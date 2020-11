Se couvrant uniquement de ses cheveux, Mía Khalifa laisse presque échapper ses charmes | INSTAGRAM

La célèbre ancienne actrice du divertissement pour adultes, Mia Khalifa, est aujourd’hui devenue l’une des influenceuses les plus respectées sur internet ou du moins c’est ce qu’elle recherche, car de nombreux internautes s’accrochent à leur passé et ne sont pas en mesure d’accepter leur nouveau style.

Cependant, Mia Khalifa a montré qu’elle pouvait se concentrer sur sa nouvelle étape de vie, cette fois avec une très belle photographie dans laquelle elle apparaît la couvrant. breloques avec ses cheveux dans ce qui semble être un chemisier en tissu très fin, elle les laisse presque s’échapper!

La photo est assez coquette alors elle a réussi à rassembler plus de 2300000 likes rapidement, obtenant également un grand nombre de commentaires où ils la flattent et la félicitent pour sa grande beauté et maintenant sa Nouveau contenu, ce qui n’est plus très proche de ce qu’il a fait dans son passé.

Comme nous le savons, il n’a pas été facile pour elle de vivre cette étape de sa vie où elle a été forcée de faire toutes sortes de choses dans la création de ces vidéos qui la rendaient si célèbre, en fait après avoir fait tout ce qu’elle a partagé à quel point elle se sentait mal. À cet égard et que ce n’était rien de ce qu’ils avaient promis car à ce jour beaucoup de gens continuent à gagner de l’argent avec leurs clips sauf elle.

Pour cette raison, elle a décidé de se consacrer désormais à ce qu’elle aime le plus, qui est la cuisine et le sport, 2 domaines auxquels elle a déjà participé, à la fois en tant qu’hôte et en tant que chef, en essayant d’être plus reconnue pour ses réalisations que pour tout ce qu’elle a fait. et d’après ce que la plupart des gens savent.

Mais cela a été difficile, même Mía Khalifa a partagé que cela lui causait beaucoup de stress, mais qu’elle y travaillait pour le surmonter, alors maintenant elle se concentre sur la vie avec son mari et sur la conservation de ces fans qui l’apprécient et la respectent vraiment. décision de changer votre façon de vous divertir.

En ce moment, elle a ses Onlyfans très actifs et là, elle télécharge des photos des plus attrayantes et des plus audacieuses pour choyer tous ceux qui la soutiennent, ainsi que pour partager son nouveau style de vie dans lequel elle passe à s’amuser avec ses proches et voyager un peu même si nous sommes en 2020, elle n’a pas pu le faire autant qu’elle le souhaitait.

Mía Khalifa, malgré la situation mondiale, a visité le Liban, son pays natal, où ils ont récemment traversé une très triste situation négative dans laquelle des centaines de milliers de personnes ont été touchées grâce à un b0mba, alors elle a même mis aux enchères une de ses lunettes. qu’il a utilisé dans ces films pour pouvoir collecter suffisamment d’argent et en faire don.

Nul doute que Mia Khalifa continuera d’être au centre de l’attention de tous sur internet, car son passage dans l’industrie ne peut passer inaperçu et continuera de résonner au fil des années grâce à la grande polémique qui l’a marquée.

La jeune mannequin a cherché à être aussi isolée du monde extérieur, passant du temps à la maison pour éviter toute contagion, même si elle sort toujours pour sa promenade habituelle dans le désert, où elle profite du temps pour prendre des clichés et des vidéos ensemble ou seule.