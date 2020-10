Les procureurs de Californie prévoient de poursuivre à nouveau la peine de mort pour le meurtrier reconnu coupable Scott Peterson, deux mois après l’annulation de la peine. Peterson a passé plus de 15 ans dans le quartier des condamnés à mort pour le meurtre en 2002 de sa femme Laci Peterson et de leur fils à naître jusqu’à la fin août, lorsque la Cour suprême de Californie a annulé la sentence. Les condamnations pour meurtre ont été laissées en place, bien que le tribunal ait également ordonné à un juge de première instance de la Cour supérieure du comté de San Mateo de réexaminer les condamnations plus tôt ce mois-ci.

Peterson, 48 ans, a comparu devant le tribunal à distance de la prison d’État de San Quentin lors de l’audience de vendredi. Le procureur adjoint du comté de Stanislaus, Dave Harris, a déclaré à un juge de Modesto qu’ils étaient toujours “sur la bonne voie pour réessayer l’affaire (de la peine de mort)”, rapporte NBC News. L’avocat de Peterson, Pat Harris, a déclaré que son équipe n’était pas au courant de la décision de demander la peine de mort avant l’audience et a demandé plus de temps pour se préparer.

En août, la Cour suprême de Californie a annulé la condamnation à mort de Peterson, écrivant que certains jurés potentiels n’avaient pas été licenciés correctement. << Si un tribunal peut révoquer un candidat juré comme étant incompétent pour siéger dans une affaire capitale si les opinions du juré sur la peine capitale compromettraient considérablement sa capacité à respecter la loi, un juré ne peut être révoqué simplement parce qu'il a exprimé son opposition. à la peine de mort en général », écrivait alors le tribunal. Pourtant, les juges ont rejeté l'affirmation de Peterson selon laquelle il avait reçu un «procès inéquitable» et ils n'ont pas annulé la condamnation pour meurtre.

Quelques semaines plus tard cependant, le même tribunal a ordonné à un juge de première instance de San Mateo de réexaminer les condamnations pour meurtre, ce qui pourrait entraîner leur annulation. Le tribunal a déclaré qu’il y avait un problème avec l’un des jurés qui se sont retrouvés sur le jury, Richelle Nice. Elle n’a pas signalé qu’elle avait une ordonnance de non-communication contre l’ex-petite amie de son petit ami, qui aurait harcelé Nice, au moment du procès de Peterson. La Cour suprême a ordonné au tribunal inférieur de déterminer si Peterson devait obtenir un nouveau procès parce que la jurée «avait commis une faute préjudiciable en ne révélant pas son implication antérieure dans d’autres procédures judiciaires, y compris, mais sans s’y limiter, avoir été victime d’un crime».

Après l’audience de vendredi, Harris a déclaré aux journalistes que Peterson était “innocent”, ajoutant qu’un “homme innocent était en prison depuis 15 ans” et “il est temps de le faire sortir”, rapporte ABC News. Harris faisait partie de l’équipe de défense originale de Peterson avec l’avocat célèbre Mark Geragos. La belle-sœur de Peterson, Janey, a déclaré que la famille espérait que Peterson passait un nouveau jour au tribunal. “Nous n’avons pas justice pour Laci avec Scott dans le couloir de la mort, parce que Scott l’est”, a-t-elle déclaré.

Laci a disparu la veille de Noël 2002 et était enceinte de huit mois de leur fils, Connor. Quatre mois plus tard, son corps a été retrouvé dans la baie de San Francisco. L’affaire a attiré l’attention internationale et il a été condamné à mort en 2005. La prochaine date d’audience dans l’affaire a été fixée au 6 novembre.