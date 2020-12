Sculpté par les dieux! Natti Natasha montre ses filles dans un mini top | Instagram

La belle chanteuse dominicaine Natti Natasha Il a captivé ses millions d’adeptes sur les réseaux sociaux en partageant une photographie enflammée où il laisse très peu de place à l’imagination des internautes remplis de soupirs.

Natti Natasha a partagé une série de photographies sur ses réseaux sociaux portant un décolleté prononcé qui a réussi à captiver ses millions de followers.

Sur les photos, il peut être vu portant un short en jean, des chaussures de tennis blanches et noires et un haut typique. bik1ni de chaînes de couleur or.

Dans la description des photographies, la femme de Santiago a écrit en se référant au thème “Tant que j’aime” qui a récemment été diffusé sur les plateformes musicales, où elle a partagé son interprétation avec l’artiste urbain “El Mayor Clásico”.

Allons-y, mon pote colmadon #tantoquemegusta », a écrit Natti dans le post.

Cette publication a été partagée il y a une semaine et, comme prévu, elle a attiré l’attention des internautes, elle compte donc à ce jour déjà plus d’un million de likes et d’innombrables commentaires de ses abonnés.

Comme vous vous en souvenez peut-être, l’auteur-compositeur-interprète dominicain de 34 ans, Natti Natasha, a fêté son anniversaire il y a une semaine.

Heureux à tous égards. Merci pour votre amour, une partie essentielle de ma vie. Je les adore », a écrit la Latina jeudi dernier sur les réseaux sociaux.

Il est à noter que Natti Natasha est connue artistiquement dans les médias comme “La dura de duras” et cela est dû à sa spectaculaire figure et la beauté, en fait, beaucoup de gens disent que même Karol G n’est pas si hypnotisant.

Linda “,” Mamácita “,” Hermosaa “,” Bella “,” THE BESTRR “,” Goddess “,” QUE GUAPAAAAA “,” How beautiful my natti !! “,” Je suis tombée amoureuse “,” La poupée “, étaient certains des nombreux commentaires qu’il a reçus sur le poste.

Il ne fait aucun doute que Natti Natasha sait utiliser sa beauté pour projeter le pouvoir, respecter et inspirer les femmes à se donner leur courage en toute circonstance, elle aime aussi être une femme, être coquette, spontanée et naturelle.

D’un autre côté, Natti Natasha Il ne laisse pas passer une journée sans faire de l’exercice et le résultat de tout le temps qu’il passe à prendre soin de sa silhouette est son physique, avec lequel il éblouit habituellement sur les scènes, les événements et dans ses vidéoclips.

Le reggaeton complète une alimentation saine avec des séances de gym quotidiennes difficiles.En outre, tout le travail, le dévouement et les efforts qui y sont consacrés sont devenus un exemple pour ses millions de followers, avec lesquels il partage des vidéos et des photos de ses routines.

Eh bien, une fois de plus, la célébrité a montré comment elle s’implique dans la salle de sport en enseignant l’un des exercices qui font partie de ses heures de gym, les ponts.

De plus, parmi les exercices que l’interprète de «Mon lit» pratique habituellement, il y a aussi la presse, qui lui permet de porter tonique jambes.

Cependant, tout n’est pas un effort pour la dominicaine, car entre l’exercice et l’exercice, elle se dégage également en dansant certaines de ses chansons devant le miroir, comme elle l’a montré dans certaines de ses publications.

C’est ainsi que la belle chanteuse Natti Natasha Elle est aujourd’hui devenue l’une des artistes latines préférées du public grâce à son talent et aussi pour sa beauté inégalée et, bien sûr, ses courbes parfaites.

Et en fait, en voyant toutes les vidéos et photographies que l’artiste partage sur son compte Instagram officiel, on comprend beaucoup mieux comment elle parvient à être fantastique.

Et la vérité est qu’il suffit de jeter un œil sur les réseaux sociaux de Natti Natasha pour réaliser à quel point cette beauté aime flirter, qui au fil du temps a réussi à gagner le cœur de millions de personnes à travers le monde.

