Cott Parker a révélé l’étendue de l’épidémie de Covid-19 à Fulham le mois dernier lors d’une extraordinaire explication de 6 minutes lors de sa conférence de presse d’avant-match avant le match de samedi avec Chelsea.

Fulham a dû fermer son terrain d’entraînement le mois dernier et reporter les matchs contre Tottenham et Burnley à la suite d’une épidémie au club.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait comprendre l’argument selon lequel les clubs doivent simplement prendre tout ce qui leur arrive au cours des prochains mois, étant donné que le football peut encore continuer, Parker a déclaré: «Je pense vraiment que c’est un bon argument et je le comprends parfaitement.

«Si je peux expliquer, exactement mon argument, parce que j’ai vu des rapports, j’ai vu des commentaires concernant mon grief l’autre jour.

«Mon problème n’était pas le fait que je n’avais que deux jours pour préparer l’équipe. Ce n’est pas mon reproche.

«Mon reproche était que, à ce moment précis, il y a 16 jours, à peu près, ce match de Tottenham était censé être joué.

«Nous avons eu le matin du match six tests Covid positifs – six. À ce moment-là, j’étais prêt à jouer le jeu. Je veux jouer au jeu, mais je comprends qu’en une seule série de tests, nous avons six joueurs qui ont été testés [positive].

«À ce moment-là, nous devons être très ouverts et comprendre que nous quittons notre centre d’entraînement avec une bulle, avec un groupe de joueurs, qui peuvent tous être infectés – parce que la veille de notre entraînement.

«La façon dont les tests fonctionnent, vous testez et vous avez 24 heures avant d’obtenir des résultats. Donc, à ce moment-là, nous ne savions pas – car ces joueurs s’entraînent avec nous – qui d’autre dans notre équipe est infecté.

(

Fulham a remporté un match nul à Tottenham malgré le calendrier difficile.

/ POOL / . via .)

«Donc, à ce stade, nous informons la Premier League. Nous devons informer la Premier League car [of] la sécurité des chauffeurs d’autocars, la sécurité du personnel de l’hôtel, la sécurité de Tottenham et de leurs joueurs.

«Nous nous rendons dans un hôtel, mais le match est annulé. On nous dit de revenir au centre de formation pour tester à nouveau. À juste titre. Testons tout le monde dans notre bulle et voyons, espérons que non, que ce virus mortel dont nous sommes tous pétrifiés ne s’est pas propagé.

«Le lendemain, nous avons trois autres tests positifs. Trois des tests positifs sont des joueurs qui allaient jouer dans le match de Tottenham. Notre décision était donc juste.

«Donc, en ce moment, il y a neuf tests positifs dans notre groupe et est-ce que nous craignons à nouveau qu’il y ait une épidémie dans notre club de football?

«Eh bien, je pense qu’il était clair de dire que nous avons une épidémie maintenant. Nous avions neuf joueurs, quelques membres du personnel étaient inclus, donc environ 10 joueurs.

«À ce moment-là, l’installation est fermée pour le week-end car nous devons clarifier les choses. Ces neuf joueurs sont désormais isolés.

«Avance rapide de 10 jours. Dix jours nous amènent à samedi à la FA Cup. Tous ces joueurs sortent maintenant de la maladie avec Covid. Être chez eux, avoir des symptômes, pendant 10 jours.

(

Mourinho et Parker ont échangé des mots lors de conférences de presse avant le match de mercredi.

/ .)

«Samedi après-midi, on me dit – sachant que la Premier League le sait, tout le monde le sait – quand je me prépare à jouer à QPR, on me dit que nous avons maintenant un match mercredi.

«Maintenant, le bien-être et la sécurité des joueurs qui sortent de chez eux pour la première fois était mon problème. C’est mon problème, pourquoi maintenant?

«Pouvons-nous retarder ce match? Il y a un problème ici celui-là, vous ne nous avez pas laissé beaucoup de temps. Peut-être que si vous nous l’aviez dit jeudi, j’aurais pu adapter l’équipe contre QPR – parce que tout d’un coup, nous avons maintenant une semaine de deux matchs à Tottenham et Chelsea. Ce n’est pas une semaine d’un match.

«Avant cela, avant que je sache que le jeu est lancé, c’est une semaine de match. Vous vous entraînez différemment. Quels joueurs allez-vous utiliser.

«Un joueur qui est maintenant isolé depuis 10 jours, son premier jour de retour samedi sera un travail léger et dimanche un autre jogging léger.

«Lundi, nous construisons, mercredi, nous construisons et vous les construisez à un endroit pour vendredi. Tout d’un coup maintenant, pour se faire dire lundi, nous avons travaillé samedi et dimanche.

«J’ai joué une équipe contre QPR, pensant que mon prochain match aura lieu vendredi, donc il y a l’équilibre. Il est mis sur vos genoux lundi matin à 9h30.

(Tottenham Hotspur FC via .)

«Bien que je comprenne parfaitement ce que vous dites et que nous le faisons constamment. Donnez-moi les rencontres du mois prochain et ils sortent et nous jouons mercredi, vendredi, vendredi, lundi.

«Pas idéal, mais tu ne m’entendrais pas gémir. Je dirais simplement que c’est ça, c’est l’époque où nous sommes et nous devons comprendre cela, et c’est difficile et tout comme ça.

«Mais dans cette situation, je ne vois pas ça comme ça. Je vois cette situation et nous avons des raisons valables et valables.

«C’était très injuste, très injuste et en plus, quand vous y regardez, dans le grand schéma des choses, vous demandez aux joueurs… ce que j’ai demandé à mes joueurs mercredi… certains de ces joueurs, ce que nous leur avons demandé n’était rien bref de remarquable, pour être honnête avec vous.

«C’était mon reproche et je suis désolé que cela ait été long, et je suis allé un peu trop longtemps, mais je pense que j’avais juste besoin de bien … nous avons été très protecteurs de cette situation en tant que club de football et moi personnellement en termes de joueurs et de confidentialité de tout ça.

«Nous avons été très protecteurs et ne voulions pas donner trop de chiffres et des trucs comme ça, parce que c’est confidentiel. Mais j’ai l’impression que j’avais besoin de dire ça.

«J’espère que vous comprenez et peut-être que certaines personnes ne le feront pas, mais de mon côté, c’est exactement comme ça que je le vois.