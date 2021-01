Fulham a fait face à une course difficile lors de ses trois derniers matchs, affrontant Tottenham, Chelsea et United. Les hommes de Parker ont obtenu un beau match nul 1-1 contre les Spurs et ont impressionné à la fois contre Chelsea et les Red Devils avant de chuter pour réduire les défaites d’un but à Craven Cottage.

Les Cottagers ont réussi un beau but d’Ademola Lookman dès le début contre United mercredi soir, mais Edinson Cavani et Paul Pogba ont frappé pour renvoyer l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer en haut du tableau.

La défaite 2-1 contre United laisse Fulham à quatre points de retard sur la sécurité et a joué un match de plus que Burnley, 17e, mais Parker estime qu’il y a beaucoup d’optimisme à tirer de leurs récentes performances.

“Je suis vraiment content mais je suis en même temps décevant, ce qui montre jusqu’où nous sommes venus”, a déclaré Parker à Match of the Day de la BBC. «Nous avons résisté aux meilleures équipes lors des derniers matchs.

“Nous leur avons causé beaucoup de problèmes mais les grands moments du match, nous ne les avons pas exécutés cette fois. J’adore l’équipe en ce moment et je suis vraiment fier. Nous avons travaillé sans relâche et nous travaillerons dur dessus le domaine de la formation pour exécuter ces chances et j’espère qu’il s’améliorera.

“[Ademola Lookman] a eu beaucoup de temps pour se ressaisir et c’était une finition fantastique. Nous l’avons perdu sur une erreur et un but fantastique de Paul Pogba. Alphonse Areola a été fantastique toute la saison et il sera le premier à être déçu. Il a fait une erreur aujourd’hui mais il reviendra.

“J’ai vu une équipe aujourd’hui qui avait l’air menaçante et a fait de son mieux pour revenir, mais nous y retournons. Le prochain défi est de rester là où nous sommes et de ne pas nous laisser tomber.

“Il ne fait aucun doute que nous pouvons gagner et opérer dans cette division et nous devons simplement continuer et continuer à nous améliorer.”