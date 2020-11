S

Cott Parker pense que les activités de transfert de Fulham cet été ont mis l’avenir du club sur la bonne voie – même s’ils sont relégués de la Premier League cette saison.

Le dernier retour de haut vol de Fulham, en 2018, a été marqué par une frénésie de dépenses somptueuses de 100 millions de livres sterling qui n’a pas réussi à les maintenir dans la division.

Les Londoniens se sont fortement appuyés sur le marché des prêts cette fois-ci, tout en dépensant des sommes beaucoup plus modestes pour de jeunes joueurs tels que Antonee Robinson, Tosin Adarabioyo et Kenny Tete, et Parker pense que c’est une stratégie qui portera ses fruits quelle que soit la ligue dans laquelle ils se trouvent dans 12 mois. à partir de maintenant.

«Avec les affaires que nous avons faites, il y a eu un réel équilibre entre les choses», a déclaré Parker.

«Si cette année nous ne restions pas dans la division, ces [loan] les joueurs partent évidemment mais je pense que ce que nous avons fait a été très bon, les joueurs que nous avons recrutés et amenés au club à Harrison Reed, Tosin, Tete, Antonee Robinson – de jeunes joueurs de bonne qualité.

«Je pense juste qu’il y avait un plan derrière cela. L’argent n’était pas là pour dépenser comme c’était la dernière fois et comme certaines autres équipes le sont.

«Bien sûr, notre objectif cette année est de rester dans cette division et nous voulons nous donner toutes les chances de le faire, mais en même temps, nous pensons également à l’avenir à long terme de l’équipe, de l’équipe et du football. club et nous devons examiner cela également.

La victoire de lundi soir sur West Brom, une première de la saison, a permis aux hommes de Parker de sortir de la zone de relégation et de se rendre samedi soir à West Ham, son rival londonien, cherchant à entrer dans la trêve internationale sur le dos de victoires successives.

(

Des signatures à faible coût telles qu'Antonee Robinson ont signalé un changement dans l'approche de transfert de Fulham

/ .)

Parker, cependant, ne s’emballe pas.

«Mon principal moteur a été d’essayer de rester au même niveau», a-t-il ajouté. «J’ai compris où nous en étions l’an dernier et ce que je considérais comme un échec et un succès et c’est vraiment la même chose cette année.

«Mes expériences en tant que joueur et ma courte expérience en tant que jeune manager, je pense que je comprends les flux et reflux de cette saison et ce que cela va apporter.

“Ce qui est d’une importance vitale, c’est que pendant ces moments et ces moments, vous devez avoir un niveau de niveau à propos de vous et comprendre où vous êtes.”

Parker vérifiera la forme physique de Mario Lemina après avoir été contraint de partir contre les Baggies, tandis que Neeskens Kebano et Ivan Cavaleiro sont en forme et disponibles mais Terence Kongolo et Tete restent à l’écart.

