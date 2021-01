Après avoir été relégué après seulement avoir remporté sept matchs lors de leur dernière saison de Premier League, un mauvais début de cette campagne – quand ils ont disputé six matchs sans victoire – a obligé les gens à radier immédiatement les Cottagers.

Parker était bien conscient du “récit” autour de son côté plus tôt dans la campagne et dit que les performances récentes ont changé la perspective des gens sur les Londoniens de l’ouest.

Il n’y a toujours eu que deux victoires en championnat cette saison, même si l’une d’entre elles est arrivée à Leicester, tandis que l’équipe de Parker a également pris des points à Liverpool, Tottenham et Southampton ces dernières semaines et aurait bien pu obtenir quelque chose contre Chelsea la semaine dernière.

“Nous avons remarquablement bien fait compte tenu de notre situation au début de la saison”, a déclaré Parker. “Nous étions probablement la risée de la façon dont les gens nous dépeignaient. Mais cela n’a jamais été le cas en interne, cela n’a jamais été le cas de moi-même ou des joueurs.

“C’était clair, n’est-ce pas? Il y avait un récit autour de nous au début de la saison, un récit qui a été aidé par notre temps précédent dans cette division. Nous avons perdu deux matchs par plus de deux buts et ce récit a été instantanément dans la tête des gens. “Oh regarde, c’est le même Fulham, c’est ce qui va se passer cette fois-ci.”

“Les gens ont été un peu flous par ce qui s’est passé la dernière fois que nous étions ici et je peux comprendre pourquoi. C’était certainement un domaine que nous devions aborder pour avoir une chance de bien faire. C’était clair, tout le monde était dans le même sens, que ça allait être dur pour nous.

“Nous avons remarquablement bien réussi à nous battre et à frapper notre poids. Nous ne le faisons pas seulement avec détermination et courage, mais avec un vrai style à notre sujet, et il est clair que les gens peuvent voir une réelle amélioration drastique dans notre jeu. Mais cela se résume maintenant aux résultats. Nous avons beaucoup de matchs nuls et nous devons les transformer en victoires pour rester dans cette division. “