Le patron d’ulham, Scott Parker, a appelé de son côté à être «courageux» en acceptant leurs faiblesses alors qu’ils essayaient désespérément de prendre pied dans l’élite «impitoyable».

Les hommes de Parker ont été promus lors des barrages du championnat la saison dernière, mais n’ont pris qu’un point à leurs six premiers matchs et se situent au bas du tableau de la Premier League.

Aucune équipe n’a concédé plus de buts que les Londoniens de l’ouest, tandis que seuls Burnley et Sheffield United, qui occupent les deux autres places de la zone de relégation, ont marqué moins.

Cela a été un retour difficile dans le grand temps et Parker dit que le seul moyen pour ses hommes de surmonter leur situation difficile est de s’y attaquer de front.

“Il s’agit simplement de comprendre où nous en sommes vraiment”, a déclaré Parker. “En ce moment, vous voyez parfois les erreurs et vous voyez les erreurs, à quel point cette ligue est impitoyable et cela continue évidemment de ma part et de l’équipe dont vous avez besoin pour être courageux dans ces situations.

“Ce que je veux dire par courageux, c’est que vous devez voir certains points négatifs et certaines lacunes dans le jeu où vous devez vous améliorer et vous devez vous lever et vous en rendre compte et lever la main le lundi, entrer et travailler et continuer à essayer. pour améliorer cela. »

Fulham a connu un début de vie difficile dans l’élite.

Fulham affrontera les nouveaux arrivants de West Brom lundi soir dans ce qui semble déjà être un match énorme dans la bataille pour rester dans la division.

«Chaque match pour nous est un grand match et certainement celui-ci en est un», a ajouté Parker. «La compétition où nous sommes tous les deux dans la ligue, et Slaven [Bilic] sera le même cette année en ce qui concerne la vision de son équipe.

«C’est un vrai gros match pour nous deux parce que vous voulez essayer de prendre des points l’un à l’autre. Chaque jeu va être énorme pour nous cette année, mais vous avez raison de dire que celui-ci a un petit plus.

«Nous ne sommes que six matchs mais en même temps c’est un grand, gros match pour nous. Nous nous asseyons sur un point, West Brom sur trois et les autres équipes là-bas et autour, c’est un match énorme.