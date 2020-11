Obamacare était en ligne mardi devant la Cour suprême des États-Unis … et non seulement il semble que les juges soient enclins à en supprimer une partie ou la totalité – bien qu’il semble y avoir de bonnes chances que l’affaire soit rejetée. pour des raisons juridiques techniques – on a également parlé d’une autre question imminente … si le gouvernement fédéral pouvait imposer une exigence de masque obligatoire.

Les arguments oraux ont débuté mardi sur la question de savoir si le mandat individuel de l’ACA est constitutionnel depuis qu’un Congrès républicain a supprimé la pénalité fiscale en 2017. Les juges avaient précédemment déclaré que la loi était fondée sur la capacité du Congrès à taxer les citoyens, mais maintenant que il n’y a plus de pénalité fiscale, certains juges ont estimé qu’il n’y avait plus de base légale pour la loi. L’administration Trump veut que l’ensemble de la loi soit 86, mais d’autres disent que les juges pourraient déclarer la seule disposition d’assurance maladie obligatoire inconstitutionnelle et sauver le reste de l’ACA.

Alors que les bases étaient en cours de préparation au début de l’audience, le juge Clarence Thomas a soulevé une comparaison éclairante … demandant si un mandat de masque national proposé pourrait, par exemple, être contesté s’il n’y a pas de menace réelle d’application.

Il semblait être en train de cracher, mais le fait qu’il ait choisi de lancer cette liasse spécifiquement dans ce contexte était révélateur, d’autant plus que Joe Biden a déclaré qu’il déploierait un mandat national.

Retour à l’ACA … les juges Kavanaugh et Alito – qui ont tous deux tendance à avoir une interprétation stricte de la constitution – ont semblé indiquer qu’ils pensaient que supprimer le mandat et laisser le reste de la loi en place était quelque chose qui pourrait fonctionner.

Alito, par exemple, a comparé le mandat à une partie cruciale d’un avion que les ingénieurs pensaient, au départ, nécessaire pour piloter. Mais, si cette partie est enlevée une fois qu’elle est en l’air, et si l’avion continue de voler … il a demandé pourquoi est-il nécessaire de tout démonter? C’était assez perspicace – mais le temps nous dira si ou comment ils se prononcent réellement sur le sujet.

Une personne qui a été relativement silencieuse tout au long de la procédure de mardi – et qui n’a pas vraiment montré ses cartes du tout – était la justice. Amy Coney Barrett, le nouveau venu du groupe, et celui qui pourrait bien être le vote décisif pour abroger l’ACA ou la maintenir.

Ses questions étaient brèves et étaient pour la plupart enterrées dans le jargon juridique … il était difficile de comprendre ce qu’elle signalait, le cas échéant, sur ce qu’elle pensait du fond de l’affaire.

Alors que cette affaire se déroule au cours des prochains mois, la question des masques du juge Thomas pourrait être la mise en place d’une autre confrontation sur la légalité du port obligatoire de masque … quelque chose que nous garderons certainement à l’œil.

Une autre audience sur l’affaire ACA est prévue pour la fin du mois, et une décision à ce sujet devrait être pleinement rendue au printemps.