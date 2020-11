Se marier vous va bien, Ninel Conde de la plage, montre son incroyable silhouette | INSTAGRAM

La belle mexicaine Ninel Conde, a donné le plus de sens à la chanson “La chica del b1k1n1 azul”, car, il y a quelques jours, elle a décidé de ravir l’élève de ses millions de followers sur Instagram, en partageant une photo posant sur la plage , portant un petit maillot de bain deux pièces bleu ciel.

Puisqu’il semble apprécier son lune de miel Sur une plage du Mexique, c’est à partir de là que Ninel a partagé une image montrant son anatomie surprenante, digne d’émerveillement.

En se souvenant que la célèbre femme s’est mariée il y a quelques jours à peine, nous pensons donc qu’elle célèbre son voyage de mariage en compagnie de son mari désormais bien-aimé, en plus, tout semble indiquer que celle qui est mariée ne l’empêchera pas de continuer à plaire à tout le monde ses fans de la réseaux sociaux.

C’est à travers son compte Instagram officiel où “Bombón as3sino” a partagé une photo où il ne laisse rien à l’imagination et montre fièrement et en vain son corps de crise cardiaque, également à l’image qu’il peut être vu en train de profiter de ses vacances à la plage, endroit où cela prend plusieurs jours.

Assise sur le sable, posant avec la sensualité qui la caractérise, révélant son travail abdominal impeccable, ainsi que ses bras galbés et ses jambes travaillées, Ninel est tombée amoureuse de tous ceux qui ont eu l’occasion de voir l’image.

Flirter avec le photographe, qui est probablement son mari, avec une main caressant ses cheveux et l’une de ses impressionnantes jambes pliées, donne à Ninel un air très coquette, en plus de la position dans laquelle elle a décidé de faire un portrait, ses deux attributs. Les attaquants comme leur région fessière semblent phénoménaux, provoquant un excellent divertissement.

Ainsi, le mannequin a obtenu jusqu’à présent plus de 77000 likes, ainsi qu’un grand nombre de commentaires où des fans fervents commentent toutes sortes de compliments, louant sa grande beauté et son incroyable physionomie.

Il est à noter que, Ninel Conde, a rendu public que grâce à un livestream pour un petit prix, vous pouvez faire partie du grand événement que fut son mariage avec Larry Ramos, même elle l’a partagé elle-même depuis son profil, de la même manière, en Instagram.

“Changement de date! Samedi 21 novembre. N’oubliez pas que tous les profits seront reversés à l’institution Fortaleza IAP qui lutte contre la violence de genre. Obtenez votre billet, le lien est dans ma biographie.”, A fait l’annonce à ses adeptes, qui ont hâte que la date arrive et apprécient le bonheur du couple aimant.

Dans le live, les détails de la robe, de la coiffure, du maquillage et des vœux de mariage de Ninel Conde et Larry Ramos seront donnés, le coût sera de 132 pesos mexicains et comme détail supplémentaire, à la fin de la transmission, il y aura un concert de Ninel.

Rappelons également que c’était le 29 octobre dernier que le mariage du couple susmentionné a eu lieu dans l’État du Mexique, ceci après l’annulation de la célébration au musée Casa de la Bola, à Mexico, en raison de à la contingence sanitaire actuelle.

Raison pour laquelle le mariage devait avoir lieu dans une maison, située dans un quartier résidentiel et soi-disant détenue par la femme d’affaires colombienne Nizme Nur Lleras, à cet endroit l’assemblage de chaises, tables, compositions florales, instruments de musique et d’autres objets et on sait que le mariage avait environ 60 invités.