Se souvenant de sa jeunesse, Salma Hayek éblouit par sa beauté | INSTAGRAM

Nous savons parfaitement que Salma Hayek est l’une des actrices mexicaines les plus reconnues au monde pour sa carrière réussie dans Hollywood, où elle s’est démarquée par sa personnalité, sa beauté et son talent, on sait aussi bien que l’actrice a été très active dans ses réseaux sociaux, en raison de l’enfermement qui est vécu dans le monde entier en raison de la contingence sanitaire; c’est donc à cette occasion qu’il a surpris ses adeptes en publiant une photographie de 1999.

Salma Hayek a soulevé les plus grands soupirs à ses abonnés avec sa dernière publication où elle se souvenait de sa jeunesse avec un splendide photographiePorter une tenue très particulière, qui se compose de deux pièces, un chemisier de style “crop top” à paillettes, avec une jupe longue qui était apparemment en daim.

Il ne fait aucun doute que pour Salma, l’âge n’a pas d’importance, ou quoi que ce soit qu’elle porte, elle a toujours l’air phénoménale, et sait parfaitement comment mettre en valeur ses attributs et délimiter sa silhouette, cette photographie n’a donc pas fait exception. , puisque, on peut voir très clairement, l’abdomen défini et tonique que portait Hayek à cette époque, en plus de sa silhouette élancée et de sa si caractéristique caractéristiques latines.

Cela pourrait également vous intéresser: dans un petit maillot de bain, Salma Hayek peut être vue sur le bord de mer

Il est à noter que la femme mexicaine a surpris ses followers sur le réseau social, eh bien, nous l’avons vue comme depuis de nombreuses années nous ne l’avions pas vue, car, dans l’image, nous pouvons voir que sa coiffure et sa coiffure sont totalement différentes de ce que utilisé aujourd’hui.

Salma a choisi d’apporter des cheveux raides, ce qui met vraiment en valeur ses traits fins sur son visage, ainsi que stylise son cou et la zone de ses épaules, la rendant très jeune et attrayante, sans aucun doute, ce look lui va très bien. Nous pensons même que si vous le reproduisez à cet âge, il irait de la même manière ou mieux.

Un autre détail fabuleux sur cette image est le sourire radieux que Salma émet à la caméra qui l’a focalisée sur cette nuit de fête, il n’y a pas d’autre moyen plus facile de faire tomber tout le monde amoureux que celui-ci, en plus, elle a l’air assez heureuse On pourrait dire que cette nuit-là a passé un moment merveilleux.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

La publication partagée il y a à peine un jour, a rassemblé jusqu’à présent un total de 255000 likes, et un grand nombre et une variété de commentaires de ses plus fervents admirateurs sur Instagram, et nous ne pouvons pas leur en vouloir, en voyant un L’image de Salma des années 90 est sans aucun doute la meilleure façon de commencer ou de continuer la journée.

Sous l’étiquette de «Jeudi pour remonter dans le passé», et la description «Parce que ce soir je vais fêter comme si c’était 1999», elle a réussi à séduire son public, qui est avec elle, suivant tous ses pas depuis qu’elle a commencé dans le monde. d’acteur et a triomphé plus tard à Hollywood, réussissant à être la femme célèbre et réussie qu’elle est aujourd’hui.

Rappelons-nous que la belle et talentueuse actrice de Veracruz a commencé sa carrière dans la telenovela “Teresa” de 1989 et, comme si cela ne suffisait pas, et à partir de ce moment, le public savait que le talent de Salma atteindrait un jour cette distance, comme dans De plus, ces jours-ci, il faut noter qu’elle a reçu une nomination aux Oscars de la meilleure actrice grâce à sa performance impeccable dans le film “Frida”, un film avec lequel elle est devenue très célèbre, et l’a placée sur les plus hauts piédestaux du monde de Hollywood.