque accru de blessures pour ses joueurs, dont beaucoup sont isolés pendant 10 jours avant le match du week-end.

“Ce n’est pas un joueur blessé qui est absent depuis 10 jours et depuis trois jours sur l’herbe et dans le gymnase”, a déclaré le patron de Fulham.

“Pendant 10 jours, vous êtes enfermé dans votre maison. Vous ne pouvez pas sortir. Après cela, vous essayez de les amener à un certain niveau pour jouer en Premier League. Il est indéniable que cela pourrait augmenter le risque de blessure.

“Tout a une conséquence. Nous avons passé 120 minutes le week-end avec des joueurs qui sont restés 10 jours avec Covid, les faisant entrer et les travaillant parce que vous devez maintenant les mettre à niveau, en pensant qu’il leur reste six jours avant votre prochain appareil.

“Je comprends que cette saison n’est pas idéale. Mais la façon dont elle a été livrée, pour moi, est juste injuste.

“Est-ce que je crois que cela se serait produit s’il s’agissait d’un affrontement haut de gamme? Non, je ne le pense pas”, a ajouté Parker. “Je ne pense pas que cela devrait arriver à qui que ce soit. Je pense que c’est très injuste. Je ne veux pas entrer dans: ‘est-ce parce que nous sommes un petit vieux Fulham?’ [But] Je suppose que c’est plus facile pour nous que cela nous arrive. C’est le monde. “

Parker a suggéré qu’il était évident à la fin de la semaine dernière que Villa ne serait pas en mesure de jouer contre les Spurs et a appelé la Premier League à être plus “proactive”, affirmant que leur décision était “juste trop tard”.

Mourinho, cependant, n’avait pas de camion avec les plaintes de son homologue, étant furieux que la cravate originale ait été reportée à la demande de Fulham environ trois heures avant le coup d’envoi.

Le manager des Spurs, qui a déclaré que les clubs devraient être obligés de remplir les matches s’ils n’avaient que 14 joueurs disponibles, a estimé que les Cottagers n’avaient pas voulu jouer avec une équipe affaiblie et a prédit que Parker serait en mesure d’aligner son XI le plus fort ce soir.

“Nous avons joué 11 matches de plus que Fulham depuis le début de la saison. Onze”, a déclaré l’entraîneur des Spurs.

“Chaque semaine, nous avons joué trois matches par semaine. Nous avons joué en une semaine quatre matches. Ils ont joué samedi contre QPR. A Londres. Ils ont dimanche, lundi et mardi pour préparer le match. S’ils viennent avec la moitié de l’équipe, Je serai le premier à m’excuser auprès d’eux. Et je serai le premier à dire que nous avons joué ce jeu avec un avantage. S’ils viennent avec leur meilleur, je pense qu’ils devraient s’excuser auprès de nous tous.

“Allez, jouons au football. Faisons de notre mieux. Protégeons notre industrie. Protégeons notre image et jouons au football.

“Nous devrions voir leur équipe – leur ligne de départ, leur banc et les joueurs non impliqués dans le match – et après cela, nous pouvons tous nous sentir désolés pour eux. Ou nous pouvons tous penser qu’ils ne devraient pas parler. Mon sentiment est juste mon sentiment. C’est qu’ils joueront avec tout le monde. Peut-être un joueur dehors. Deux maximum. C’est juste un sentiment que j’ai: le meilleur Fulham sera ici, alors quand nous verrons le meilleur Fulham, alors vous réalisez que beaucoup de choses ne sont pas. Ça a du sens. “

Mourinho pourrait accueillir à nouveau Erik Lamela mais Giovani Lo Celso reste à l’écart.